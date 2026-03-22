Los fans no dan crédito pero Nintendo está perdiendo dinero cada vez que vende una Switch 2 y ya hablan de subidas de precios en 2026

Vender millones suele ser una buena noticia. Pero no siempre. En Japón, el fuerte arranque de Nintendo Switch 2 podría estar dejando menos beneficio del esperado por consola, según el analista Hideki Yasuda, de Toyo Securities, tras revisar las últimas cuentas trimestrales de Nintendo.

La idea llama la atención porque llega en pleno éxito comercial, con Nintendo disparando ingresos y beneficio operativo en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal que termina en marzo de 2026, aunque el margen no avanzó al mismo ritmo. ¿Cómo puede pasar eso si la consola vende tan bien? Para Yasuda, la clave está en el modelo japonés más barato, aunque Nintendo no ha confirmado pérdidas por unidad.

Dos precios para una misma Switch 2

En el lanzamiento japonés, Nintendo puso a la venta una Switch 2 en japonés y para uso doméstico por 49.980 yenes y reservó la versión multilenguaje para My Nintendo Store por 69.980 yenes. No es una diferencia pequeña. Son 20.000 yenes entre dos máquinas muy parecidas en hardware.

La versión más barata solo permite el japonés y cuentas creadas para Japón. En la práctica, eso la convierte en una oferta pensada para el mercado local. Y se nota en las cifras, porque Nintendo reportó 4,78 millones de Switch 2 distribuidas en Japón hasta diciembre de 2025 y admitió que ese mercado rindió mejor de lo previsto.

Las cuentas mejoran, pero el margen no acompaña igual

En los nueve primeros meses del ejercicio, Nintendo elevó los ingresos un 99,3 por ciento y el beneficio operativo un 21,3 por ciento. El dato más revelador es otro. El margen operativo, que es la parte de cada venta que acaba convertida en beneficio del negocio, cayó del 25,9 al 15,8 por ciento.

Ahí entra la estimación de Yasuda. El analista calcula que fabricar una Switch 2 ronda los 400 dólares y que el modelo japonés más barato podría dejar una pérdida cercana a 25.000 yenes por consola, en gran medida por el peso de los chips, el procesador gráfico de Nvidia y la memoria en el coste total. Es una estimación externa, no una cifra confirmada por Nintendo.

La versión oficial de la empresa es más prudente. Shuntaro Furukawa explicó que la subida del precio de la memoria no tuvo un impacto importante en la rentabilidad del hardware en el tercer trimestre, aunque también reconoció que una mayor proporción de ventas en Japón presiona a la baja los beneficios.

El software también cuenta

No todo depende del precio de la consola, también importa cuántos juegos se venden con cada máquina. Ese indicador, conocido como «attach rate», mide justo eso, y en el desglose regional publicado por Nintendo Japón se queda en menos de dos juegos por consola, frente a algo más de dos en América y Europa. Puede parecer poca diferencia, pero a gran escala pesa.

Por ahora, Furukawa sostiene que no hay una decisión tomada sobre un cambio de precio para Switch 2. Aun así, el debate ya está encima de la mesa porque el segundo y el tercer año de una consola suelen ser decisivos. Al final del día, Nintendo tiene que equilibrar dos metas que no siempre van de la mano, vender millones y sacar más margen por cada unidad.

La documentación oficial principal se ha publicado en Nintendo.