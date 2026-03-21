Los GPS podrían tener los días contados: la guerra de Irán confirma que China ha ganado la batalla de la navegación a Europa

¿Qué pasa cuando la señal que guía móviles, barcos y drones empieza a fallar justo en una zona de guerra? Los avisos del Joint Maritime Information Center durante junio de 2025 describieron interferencias electrónicas persistentes en el golfo y el estrecho de Ormuz, con efectos sobre equipos de navegación y sobre el AIS, el sistema que transmite la posición de los buques. No era un fallo menor ni una simple molestia para recalcular una ruta.

No, el GPS no se está muriendo. Pero el episodio sí deja una lección incómoda, porque depender de una sola red satelital es cada vez más arriesgado y por eso BeiDou gana peso junto a otras alternativas globales como Galileo, sobre todo cuando entran en juego el bloqueo de señal y las señales falsas. Al final, la navegación por satélite ya no es solo una comodidad diaria. También es una pieza estratégica.

El GPS no falla por casualidad

El GPS nació como un programa militar de Estados Unidos, lanzó su primer satélite en 1978 y alcanzó plena capacidad en 1995. En 2000, Washington apagó la Selective Availability, la degradación intencionada de la señal civil, y eso abrió la puerta a su uso masivo en coches, aviones, barcos y móviles. Desde entonces, se volvió tan cotidiano que casi nadie piensa en él.

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El problema es que la señal llega desde muy lejos y, por lo general, es débil cuando alcanza la Tierra. La FAA explica que el jamming bloquea la recepción y que el spoofing introduce señales falsas, mientras que EASA avisa de que estas interferencias llevan años creciendo en Oriente Medio y Europa del Este. Cuando eso ocurre, un receptor puede perder su posición o, peor aún, creer una ubicación que no es real.

BeiDou no llegó de la nada

BeiDou no apareció ayer. China la puso en servicio global en 2020 y la describe como una constelación híbrida de alrededor de 35 satélites en varias órbitas, pensada para ofrecer posicionamiento, navegación y tiempo sin depender del sistema estadounidense. No es solo un competidor comercial. Es una infraestructura construida con ambición estratégica.

Eso no la convierte en invulnerable, pero sí la hace atractiva para cualquier país que quiera reducir su dependencia tecnológica. En la práctica, también empuja a la industria hacia receptores que mezclan varias redes, porque la propia EUSPA recuerda que la capacidad multiconstelación mejora la precisión y la fiabilidad al combinar GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou. Es una idea sencilla. Si una señal cae, otra puede seguir ahí.

La navegación entra en una nueva etapa

El debate ya no va solo de misiles y drones.NIST recuerda que los servicios PNT, que dan posición, navegación y hora exacta, sostienen llamadas móviles, transacciones financieras, transporte y redes energéticas. Suena técnico, pero afecta a cosas muy normales, de pedir un coche a coordinar una red eléctrica.

Por eso la lección del conflicto es bastante simple. El GPS sigue siendo una infraestructura enorme y muy eficaz, pero el futuro pasa en gran medida por más redundancia, más receptores multiconstelación y menos fe ciega en una sola señal. No suena muy épico, pero de eso depende que una infraestructura crítica no se quede ciega cuando más la necesita.

La nota oficial principal se ha publicado en el Joint Maritime Information Center.