Los fanáticos de Apple no dan crédito pero el iPhone plegable está a punto de salir al mercado y viene para revolucionar el mundo de los móviles

¿Para qué sirve un móvil que se abre si, al final, hace lo mismo que uno normal? Esa es la duda que intentan despejar las últimas filtraciones sobre el primer plegable de Apple, al que varias fuentes ya llaman iPhone Fold. La pista más fuerte llegó el 11 de marzo, cuando Mark Gurman adelantó que, una vez abierto, adoptaría una interfaz cercana a la del iPad y permitiría ver apps lado a lado.

La idea tiene lógica. En los iPad, Apple ya permite usar ventanas y colocar dos apps una junto a otra, algo clave para leer, tomar notas o trabajar sin ir saltando de pantalla en pantalla. Si ese enfoque llega al plegable, Apple intentaría que el formato grande sirva de verdad en el día a día y no se quede en puro escaparate.

Un formato más ancho para aprovechar la pantalla

Las filtraciones apuntan a un panel interior con formato cuatro a tres, más ancho y menos alargado que el de la mayoría de móviles actuales. En palabras sencillas, sería una pantalla con aire de libreta pequeña, más cercana a un iPad mini que a un teléfono convencional. Apple sitúa el iPad mini actual en 8,3 pulgadas, y Ming-Chi Kuo lleva tiempo señalando unas 7,8 pulgadas para el panel interior del plegable y unas 5,5 para la pantalla exterior.

Ese detalle importa porque el software de un plegable vive o muere ahí. Según la misma filtración, el terminal mostraría diseños parecidos a los del iPad y permitiría dos apps a la vez, pero no llegaría al nivel completo de iPadOS ni ejecutaría las apps nativas del iPad. En la práctica, Apple buscaría un punto intermedio entre un iPhone grande y una mini tablet que cabe en el bolsillo.

Multitarea, Touch ID y dos cámaras traseras

Las filtraciones también dibujan un dispositivo distinto a los iPhone Pro actuales. Gurman y los resúmenes técnicos más recientes apuntan a una doble cámara trasera, una cámara interna perforada en la pantalla y Touch ID en el botón de encendido, en lugar de Face ID. Touch ID es el sistema de huella dactilar de Apple, y la compañía ya lo usa en el botón superior de varios iPad.

Ese cambio no sería menor. Si Apple recupera la huella en un producto tan premium, no sería por nostalgia, sino por espacio, ya que la parte frontal de un plegable fino obliga a recortar componentes. También se ha dicho que mantendría Dynamic Island, la función que Apple usa para mostrar avisos y actividades en directo en la parte superior de la pantalla.

Lo que aún está en el aire

Aquí conviene pisar el freno. Apple no ha confirmado el nombre comercial, así que iPhone Fold e iPhone Ultra siguen siendo etiquetas de la rumorología, y la fecha tampoco está cerrada del todo. Reuters recogió en enero que la compañía prioriza su primer iPhone plegable para la segunda mitad de 2026, mientras otros analistas aún dejan margen para un retraso hasta 2027.

Al final del día, la pista más reveladora no es si el pliegue será casi invisible o si el chasis medirá muy poco abierto. Lo que de verdad puede decidir el éxito del primer plegable de Apple es algo bastante más cotidiano, que al abrirlo se sienta útil para leer, escribir, comparar y trabajar, como ocurre en un iPad, pero sin dejar de ser un iPhone cuando vuelve al bolsillo.

La información principal se ha publicado en Bloomberg.