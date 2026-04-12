Los expertos piden que apagues el router unos minutos todos los días y ésta es la razón: el simple gesto que te cambia la vida

A todos nos ha pasado. Estás viendo una serie, en una videollamada o intentando enviar un trabajo y, de repente, el Wi-Fi se vuelve lento o se corta sin avisar. En muchas casas, la solución más rápida acaba siendo la misma de siempre, apagar el router y encenderlo.
Ese gesto, hecho con cierta frecuencia, puede ayudar a que la red vaya más estable y a reducir fallos puntuales. Pero no es magia, y conviene saber qué arregla y qué no, sobre todo cuando entran en juego la seguridad y los problemas de fondo.
Qué pasa al reiniciar
Un router es, en la práctica, el “cerebro” que reparte internet por casa. Gestiona conexiones, reparte señal y mantiene abiertas muchas pequeñas tareas al mismo tiempo, sobre todo si hay móviles, consolas, televisores y altavoces conectados.
Con el uso continuo, algunos procesos pueden quedarse “atascados” o funcionar peor, como cuando una app del móvil lleva horas abierta y empieza a ir lenta. Reiniciar corta todo eso de golpe y lo vuelve a poner en orden. A veces, solo con eso basta.
Por eso el consejo suena tan repetido en soporte técnico. El clásico “¿has probado a reiniciarlo?” no es una frase hecha sin más, porque en muchos fallos domésticos el problema es temporal y el reinicio lo limpia.
Cuando el Wi-Fi va lento
Uno de los efectos más comunes es notar una conexión más estable después de reiniciar. Al arrancar de nuevo, el router vuelve a gestionar desde cero las conexiones activas y puede recuperar parte de la fluidez si se había quedado saturado.
También puede ayudar cuando hay microcortes o una sensación rara de “va y viene”. Si el Wi-Fi se cae en una habitación concreta, el reinicio no siempre lo arregla, porque ahí pueden influir paredes, distancia o interferencias. Pero si el fallo es general, sí puede mejorar.
Y luego está el vínculo con el operador. En algunos casos, reiniciar fuerza una reconexión que corrige conflictos puntuales entre tu equipo y la red del proveedor, algo que se nota cuando el servicio “parece estar” pero funciona a trompicones.
La parte de seguridad
Apagar el router también corta conexiones que estén activas en ese momento. Eso incluye, en teoría, dispositivos que no deberían estar ahí, aunque esto último no es tan sencillo como suena. Si alguien tiene tu contraseña, es probable que vuelva a entrar cuando lo enciendas.
Aun así, reiniciar sí aparece en recomendaciones oficiales cuando hablamos de ciertas infecciones. En un aviso del Internet Crime Complaint Center del FBI, la agencia explica que reiniciar routers domésticos puede “interrumpir temporalmente” algunos tipos de malware, y lo acompaña con consejos más importantes a largo plazo, como usar contraseñas fuertes, desactivar la administración remota si no se necesita y mantener el router actualizado.
En la misma línea, una alerta de CISA recoge medidas similares para equipos de casa y pequeñas oficinas. La idea clave es sencilla, reiniciar puede cortar lo que está corriendo en ese momento, pero no sustituye a lo básico, actualizar el “software interno” del router y cerrar puertas que no usas.
Cuántos minutos bastan
Aquí hay mucha confusión porque no todos los routers se comportan igual. Algunos fabricantes hablan de esperas cortas, por ejemplo la ayuda oficial de Google Nest propone desconectar el equipo y esperar entre diez y veinte segundos antes de volver a enchufarlo.
En otros casos, se recomienda esperar algo más. NETGEAR, por ejemplo, en su guía para reiniciar o hacer un “power cycle” sugiere apagar, esperar y volver a encender, con tiempos que suelen moverse entre unos segundos y medio minuto según el método.
Entonces, ¿qué haces en casa sin complicarte? Si buscas un reinicio normal, con esperar alrededor de medio minuto suele ser suficiente para que el equipo se apague del todo. Si también tienes un módem separado o el operador te pide un reinicio “completo”, muchas personas optan por dejarlo apagado varios minutos para asegurarse de que todo vuelve a sincronizar bien.
El hábito útil y sus límites
Reiniciar a diario no es obligatorio, y a mucha gente le va bien sin tocarlo durante semanas. Tiene más sentido si notas lentitud frecuente, cortes intermitentes o si hay muchos dispositivos conectados y el router ya va justo.
Eso sí, conviene no confundir reiniciar con “resetear”. El reinicio no borra nada, solo apaga y enciende. El reseteo de fábrica sí borra la configuración y te obliga a empezar desde cero, algo que solo tiene sentido si te lo indica el soporte o si estás resolviendo un problema serio.
Y si lo que te preocupa es que el router se caliente, el reinicio ayuda poco si está mal colocado. Linksys lo resume de forma bastante clara en sus consejos de ubicación del router, donde advierte que meterlo en un mueble o un sitio sin ventilación puede afectar al rendimiento y acortar la vida del equipo. En la práctica, eso significa sacarlo a un lugar abierto, evitar encajonarlo y darle aire, aunque quede menos “bonito” en el salón.
La nota oficial principal se ha publicado en el Internet Crime Complaint Center (IC3) del FBI.