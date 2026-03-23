Llega el F-35 Lightning II, el mega avión que redefine las guerras aéreas porque es capaz de absorber las señales de radar para no ser detectado

La llegada a Colombia de un F-35 Lightning II, según la información facilitada para esta noticia, ha vuelto a poner el foco sobre un avión que concentra buena parte de la estrategia aérea de Estados Unidos. No es solo una exhibición llamativa. También es una ventana a la tecnología que hoy define cómo se combate desde el aire.

La clave del F-35 no está únicamente en la velocidad o en el armamento. Su valor real es que combina sigilo, sensores, guerra electrónica e intercambio instantáneo de datos, de modo que el piloto ve antes, entiende antes y decide antes que el rival. En la práctica, es casi un centro de mando con alas.

Qué hace distinto al F-35

El F-35 fue desarrollado por Lockheed Martin para el programa conjunto del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Cuando se habla de capacidad de quinta generación, se habla, dicho en sencillo, de un avión pensado para entrar en zonas con radares avanzados, detectar amenazas y atacar sin exponerse tanto como los cazas más antiguos.

Su furtividad no lo vuelve invisible, pero sí mucho más difícil de localizar. Eso se logra con la forma del fuselaje, materiales que reducen la señal de radar y la posibilidad de llevar armas y combustible dentro del avión en lugar de colgarlos fuera.

Más que un caza, una plataforma de información

Aquí está la parte menos vistosa y más importante. La fusión de sensores reúne datos del radar, cámaras infrarrojas, sistemas de puntería y equipos de guerra electrónica, que son los que detectan o interfieren señales enemigas, y los convierte en una sola imagen clara para el piloto. También añade un casco que proyecta información táctica sobre la visera, casi como si el piloto llevase una pantalla delante de los ojos.

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Esa capacidad de compartir datos es una de las razones por las que tantos aliados se han sumado al modelo. El portal oficial del F-35 habla ya de Estados Unidos y 19 países aliados, y las cifras oficiales del programa superan las 1.300 aeronaves entregadas y el millón de horas de vuelo. «El F-35 ha sido una de las herramientas de integración más eficaces de la OTAN desde el final de la Guerra Fría», afirmó el general James Hecker en una publicación oficial del programa.

Lo que deja su visita en Colombia

En Colombia, según la información facilitada para esta noticia, la visita sirve sobre todo para observar de cerca cómo opera un avión diseñado para escenarios de alta amenaza. Pilotos, técnicos y analistas pueden ver no solo su perfil furtivo, sino también la lógica que hay detrás de su uso conjunto con otras aeronaves, centros de mando y sistemas de vigilancia.

También ayuda a entender hacia dónde va la aviación militar. La familia F-35 tiene tres variantes para pista convencional, despegue corto y uso en portaaviones, algo que permite a la Fuerza Aérea, la Infantería de Marina y la Marina estadounidenses operar sobre una base común. Al final del día, eso es lo que más pesa, un mismo avión adaptado a varias misiones y conectado con aliados en tiempo real.

La información oficial principal se ha publicado en f35.com.