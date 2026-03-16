La lista de los móviles Xiaomi que se van a quedar inservibles en semanas: la compañía dejará de darles soporte

Si tienes un Xiaomi 12 o un Xiaomi 12 Pro, te quedan pocos días de estrenar novedades de software. Xiaomi ha fijado el 17 de marzo de 2026 como fecha final de soporte para estos móviles de gama alta, de modo que el paquete con HyperOS 3 basado en Android 15 será el último que reciban dentro de su ciclo oficial de actualizaciones.

La decisión llega justo cuando la marca presume de sus nuevos Xiaomi 17 y 17 Ultra y cierra en gran medida el ciclo de cuatro años prometido para la serie lanzada en 2022 en los mercados globales. El teléfono seguirá funcionando después de esa fecha, pero ya no tendrá nuevas versiones del sistema ni parches de seguridad, así que la duda es muy cotidiana, seguir con el mismo móvil o ir pensando en cambiarlo.

Qué significa que tu Xiaomi llegue al fin de soporte

En el lenguaje de las marcas de tecnología se usa el término EOL para hablar del fin de vida de un dispositivo, es decir, el momento en que deja de recibir cualquier actualización de software. En la lista pública de fechas EOL que Xiaomi publica en su web de seguridad, los Xiaomi 12 y 12 Pro aparecen con fin de soporte el 17 de marzo de 2026, tanto para grandes versiones de HyperOS como para parches de seguridad.

Esto no significa que el teléfono se apague ese día ni que deje de arrancar de un minuto para otro. Lo que pasa es que el móvil se queda congelado en la versión de HyperOS y en el nivel de seguridad que tenga en ese momento, por lo que con el tiempo aumentan los riesgos de fallos y de vulnerabilidades sin corregir, sobre todo si instalas muchas apps o usas redes poco fiables.

En el caso de los Xiaomi 12, el fin de soporte coincide con la llegada de HyperOS 3 basado en Android 15, que se está desplegando primero a través del programa Mi Pilot y después llegará al resto de usuarios. El portal especializado XiaomiTime describe este paquete como la “final major update” de la serie, la última gran actualización antes de que los dos modelos queden fuera de la hoja de ruta de HyperOS 3.1 y de futuras versiones.

Qué trae la última actualización con HyperOS 3

La actualización final no es solo un cambio de número en los ajustes del sistema, ya que incorpora varios retoques visuales pensados para que la interfaz se vea más limpia y moderna. Según el resumen de XiaomiTime y la propia página oficial de HyperOS 3, llegan iconos renovados, indicadores de batería y cobertura actualizados y animaciones más fluidas que hacen que las transiciones se noten menos bruscas al abrir y cerrar apps.

También se activa una nueva zona de alertas llamada Hyper Island que agrupa avisos importantes en un solo espacio, algo útil para no perder notificaciones mientras saltas entre apps. En la parte de conectividad destaca la integración con dispositivos de Apple, con funciones como el reenvío de llamadas y mensajes desde un iPhone y el uso compartido de pantalla con un MacBook de forma bastante directa, sin tener que pelearse con menús escondidos.

En el día a día se notarán sobre todo las mejoras de rendimiento y de inteligencia artificial. XiaomiTime habla de una optimización de alrededor de un treinta por ciento del sistema y enumera herramientas como escritura de notas asistida por IA, descripción automática de contenido, traducción de voz, reducción de ruido en grabaciones y búsqueda inteligente tanto en el sistema como en la Galería, además de fondos de pantalla dinámicos que convierten fotos en pequeños videos.

¿Es buen momento para cambiar de móvil

A partir del 17 de marzo los Xiaomi 12 y 12 Pro seguirán siendo perfectamente utilizables para llamadas, mensajería, redes sociales y muchos juegos, igual que hoy. El problema aparece con el paso de los meses, cuando las apps empiezan a exigir versiones más recientes de Android y los agujeros de seguridad que se descubran ya no se corregirán en estos modelos, algo que puede ser delicado si se usan para banca en línea o trabajo.

Si usas el teléfono para gestionar dinero, documentos de la empresa o datos personales sensibles, los especialistas en seguridad recomiendan no alargar demasiado la vida útil de un móvil sin parches, aunque por lo general nada cambia de forma dramática de un día para otro. En ese escenario puede tener sentido aprovechar la llegada de nuevas gamas como los Xiaomi 17 para dar el salto a un modelo con varios años de soporte por delante, sobre todo si ya notabas que el rendimiento se quedaba corto.

Quienes prefieran estirar el Xiaomi 12 o 12 Pro un tiempo más pueden tomar algunas precauciones razonables, como limitar las apps que instalan, revisar permisos, hacer copias de seguridad y evitar enlaces sospechosos, tal y como aconsejan las propias guías de seguridad de Xiaomi y de distintos reguladores. Otra opción es reservar el dispositivo para tareas menos críticas, por ejemplo usarlo solo con Wi-Fi en casa o como móvil secundario, y reciclarlo cuando deje de resultar útil para el día a día.

El comunicado oficial se ha publicado en el centro de seguridad de Xiaomi.