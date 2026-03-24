La UE lo acaba de hacer obligatorio y ya está pensando en su fin: el USB-C podría tener los días contados y su sustituto es mucho más práctico

El USB-C acaba de asentarse en Europa, pero Bruselas ya mira un poco más lejos. ¿Se acaba el cable justo cuando por fin se ha convertido en norma? No del todo, aunque la UE sí ha dejado abierta una vía legal para móviles que se carguen solo sin cables.

La clave está en un matiz importante. La Directiva 2022/2380 obliga al USB-C cuando un dispositivo admite carga por cable, pero la guía oficial de interpretación aclara que un equipo que solo se recarga de forma inalámbrica puede venderse sin ese puerto. En otras palabras, el USB-C sigue siendo el estándar del presente, aunque ya no parece el destino final.

Cómo encaja el móvil sin puerto en la ley europea

El Parlamento Europeo aprobó la norma en octubre de 2022 y las reglas se aplican desde el 28 de diciembre de 2024 a móviles, tabletas, cámaras, auriculares y otros aparatos. Los portátiles se suman el 28 de abril de 2026. La idea era simple y bastante útil, usar un solo cargador para reducir el lío en casa y recortar residuos.

Pero el detalle decisivo llegó después. En la guía publicada en 2024, la Comisión responde con un claro «Sí» a la pregunta de si un dispositivo que solo puede cargarse de forma inalámbrica puede comercializarse sin la solución armonizada por cable. Ese matiz no borra el USB-C de un plumazo, pero sí convierte al puerto en una etapa de transición más que en el final del camino.

Por qué Bruselas también mira la carga inalámbrica

La propia ley ya dejaba preparada esa evolución. El texto dice que en el futuro debe estudiarse la armonización de sistemas distintos de la carga por cable, incluida la carga inalámbrica. Armonizar, en este caso, significa evitar que cada marca empuje su propio sistema y el usuario vuelva al mismo caos de siempre.

Ese trabajo ya está en marcha. En la página oficial sobre la solución de carga común, la Comisión Europea explica que la carga inalámbrica todavía está madurando y que por eso no ha impuesto requisitos obligatorios inmediatos. Aun así, el estudio de 2024 sobre carga inalámbrica, firmado por la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea y KPMG, concluye que Qi domina en móviles, pero siguen pesando los problemas de eficiencia energética, velocidad, alineación e interoperabilidad. El 26 de febrero de 2025, además, la Comisión lanzó el mandato M/607 para que los organismos europeos de normalización trabajen en una solución armonizada.

Qué cambia para usuarios y fabricantes

De momento, el USB-C sigue siendo la pieza central del sistema europeo. La Comisión calcula que estas reglas pueden ahorrar al menos 250 millones de euros al año a los consumidores y reducir casi mil toneladas de residuos electrónicos, en un mercado donde los cargadores tirados o sin usar suman unas 11.000 toneladas anuales. Es el clásico cajón lleno de cables, pero convertido en política industrial.

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Si los móviles sin puerto terminan llegando, la rutina de carga cambiará bastante. El teléfono dependerá más de bases y superficies compatibles que de un cable, y ahí la promesa suena cómoda. Pero hay una pega muy terrenal. El estudio técnico de la UE avisa de que la carga inalámbrica todavía pierde más energía, exige colocar bien el dispositivo y no ofrece el mismo rendimiento en todos los casos.

La información oficial sobre la solución de carga común se ha publicado en la Comisión Europea.