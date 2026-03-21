Los AirPods de Apple fueron pioneros pero ya tienen los días contados por Xiaomi acaba de presentar los Redmi Buds 8 Pro por menos de 70€

Por Techy44
Publicado el: 21 de marzo de 2026 a las 20:41
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Redmi Buds 8 Pro de Xiaomi en estuche comparados con AirPods Pro por precio y características.

¿Hace falta gastar cerca de 250 euros para tener unos auriculares con funciones de gama alta?Xiaomi cree que no. La marca ya muestra en España los Redmi Buds 8 Pro por 69,99 euros, mientras Apple vende los AirPods Pro 3 por 249 euros en su tienda oficial.

La diferencia no está solo en la etiqueta. Sobre el papel, los Redmi Buds 8 Pro llegan con audio Hi-Res por LDAC, cancelación activa de ruido de hasta 55 dB, tres micrófonos para llamadas y conexión simultánea a dos dispositivos. Aun así, conviene mirar la letra pequeña, porque varias cifras proceden de pruebas internas o de laboratorio.

Sonido premium sin irse al precio premium

Xiaomi habla de un sistema de triple controlador coaxial, es decir, tres pequeños altavoces dentro de cada auricular para repartir mejor graves y agudos. En la práctica, eso busca que el bajo tenga pegada sin tapar voces e instrumentos, algo que la marca acompaña con Dolby Audio y seguimiento dinámico de la cabeza para música, vídeos y juegos.

También hay compatibilidad con LDAC y certificación Hi-Res Audio Wireless. Traducido al lenguaje de todos los días, estos Redmi Buds 8 Pro pueden mover más información por Bluetooth que unos auriculares básicos, aunque eso solo se nota de verdad si el móvil y la música están a la altura. No hace magia con una pista mal comprimida.

La cancelación de ruido apunta alto, pero con matices

La cancelación activa de ruido es el sistema que usa micrófonos y procesamiento para rebajar parte del sonido exterior, como el rumor del metro o el motor del autobús. Xiaomi sitúa el techo en 55 dB y 5 kHz, pero en sus notas aclara que ambas cifras proceden de pruebas separadas del Instituto Nacional de Metrología de China y que los resultados reales cambian según el uso.

Para llamadas, los Redmi Buds 8 Pro montan tres micrófonos con IA y prometen aguantar rachas de viento de hasta 12 metros por segundo. Suena técnico, pero el ejemplo cotidiano se entiende rápido, hablar mientras caminas por la calle sin que el aire convierta la voz en un caos.

Donde Xiaomi intenta golpear de verdad

Al final del día, la jugada de Xiaomi está en mezclar una ficha ambiciosa con un precio mucho más terrenal. Con el PVP oficial español de 69,99 euros, estos auriculares cuestan 179,01 euros menos que los AirPods Pro 3 y se quedan en algo más del 28 por ciento de su precio.

A eso suma hasta 8 horas de reproducción por carga y hasta 33 horas con el estuche. También ofrece conexión a dos dispositivos, Google Fast Pair, Bluetooth 5.4 y resistencia IP54, una protección frente a polvo y salpicaduras que Xiaomi vincula a pruebas de TÜV SÜD. No convierte automáticamente a los Redmi Buds 8 Pro en los mejores auriculares del mercado, pero sí los mete de lleno en la conversación de la gama media alta.

La información oficial del producto se ha publicado en Xiaomi.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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