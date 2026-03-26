Los cables HDMI están a punto de desaparecer porque tienen un sustituto que lo cambia todo: más eficaz y cómodo

Durante años, el HDMI fue el cable “de confianza” para unir consola, portátil y televisor. Si querías la mejor imagen y el mejor sonido, ibas directo al puerto HDMI y listo, aunque el cable quedara colgando detrás del mueble.

Ahora el panorama se está abriendo. Entre sistemas de duplicado de pantalla, dispositivos tipo Chromecast y kits que prometen llevar una señal “como si fuera HDMI” por el aire, ya es posible ver vídeo en 4K sin tirar un cable por el salón, incluso a decenas de metros en condiciones concretas.

Un HDMI sin cable

Cuando se habla de “HDMI inalámbrico”, en realidad se está usando un paraguas. La idea es la misma, enviar vídeo y audio de un equipo a una pantalla, pero en vez de cobre se usa una conexión por radio, normalmente basada en Wi‑Fi o en enlaces propios que crean los adaptadores.

Una pieza clave en este mundillo es Wi‑Fi Direct, también llamado Wi‑Fi P2P. En la práctica, permite que dos dispositivos se encuentren y se conecten entre sí sin depender de Internet ni de la red móvil, como explica la documentación oficial del Android Open Source Project.

Tres caminos

El primer camino es “enviar” contenido desde apps, lo que mucha gente conoce por el icono de Cast. Sony lo resume de forma sencilla en su guía, el móvil o el ordenador “lanza” el contenido al televisor desde una app compatible, normalmente usando la misma red a la que está conectada la tele.

Aquí entran dispositivos como Google TV Streamer, que en su ficha oficial destaca que ofrece “una resolución de hasta 4K con HDR y Dolby Vision”. Y si hablamos de 4K de verdad, Google también avisa en su centro de ayuda de que hace falta un equipo compatible y una conexión de Internet de al menos 20 Mbps para ver contenido 4K con buena calidad.

El segundo camino es el duplicado de pantalla, lo que muchos usan para enseñar una presentación o “poner el móvil en grande”. Microsoft explica que Windows puede conectarse de forma inalámbrica a un televisor o proyector compatible con Miracast con un atajo de teclado y un par de clics.

El tercero son los kits de transmisor y receptor que se conectan por HDMI a los dos extremos, y luego hacen el salto inalámbrico entre medias. Por ejemplo, Eaton vende un kit Tripp Lite que anuncia que extiende una señal HDMI inalámbrica en 4K “con latencia cero” hasta 164 pies, que son unos 50 metros, desde la fuente hasta la pantalla.

4K y distancia

Aquí viene la letra pequeña que casi nadie lee. En muchos productos, esos “30 metros” o “50 metros” se refieren a visión directa, o sea, sin paredes por medio y con el camino bastante despejado.

El propio datasheet del set inalámbrico DIGITUS DS‑55323 lo deja bastante claro. Habla de hasta 30 metros “en visión despejada”, usando 4K a 30 fotogramas por segundo, y añade que con visibilidad limitada no se puede garantizar una distancia fija porque paredes o cristal pueden recortar el alcance o provocar cortes.

La latencia manda

Para ver una serie, un poco de retraso no suele molestar. Pero en videojuegos, o si estás sincronizando audio con imagen, ese retardo se nota rápido, como cuando el sonido llega “tarde” y te saca de la escena.

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En redes como Wi‑Fi Direct también existe un tiempo de “presentación”, que es cuando los equipos se buscan, negocian y montan la conexión. En un trabajo publicado en 2013, Daniel Camps‑Mur junto a Andres Garcia‑Saavedra y Pablo Serrano, desde NEC Network Laboratories y la Universidad Carlos III de Madrid, midieron esa fase y vieron que los escaneos iniciales ya meten al menos unos tres segundos. Luego pueden aparecer retrasos adicionales de entre uno y siete segundos, y el proceso completo puede moverse en el rango de varios segundos según el modo de conexión.

Por eso a veces la experiencia es “toco el botón, espero, y ahora sí aparece la tele”. No es magia negra, es el peaje de montar una autopista inalámbrica en ese momento, en un entorno que además puede estar lleno de otros dispositivos compitiendo por el aire.

El cable se defiende

Con todo esto, el HDMI no ha desaparecido, ni parece que vaya a hacerlo a corto plazo. Su ventaja es muy simple y muy aburrida, funciona siempre que el cable esté bien, no depende del Wi‑Fi, y el retraso es mínimo, algo que importa mucho en consolas, ordenadores de sobremesa y equipos de audio y vídeo más exigentes.

Además, el estándar sigue avanzando. El HDMI Forum anunció el 25 de junio de 2025 la versión 2.2 de la especificación, con más ancho de banda y nuevas funciones pensadas para mejorar la experiencia audiovisual y la sincronización en configuraciones con varios aparatos.

Cómo elegir

Si lo tuyo es ver streaming y quieres cero líos, lo más cómodo suele ser el ecosistema de Cast en una smart TV o con un dispositivo dedicado. Si lo que buscas es enseñar “lo que estoy viendo en mi pantalla” en clase o en una reunión, Miracast y el duplicado de pantalla suelen ser el atajo rápido.

Y si quieres algo más parecido a un HDMI “de toda la vida”, pero sin tirar cable por una sala, entonces tiene sentido mirar kits de transmisor y receptor. Ahí conviene fijarse en la resolución real, en si el 4K va fluido para tu uso, y en si tu casa permite visión directa o te obligará a atravesar paredes.

El estudio principal se ha publicado en IEEE.