Los enchufes en España tienen los días contados: ya se están usando enchufes eléctricos que se instalan sin hacer obras y no tienen cables

Por Techy44
Publicado el: 29 de marzo de 2026 a las 20:42
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Enchufe modular de superficie doble instalado sin obra sistema eléctrico sin cables empotrados

España está empezando a mirar con otros ojos algo tan básico como el enchufe. Hasta ahora, lo normal era tener unas cuantas tomas empotradas “para toda la vida” y, cuando faltaban, tirar de regletas debajo del escritorio. Pero con móviles, tablets, televisores, ordenadores y hasta robots aspiradores por todas partes, esa solución ya no siempre encaja.

En ese hueco están entrando los enchufes modulares de superficie, que se montan sobre la pared y se conectan con canaletas discretas. La idea suena simple, casi como piezas de “Lego” para la electricidad, pero plantea una pregunta clave. Si puedo poner una toma donde la necesito sin obra, qué pasa con la seguridad y las normas.

Qué son los enchufes modulares de superficie

Un enchufe modular de superficie es una toma que no va empotrada dentro de la pared, sino fijada por fuera y conectada a través de una canaleta que guía el cable. En la práctica, eso significa que puedes añadir puntos de corriente en una zona concreta sin hacer rozas ni levantar azulejos.

Los fabricantes lo plantean como un sistema por módulos, donde eliges lo que quieres poner y lo cambias cuando cambian tus hábitos. En catálogos de marcas como Simon, por ejemplo, se describe como una familia de productos pensada para distribuir y derivar cableado de forma ordenada en pared.

Por qué ahora se habla tanto de esto

La explicación es bastante doméstica. Cada vez hay más cargadores, más pantallas y más rincones que se han convertido en “zona de trabajo” aunque sea una mesa del salón.

Cuando faltan enchufes, la gente recurre a extensiones y regletas. El problema es que, si se acumulan muchos dispositivos o se usan equipos que demandan más potencia, aparecen riesgos como el calentamiento o la sobrecarga, sobre todo con material de baja calidad o instalaciones poco cuidadas. Y ahí es donde el formato modular promete orden y flexibilidad, sin convertir la casa en una obra.

También hay un factor de diseño. Canaletas finas y módulos con acabados neutros buscan que no parezca una instalación improvisada, sino una solución integrada, algo que marcas como Legrand asocian a sistemas de canalización donde encajan tomas modulares.

Qué cambia en seguridad y qué no cambia

Aquí conviene bajar el hype. Que un enchufe sea modular no lo convierte automáticamente en más seguro que uno empotrado. Lo importante es que el conjunto cumpla con las normas aplicables y que esté bien instalado.

En España, las viviendas se rigen por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones, que marcan criterios de diseño y un mínimo de puntos de utilización en cada estancia. La guía oficial del Ministerio de Industria sobre instalaciones interiores en viviendas lo detalla con bastante claridad, precisamente para evitar chapuzas y para que una ampliación futura no implique romper de nuevo.

Y luego está la norma del propio “enchufe”. A nivel internacional, la IEC define requisitos generales para clavijas y bases de enchufe de uso doméstico, con límites de tensión y corriente y pruebas de seguridad. Eso sirve como referencia técnica para que un producto no sea solo bonito, sino fiable.

El detalle que muchos pasan por alto

La palabra “instalar” puede sonar a “pegar y listo”, pero no siempre es así. Hay sistemas que se fijan con tornillos, otros con adhesivos, y casi todos dependen de que el cableado, las conexiones y las protecciones estén bien planteadas desde el origen.

De hecho, en documentación de conformidad de fabricantes se repite una idea muy concreta. El producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, y se declara conforme con normas técnicas relacionadas con bases de toma de corriente y componentes de instalación.

Además, no todo lo que parece un enchufe “extra” es equivalente. No es lo mismo añadir una toma para cargar un móvil que conectar un calefactor o una cocina auxiliar, y ahí influyen el circuito, la sección del cable y las protecciones del cuadro. Si no te suena de nada, es normal. Justo por eso, en casa conviene que mande la prudencia.

Qué señales ayudan a distinguir una buena solución

Si estás mirando este tipo de sistemas, hay pistas sencillas que suelen indicar un enfoque serio. Una es que el fabricante especifique claramente compatibilidades, intensidad nominal y el tipo de montaje, como ocurre en gamas modulares pensadas para canalización.

Otra señal es que se hable de medidas de seguridad habituales en tomas modernas, como obturadores que dificultan que un niño meta un objeto metálico. En productos de canalización modular se menciona este tipo de obturadores como parte del diseño de la toma.

Y la tercera es la transparencia sobre normas y cumplimiento. Cuando un fabricante cita estándares concretos en sus certificados o fichas, no es un adorno. Es una forma de decir que ese producto se ha diseñado para pasar pruebas y funcionar dentro de límites claros.

El estudio oficial de referencia sobre instalaciones interiores en viviendas se ha publicado en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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