La IA va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos pero no como pensábamos: van a construir centros de datos marinos para frenar el consumo energético

Por Techy44
Publicado el: 19 de marzo de 2026 a las 15:42
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Faro en el mar simbolizando centros de datos marinos para IA alimentados por energía eólica.

¿Y si la nube que alimenta a la inteligencia artificial terminara fondeada en mitad del océano? Puede sonar a chiste de ciencia ficción, pero la presión energética de la IA está empujando a la industria a ideas que hace pocos años parecían impensables.

Los centros de datos tradicionales ya notan el impacto del auge de la IA, que exige miles de chips funcionando casi sin descanso. Esa carrera por más cálculo y más refrigeración está abriendo paso a un concepto que gana fuerza poco a poco, los centros de datos marinos sobre plataformas flotantes, impulsados por energía eólica en alta mar y enfriados con agua del propio océano.

Por qué la IA pone contra las cuerdas a los centros de datos

Un centro de datos es, en esencia, un edificio lleno de servidores, es decir, ordenadores que procesan y almacenan datos las veinticuatro horas del día. Cada servidor consume electricidad y genera calor, así que los operadores necesitan sistemas de refrigeración muy potentes para mantenerlos dentro de un rango de temperatura seguro.

La inteligencia artificial ha disparado esa demanda de energía porque los modelos más avanzados se entrenan y funcionan con enormes granjas de chips. Por eso, muchas instalaciones en tierra se acercan a su límite de espacio, de conexión a la red eléctrica y de capacidad para disipar calor sin multiplicar las facturas de electricidad y los equipos de climatización.

Del sueño espacial a las plataformas en alta mar

En los últimos meses han surgido propuestas radicales para gestionar ese sobrecalentamiento ligado a la IA. Algunas figuras influyentes del sector tecnológico, como Elon Musk, han planteado la idea de llevar centros de datos al espacio, donde habría sol abundante para generar energía y un entorno frío para disipar calor en teoría con más facilidad.

El problema está en el coste y la logística, lanzar y mantener ese tipo de infraestructuras fuera de la Tierra exigiría cohetes, reparaciones en órbita y un nivel de riesgo que por ahora las vuelve poco realistas. Frente a esa fantasía orbital, compañías como Aikido Technologies ponen el foco en el mar con una propuesta que sigue siendo llamativa, pero se apoya en tecnologías conocidas.

La idea de Aikido consiste en montar centros de datos sobre plataformas flotantes próximas a parques eólicos en alta mar. Estos parques son grandes agrupaciones de aerogeneradores instalados en el océano que ya producen electricidad renovable a escala industrial, y un centro de datos flotante podría conectarse directamente a esa fuente energética mientras aprovecha el agua del mar como refrigerante natural.

Ventajas y riesgos de los centros de datos marinos

El atractivo principal de estos centros de datos marinos es doble, energía y refrigeración. Al colocarlos junto a parques eólicos, la electricidad llega desde muy cerca y reduce la dependencia de redes saturadas en tierra, y el propio océano ayuda a evacuar el calor de los servidores sin tanta maquinaria de aire acondicionado.

Sin embargo, el entorno marino es uno de los más agresivos para la electrónica. La sal corroe metales y conexiones, la humedad se cuela en cualquier grieta y las estructuras deben soportar oleaje, viento fuerte y tormentas que en tierra serían excepcionales. Mantener y reparar estos equipos implica desplazar técnicos y piezas en barco o helicóptero, algo que complica el día a día y encarece cada intervención.

Pese a estos retos, compañías como Aikido consideran que las ventajas energéticas pueden compensar en gran medida los inconvenientes operativos. Expertos en infraestructuras advierten que, además, cualquier despliegue de este tipo tendrá que superar regulaciones de seguridad y evaluaciones de impacto ambiental antes de convertirse en parte habitual del paisaje marino.

Qué pasaría si la nube se va al mar

Al final del día, lo que está en juego es cómo y dónde se construye la infraestructura digital que sostiene la IA. Lo que hace poco sonaba como una ocurrencia, llenar el océano de centros de datos flotantes, empieza a verse como una opción seria para aliviar la presión sobre la red eléctrica en tierra y seguir ampliando la capacidad de cálculo.

Para el usuario medio, que consulta un chatbot desde el móvil o sube fotos a la nube, quizá nada cambie a simple vista. Pero por detrás, las empresas tecnológicas se plantean si la nube del futuro será, en gran medida, una red de servidores anclados frente a la costa y alimentados por viento y agua salada.

El comunicado oficial se ha publicado en GlobeNewswire.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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