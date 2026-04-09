Las Ray-Ban de siempre tienen los días contados: Meta confirma que llegan los cristales graduados para sus gafas inteligentes

Si llevas gafas a diario, las gafas inteligentes suelen tener un problema básico, no están pensadas para tu graduación. Meta y EssilorLuxottica, el grupo detrás de Ray-Ban, han presentado una nueva línea llamada Ray-Ban Meta Optics, diseñada desde el principio para montarse con lentes graduadas. Llegará a tiendas y ópticas a partir del 14 de abril de 2026, con un precio de entrada sugerido de 469 euros.

La apuesta encaja con el discurso de Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, que ve las gafas como el próximo gran dispositivo. En una llamada de resultados dijo «It’s hard to imagine a world in several years where most glasses that people wear aren’t AI glasses» al hablar de gafas con IA, abreviatura de inteligencia artificial. La diferencia ahora es que intenta convencer a quien no se quita las gafas ni para salir a comprar pan.

Dos monturas nuevas

La colección se estrena con dos monturas. Blayzer Optics (Gen 2) es rectangular y se venderá en dos tallas. Scriber Optics (Gen 2) es más redondeada, pensada para un look clásico.

El comunicado de EssilorLuxottica sitúa la preventa en Estados Unidos el 31 de marzo y la llegada a tiendas el 14 de abril. Ese despliegue incluye España dentro de su red de venta, además de otros países de Europa y América. El precio de entrada que publica la compañía es 499 dólares en Estados Unidos y 469 euros en Europa.

El canal de venta es una pista importante. Se podrán comprar en Ray-Ban.com y en tiendas Ray-Ban, pero también en ópticas de la red de EssilorLuxottica y en Meta.com. Al final del día, el mensaje es simple, que estas gafas se prueban y se ajustan como unas gafas normales.

Un diseño pensado para la graduación

Meta dice que sus nuevos modelos están pensados para «all-day wear», uso de todo el día, y para soportar casi todas las graduaciones. Es un cambio de enfoque respecto a añadir una lente a posteriori. La idea es que la montura no se sienta como un aparato pegado a la cara.

Para lograrlo, la montura se vuelve más ajustable de lo que suele ser en electrónica. EssilorLuxottica menciona bisagras con más recorrido, almohadillas nasales intercambiables y puntas de patilla que se pueden ajustar en la óptica. Son detalles pequeños, pero cualquiera que haya tenido marcas en la nariz sabe por qué importan.

También abre la puerta a distintos tipos de lentes. El comunicado habla de lentes de visión simple y lentes progresivas, las que mezclan cerca y lejos en una sola lente. Y también de lentes fotocromáticas como Transitions, que se oscurecen al sol y se aclaran en interior.

Qué hace Meta AI

En estas Ray-Ban Meta, la IA es un asistente de voz. Ray-Ban describe preguntas rápidas para ideas de recetas, recordatorios como dónde aparcaste y explicaciones sobre lugares mientras viajas. En el comunicado, EssilorLuxottica añade un botón dedicado para activar Meta AI con una pulsación.

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Otra función destacada es la traducción en vivo. Ray-Ban habla de conversaciones en seis idiomas sin necesidad de Wi-Fi, y el grupo apunta a más idiomas en próximas actualizaciones. Meta también ha anunciado extras de software como resúmenes de WhatsApp y un registro de comida por voz o foto, que se irán desplegando según el mercado y el programa de acceso.

Cámara, audio y batería

La parte inteligente también está en la cámara y el sonido. EssilorLuxottica habla de fotos y vídeos desde tu punto de vista y de escuchar música y podcasts. En la página de Ray-Ban aparecen una cámara de 12 megapíxeles, vídeo en 3K y un sistema de micrófonos pensado para llamadas más claras.

La autonomía intenta estar a la altura del uso diario. Ray-Ban indica más de 8 horas de batería con una carga y un estuche que añade unas horas extra con una carga rápida de 20 minutos. Si el producto quiere sustituir a la cámara del móvil en momentos rápidos, no puede vivir enchufado.

La carrera por las gafas con IA

Zuckerberg lleva tiempo defendiendo que las gafas son la interfaz más natural para la IA, porque pueden ver y oír lo mismo que tú. En su llamada de resultados describió unas gafas que «see what you see» y «hear what you hear», con ayuda constante durante el día. En ese marco, optimizar la graduación no es un detalle, es la puerta de entrada a mucha más gente.

En el lado de EssilorLuxottica, la apuesta se entiende como un salto hacia el mercado óptico tradicional. Francesco Milleri y Paul du Saillant dijeron que han estado «building an AI glasses category from the ground up» y que ahora quieren ampliar distribución y público. Si este movimiento cuaja, las próximas gafas que te gradúes podrían venir con cámara y asistente de voz de serie.

La nota de prensa principal se ha publicado en EssilorLuxottica.

Foto: ray-ban.com