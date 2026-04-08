La lista de los ejércitos más poderosos de Europa: el puesto de España es más preocupante de lo que pensábamos

Publicado el: 8 de abril de 2026 a las 18:39

España ha anunciado que en 2025 destinará el 2 por ciento de su PIB a seguridad y defensa, el umbral que la OTAN usa como referencia.

La pregunta es simple. Si el presupuesto sube, ¿sube igual de rápido la capacidad real de combate? El ranking anual de Global Firepower sitúa a España en el puesto 18 del mundo y coloca el liderazgo europeo en Francia, Reino Unido, Turquía, Italia y Alemania.

Más que dinero

Un ejército fuerte no se mide solo en euros. Importa cuántas unidades están listas hoy, cuánta logística hay detrás y si la industria puede reponer material cuando se pierde o se desgasta. Al final, un cheque no es un batallón.

Global Firepower resume ese rompecabezas con su “PowerIndex”, un indicador construido con más de 60 factores que van de la geografía a la financiación. En la práctica, gastar ayuda, pero no sustituye a entrenamiento, mantenimiento y disponibilidad.

Francia, proyección y disuasión

Francia es el país europeo mejor situado en Global Firepower. Figura como sexta del mundo, con unos 264.000 militares en activo y cerca de mil aeronaves.

A eso añade disuasión nuclear, la idea de evitar un ataque porque el rival sabe que habría respuesta, sostenida en el mar por cuatro submarinos estratégicos de la clase Le Triomphant y un portaaviones con propulsión nuclear. En marzo de 2026, el Elíseo presentó el nombre del futuro portaaviones de nueva generación, “France Libre”, como señal de continuidad a largo plazo.

Reino Unido, portaaviones y disuasión

El Reino Unido mantiene una fuerza más compacta en tierra, pero muy enfocada en el mar y en la tecnología. Global Firepower lo coloca en el octavo puesto mundial, con algo más de 141.000 militares en activo y más de 600 aeronaves.

La Royal Navy explica que su clase Queen Elizabeth está formada por dos portaaviones, HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales. Y su fuerza submarina se resume con una frase directa, “Each Vanguard Class submarine is armed with Trident 2 D5 missiles”, en referencia a submarinos con misiles nucleares para disuadir ataques.

Turquía, masa y drones

Turquía destaca por volumen y por experiencia operativa reciente en su entorno regional. En Global Firepower aparece novena del mundo, con unos 481.000 militares en activo, más de 2.000 tanques y más de 1.000 aeronaves.

También pesa su industria de drones. Baykar presenta el Bayraktar TB2 como un sistema no tripulado de larga autonomía, un tipo de plataforma que vigila y golpea sin exponer a un piloto.

Italia, fuerza naval

Italia no lidera por gasto, pero su armada le da un peso constante en el Mediterráneo. Global Firepower la sitúa décima del mundo y atribuye a su flota 285 buques, con dos portaaviones y ocho submarinos.

Esa capacidad se apoya en industria. Fincantieri describe el Cavour como un buque preparado para operaciones típicas de portaaviones y al Trieste como un LHD multipropósito, un gran buque anfibio con cubierta de vuelo pensado para transporte y desembarco, además de apoyo en emergencias.

Alemania, dinero y disponibilidad

Alemania concentra el mayor presupuesto de defensa del continente, unos 127.400 millones de dólares, pero no destaca igual en inventario listo en todos los apartados. Global Firepower le atribuye 296 tanques y 569 aeronaves.

Tras la invasión rusa de Ucrania, el canciller Olaf Scholz anunció “We will therefore set up a special fund for the Bundeswehr” y detalló una dotación extraordinaria de 100.000 millones de euros. El reto es que el dinero tarda en convertirse en unidades listas, porque compras, mantenimiento y personal tienen su propio reloj.

España, tecnología y brechas

España tiene una base sólida, pero aún lejos del grupo de cabeza en escala y en algunos activos clave. Global Firepower cifra 121.802 militares en activo, 298 tanques y 440 aeronaves, además de una armada de 175 buques y solo dos submarinos.

La modernización apunta a tecnología y programas compartidos. El Ministerio de Defensa explica que España participa en el FCAS junto a Francia y Alemania, un programa para desarrollar el futuro sistema de combate aéreo europeo, y detalla contratos nacionales para esta fase hasta 2027.

El informe principal se ha publicado en Global Firepower.