La peor noticia se confirma: EA Sports FC 27 ha cambiado las normas y la comunidad estalla porque el giro ha sido como un jarro de agua fría

Por Techy44
Publicado el: 25 de marzo de 2026 a las 18:42
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Jugadores de EA Sports FC en escena de Champions League representando la polémica por PEGI 16 y Ultimate Team.

No es un cambio pequeño. La próxima entrega de fútbol de Electronic Arts, previsiblemente EA Sports FC 27, podría dejar de ser un juego con clasificación baja si mantiene su actual sistema de recompensas aleatorias de pago. PEGI anunció el 12 de marzo de 2026 que, desde junio, los juegos nuevos con objetos aleatorios de pago partirán por defecto de PEGI 16.

Eso coloca a la saga en una zona incómoda. Las fichas oficiales de EA Sports FC 26 en PlayStation y Xbox siguen mostrando PEGI 3 junto a los avisos de compras dentro del juego y de objetos aleatorios de pago, así que el salto sería notable para la imagen pública de la serie.

Qué cambia en PEGI y por qué afecta a la saga

PEGI, siglas de Pan European Game Information, ha añadido nuevas categorías ligadas a los llamados riesgos interactivos. Dirk Bosmans, director del organismo, defendió que el cambio dará una orientación «más útil y transparente» a familias y jugadores. En la práctica, eso significa que las loot boxes o cajas de botín de pago subirán el mínimo a PEGI 16, las ofertas con reloj pasarán a PEGI 12 y los chats sin límites claros pueden llegar a PEGI 18.

La reforma no se aplicará a juegos ya publicados. Solo afecta a títulos enviados a evaluación desde junio de 2026, y PEGI la ha preparado en coordinación con el sistema alemán USK, que ya había introducido medidas similares tras una reforma de la legislación de protección juvenil en 2023. Elisabeth Secker, directora de USK, aseguró que ese ajuste ya tuvo un efecto visible en Alemania.

El punto sensible está en Ultimate Team

El problema está en los FC Points, la moneda que Electronic Arts vende para gastar en la tienda de Ultimate Team. Con ella se compran sobres digitales que entregan cartas al azar, algo muy parecido a abrir un paquete de cromos sin saber si dentro viene la estrella del equipo o un suplente cualquiera. Las propias páginas de ayuda de EA y varias tiendas oficiales describen esos packs como compras opcionales que incluyen una selección aleatoria de objetos virtuales.

Por eso todavía no hay una certeza absoluta, pero sí una pista bastante clara. Si el próximo EA Sports FC conserva ese sistema tal y como funciona en FC 26, lo normal es que no pueda quedarse en PEGI 3 y pase al menos a PEGI 16. Si Electronic Arts elimina el pago por azar o rediseña el modo, la clasificación podría ser distinta.

Por qué importa más allá del fútbol

El debate no salió de la nada. Un estudio en PLOS One firmado por David Zendle y Paul Cairns encontró una relación entre el gasto en loot boxes y los problemas de juego, y otra investigación de la University of Plymouth, liderada por James Close junto a la University of Wolverhampton y comisionada por GambleAware, sostuvo que estas mecánicas son parecidas a las apuestas en lo estructural y en lo psicológico. No prueban que todos los jugadores vayan a acabar igual, pero ayudan a entender por qué los reguladores llevan años mirando este sistema con lupa.

Para padres y jugadores, el mensaje ahora es bastante más fácil de leer. PEGI quiere que la etiqueta refleje mejor no solo lo que se ve en pantalla, también cómo funciona el juego por dentro y qué tipo de presión puede ejercer sobre quien juega. Y eso abre una pregunta que pesa bastante en una serie tan popular. ¿Tocará Electronic Arts Ultimate Team antes del próximo lanzamiento?

La nota oficial se ha publicado en PEGI.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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