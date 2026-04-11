La revolución del futuro llega a Linux: Wine 11 ejecuta juegos de Windows a nivel de kernel a 860 fps

Hace no mucho, jugar en Linux a un título pensado para Windows era casi un ritual de paciencia. Instalabas Wine o Proton, cruzabas los dedos y, si tenías suerte, el juego arrancaba sin fallos raros ni esos microparones que te arruinan una partida.

Con Wine 11, el foco cambia. Esta versión no promete magia, pero sí mueve una pieza clave del rendimiento a un lugar donde Linux puede ayudar más, el kernel, y además simplifica cómo conviven programas antiguos y modernos dentro de Wine. ¿La idea de fondo? Menos “traducción torpe” y más coordinación fina.

Qué trae Wine 11 en pocas líneas

Wine 11 se lanzó el 13 de enero de 2026 y el equipo del proyecto lo presentó como un año completo de trabajo, con miles de cambios y cientos de correcciones. En su propio resumen, los dos titulares son claros, soporte para NTSYNC y finalización de la nueva arquitectura WoW64.

Conviene recordar qué es Wine sin liarnos. No es un emulador “total” ni convierte Linux en Windows, sino una capa de compatibilidad que intenta imitar las funciones que esperan los programas de Windows.

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Por eso, cuando mejora Wine, no solo mejora un juego concreto. Cambia el “suelo” sobre el que se apoyan lanzadores, tiendas, mods y también Proton, que es la capa de Valve para Steam basada en Wine.

NTSYNC y por qué el kernel entra en juego

NTSYNC no significa que “el juego se ejecute dentro del kernel”. Lo que hace es mucho más específico, ofrece en Linux un soporte especial para una parte de Windows que muchos juegos usan sin parar, la sincronización entre tareas.

Piénsalo como el tráfico en una ciudad. Un juego moderno reparte trabajo entre varios “hilos” (pequeñas tareas en paralelo) y necesita semáforos para que no se pisen entre sí. Si esos semáforos son lentos, el juego no siempre baja muchos fotogramas por segundo, pero sí pega tirones. De los que se notan.

La documentación oficial del kernel explica por qué existe este driver, porque hacerlo solo en espacio de usuario no logra a la vez buen rendimiento y el mismo comportamiento que Windows en situaciones complejas.

La historia detrás del “atasco” que se quería quitar

Durante años, Wine resolvió parte de esa sincronización con un proceso central que actuaba como “árbitro” y recibía mensajes constantes. Funcionaba, pero ese ir y venir se convertía en cuello de botella cuando un juego moderno apretaba fuerte, sobre todo con muchos hilos trabajando a la vez.

La desarrolladora Elizabeth Figura, que trabaja en CodeWeavers y desarrolla para Wine, llevó este problema a una charla técnica en Linux Plumbers Conference 2023. Ahí se explicó por qué el enfoque anterior no bastaba y por qué se buscaba una solución más cercana al kernel, sin convertirlo en un “todo vale”.

En paralelo, el driver fue tomando forma como una pieza del kernel con su propio dispositivo y reglas claras de uso. No es algo pensado para que cualquier app lo use como sustituto de herramientas normales de Linux, sino para emulación y compatibilidad.

Los números existen, pero hay que leerlos bien

En el propio hilo técnico del driver, la autora avisa de algo importante, las mejoras varían mucho según el juego y el hardware. Aun así, se citan casos donde subir entre un 50 y un 150 por ciento no era raro, y se listan pruebas con títulos concretos tomadas por varios usuarios y desarrolladores.

Ahí aparecen ejemplos llamativos, como mejoras muy grandes en juegos concretos, junto a otros donde el cambio apenas se nota. Es una pista de cómo funciona el problema, no todos los juegos se ahogan por la misma razón.

También hay una letra pequeña que muchos pasan por alto. Esas comparaciones se hacen frente a Wine “tal cual”, sin otras optimizaciones que ya usan muchas personas al jugar en Linux. Por eso, en la práctica, el salto puede ser enorme en algunos casos y mucho más discreto en otros.

WoW64 y el fin de muchos líos con lo “antiguo”

La otra gran baza de Wine 11 es WoW64, que suena arcano pero describe una necesidad muy cotidiana. Mucho software de Windows sigue siendo de 32 bits, y en Linux moderno cada vez es más común no querer instalar paquetes antiguos o duplicados solo para mantener compatibilidad.

Según el resumen de cambios más extendido en la comunidad, el “nuevo” modo WoW64 ya se considera plenamente soportado en Wine 11 y busca ejecutar programas de 32 bits sin depender de bibliotecas de 32 bits del sistema. También se añaden mejoras pensadas para software más viejo, incluyendo soporte para aplicaciones de 16 bits dentro de ese enfoque.

En la práctica, esto apunta a menos instalaciones frágiles y menos “mezclas” de componentes que luego rompen cosas al actualizar. No es el tipo de mejora que se ve en una captura de pantalla, pero se nota cuando algo simplemente instala y funciona.

SteamOS, Steam Deck y el camino hacia Proton

Valve empujó el juego en Linux en 2018 cuando lanzó Steam Play con Proton, que básicamente hizo más fácil lo que antes era un terreno para gente muy paciente. Ese anuncio marcó un antes y un después porque puso el foco en compatibilidad real para jugadores, no solo en pruebas de laboratorio.

Ahora, el detalle interesante es que SteamOS también se está preparando para este cambio. En una nota oficial publicada el 9 de marzo de 2026, Valve indicó que SteamOS 3.7.20 “added ntsync driver”, es decir, ya incluye el driver como parte del sistema.

Eso no garantiza mejoras automáticas en todos los juegos, pero sí coloca una pieza importante en el sitio correcto. Cuando Proton vaya adoptando estas rutas de Wine, el ecosistema tendrá menos parches externos y más base común, que suele traducirse en menos sorpresas.

La nota oficial del lanzamiento se ha publicado en WineHQ.