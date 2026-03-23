Las gafas inteligentes son cada vez más comunes y hay un truco infalible para saber si te están grabando con ellas

Por Techy44
Publicado el: 23 de marzo de 2026 a las 09:41
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Gafas inteligentes Ray-Ban Meta con cámara frontal y luz de grabación en la montura.

Las gafas inteligentes ya no parecen un experimento raro. Modelos como las Ray-Ban Meta pueden hacer fotos, grabar vídeo, responder llamadas y usar funciones de IA desde una montura que, a simple vista, se confunde con unas gafas normales, y ahí nace la duda incómoda de si alguien puede estar grabando sin que lo notes.

No hay un truco infalible, pero sí varias pistas útiles. La más importante es una luz frontal pensada para avisar cuando la cámara está activa. También pueden ayudar algunos sonidos del sistema y herramientas como Nearby Glasses, aunque sus propios creadores admiten que no siempre aciertan.

La pista más fiable está en la propia montura

En la FAQ oficial de Ray-Ban Meta, Meta y Ray-Ban explican que el punto situado en la parte frontal izquierda no es una segunda cámara, sino la luz de captura. Esa luz mira hacia fuera y sirve para indicar a quienes están cerca que se ha hecho una foto o que se está grabando un vídeo. Durante la grabación, la documentación indica que permanece encendida.

La empresa también afirma en sus ajustes de privacidad que, si esa luz queda tapada, el usuario recibe un aviso y la cámara no debería capturar contenido. La FAQ añade que los sonidos del sistema se pueden bajar de volumen, pero no apagar del todo, así que a veces un aviso sonoro puede delatar una foto. El problema es sencillo, porque en un bar, en el metro o en un concierto esa pista puede perderse entre el ruido.

Nearby Glasses puede ayudar, pero no hace magia

La app Nearby Glasses, desarrollada como proyecto abierto por el sociólogo Yves Jeanrenaud, no mira cámaras ni imágenes. Lo que hace es buscar señales Bluetooth de bajo consumo, una clase de señal corta que emiten muchos dispositivos cercanos, y compararlas con códigos de fabricante publicados por Bluetooth SIG, la organización que gestiona esos identificadores. Si encuentra coincidencias con marcas como Meta o Snap, lanza una alerta al móvil.

Su código abierto deja claro que puede haber «falsos positivos» y también fallos en sentido contrario. La propia página del proyecto advierte de que un aviso puede deberse a otro dispositivo Bluetooth del mismo fabricante o, directamente, pasar por alto unas gafas cercanas. Por eso conviene entenderla como una alarma temprana, no como una prueba definitiva.

Proteger tu intimidad sigue siendo algo muy práctico

Si ves la luz de captura o recibes una alerta, lo sensato es bajar un poco la exposición. Cambiar de sitio, apartar la pantalla del móvil, guardar tarjetas o documentos y dejar para más tarde una conversación sensible puede marcar la diferencia. Suena básico, pero funciona.

También conviene no caer en la paranoia. Jeanrenaud avisa en la documentación del proyecto de que no se debe acosar ni señalar a nadie solo por una alerta, y Meta recuerda que parte de la privacidad depende de cómo el usuario gestione sus ajustes y los medios en la nube dentro de la app. Al final del día, el gran debate no es solo tecnológico, sino social, porque habla de consentimiento, de límites y de cómo convivimos con cámaras cada vez más discretas.

La documentación oficial principal se ha publicado en Meta.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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