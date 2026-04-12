Los auriculares Bluetooth tienen los días contados y su sustituto es mucho mejor: con circuito de transmisión Wi-Fi integrado

Durante años, si querías sonido “serio” en unos auriculares, lo normal era tirar de cable. El Bluetooth hizo el trabajo para el día a día, pero muchos aficionados seguían viendo ahí un techo, sobre todo cuando se habla de alta fidelidad.

Ahora HIFIMAN intenta saltarse esa barrera con dos modelos de gama alta que combinan Wi‑Fi, Bluetooth y USB. Se llaman HE1000 WiFi y Arya WiFi, cuestan lo que cuesta un capricho grande y están pensados más para casa que para la calle.

Precios y disponibilidad

En la web de HIFIMAN, el HE1000 WiFi figura a 2.699 dólares y el Arya WiFi a 1.449 dólares, con tres modos de uso declarados, Wi‑Fi, Bluetooth y audio por USB. En esa misma ficha se habla de un peso de 452 gramos y de una autonomía que ronda las 23 horas en Bluetooth y unas siete horas en Wi‑Fi.

En la tienda oficial europea, los precios pasan a 2.959 euros y 1.599 euros, y ambos aparecen como agotados. En pantalla salta un aviso breve, “Expected to be in stock in about two weeks”, que apunta a reposición próxima.

El producto de HIFIMAN | Vídeo: HIFIMAN Electronics

No son para la calle

Con 452 gramos, no son el tipo de auricular que metes en la mochila para ir a clase. Ese peso no es raro en modelos audiófilos grandes, pero marca la diferencia si piensas en usarlo fuera de casa. En la práctica, esto encaja mejor con el escritorio que con el vagón de metro.

El contraste se ve rápido con modelos de consumo masivo. Apple, por ejemplo, sitúa el peso de AirPods Max en 384,8 gramos, y aun así hay gente que los nota al cabo de un rato. Aquí el extra de peso existe, aunque no sea una locura sobre el papel.

Por qué Wi‑Fi

El argumento de HIFIMAN es simple de explicar y difícil de ejecutar. La marca dice que estos dos auriculares, de diseño abierto, integran un “on-board WiFi receiver” para evitar la compresión y el retardo que se suelen asociar al Bluetooth, aprovechando un canal con mucha más capacidad. En una nota de prensa fechada el 5 de marzo de 2026, el fundador y CEO, el doctor Fang Bian, lo resume así, “the freedom to move without being tethered to the source”.

En esa misma comunicación, HIFIMAN compara el Wi‑Fi con el Bluetooth en cifras y habla de velocidades de transferencia mucho mayores. También afirma que el sistema permite usar servicios como Spotify o Qobuz, conectándote a los auriculares desde el menú de redes Wi‑Fi del móvil o del ordenador. Suena sencillo, pero habrá que ver qué tal se comporta en una casa real con routers, vecinos y paredes.

Planar magnético explicado

Tanto el HE1000 WiFi como el Arya WiFi usan transductores magnéticos planares, una tecnología muy común en auriculares para audiófilos. En vez de una “cúpula” típica, emplean una lámina muy fina que se mueve entre imanes y empuja el aire de forma más uniforme.

HIFIMAN lleva años afinando esa idea con su tecnología Stealth Magnet. En una explicación de la propia marca, se describe como un diseño pensado para guiar mejor el flujo magnético y reducir interferencias y difracción, que son pequeñas “turbulencias” del sonido.

Bluetooth sigue contando

Aunque el titular fácil sea “adiós Bluetooth”, estos auriculares no lo abandonan. En su ficha se listan códecs como LDAC y aptX HD, que intentan apretar un poco más la calidad dentro de lo que permite el Bluetooth. Eso importa si vas a usarlos con el móvil y no quieres depender siempre del Wi‑Fi.

Aquí conviene aterrizar el concepto de códec. Es, básicamente, el “idioma” que usan el móvil y los auriculares para comprimir y enviar música por el aire. Sony explica que LDAC puede llegar a 990 kbps en Bluetooth, mientras que Qualcomm presenta aptX HD como un paso hacia audio de mayor resolución en conexiones inalámbricas.

La gran pregunta

La idea de llevar la alta fidelidad al mundo inalámbrico no es nueva, pero se está volviendo más ambiciosa. Focal, por ejemplo, presenta su Bathys MG como casco Bluetooth con cancelación activa y un precio recomendado de 1.199 euros, una propuesta más “viajera” aunque también sea premium.

La apuesta de HIFIMAN va por otro lado. Si su Wi‑Fi funciona como promete, el objetivo parece ser que el auricular se parezca más a un sistema doméstico que a un accesorio de calle. La pregunta, al final del día, es si esa experiencia compensa cuando dependes de batería y de red, dos cosas que en casa suelen fallar justo cuando más prisa tienes.

La información oficial se ha publicado en HIFIMAN.