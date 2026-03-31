Los mensajes de WhatsApp que se autodestruyen están a punto de llegar: lo han descubierto en la beta 2.26.12.2 y así funcionan

WhatsApp está trabajando en una nueva vuelta de tuerca para sus mensajes temporales. La idea es sencilla y muy de la vida real, que una frase sensible no se quede rondando en el chat más tiempo del necesario.

Según lo que se ha visto en una versión beta de Android, la app añadiría una opción para que los mensajes de una conversación se eliminen poco después de ser leídos. Y si nadie los abre, también tendrían “fecha de caducidad” al cabo de un día.

Opción «después de leer»

WhatsApp ya permite activar mensajes temporales para que desaparezcan tras un plazo fijo, pero ahora quiere acercarse a un comportamiento más inmediato. En vez de esperar 24 horas o una semana, la conversación podría “limpiarse” casi al momento.

En la práctica, esto traslada a los chats una lógica parecida a la de la “visualización única”. Hasta ahora, esa idea estaba más asociada a contenidos concretos, como una foto o un vídeo que se ven una sola vez y luego se van.

La novedad se ha detectado en la app beta de WhatsApp para Android 2.26.12.2, distribuida a través de Google Play.

Qué pasará con el mensaje

Si el usuario elige la opción «después de leer», el mensaje no se borraría en un momento exacto al estilo de un cronómetro visible. Según WABetaInfo, se eliminaría de forma automática unos 15 minutos después de que el receptor lo haya leído.

¿Y si el mensaje se queda sin abrir, como cuando alguien te escribe y tú estás en clase, en el bus o simplemente desconectado? En ese caso, la información apunta a que el mensaje desaparecería al cabo de 24 horas, aunque nadie lo haya leído.

También hay un matiz importante sobre cómo se aplica el borrado en cada lado de la conversación. La misma información sugiere que el remitente perdería el mensaje de su propio chat unos 15 minutos después de enviarlo, y el receptor lo vería desaparecer unos 15 minutos después de abrirlo.

Recibos de lectura y privacidad

WhatsApp tiene una función muy conocida, los recibos de lectura, que son las “palomitas azules” que indican que alguien ha leído un mensaje. Mucha gente las desactiva por privacidad, para poder leer sin que el otro lo sepa.

Según WABetaInfo, esta opción «después de leer» sería compatible con tener los recibos de lectura apagados. Es decir, el mensaje se borraría igualmente aunque el sistema no esté mostrando si fue leído o no.

Esto encaja con la lógica de los mensajes temporales, que no se centran tanto en “vigilar” al otro como en reducir el tiempo de vida del contenido. En pocas palabras, menos rastro.

Lo que ya existe en WhatsApp

Los mensajes temporales actuales funcionan como un ajuste del chat. En el Centro de ayuda oficial de WhatsApp se explica que se pueden configurar para que los mensajes desaparezcan a las 24 horas, a los siete días o a los 90 días, como opción de privacidad en conversaciones individuales y grupos, en faq.whatsapp.

Además, WhatsApp ya ofrece “View Once”, que permite enviar fotos y vídeos que desaparecen tras abrirse una vez. La compañía lo presentó como una forma de compartir cosas puntuales sin que se conviertan en un registro permanente, por ejemplo una contraseña de Wi Fi o una imagen que solo tiene sentido en ese momento, en su blog oficial.

La diferencia es el alcance. “View Once” se aplica a un elemento concreto, mientras que «después de leer» apunta a afectar a los mensajes del chat cuando esa configuración esté activada.

Cuándo puede ser útil

Este tipo de borrado rápido tiene un uso claro cuando compartes información que solo debe vivir unos minutos. Un código de verificación, una dirección exacta, un dato de trabajo que no quieres que quede en el historial o una nota personal que no necesita archivarse.

También puede ser un alivio en chats donde se acumula mucho contenido, como grupos con mensajes constantes. Si el chat se “autolimpia” tras la lectura, el historial se vuelve más ligero y, por lo general, más privado.

Pero no es magia. Aunque el mensaje se borre, el receptor podría copiarlo antes, apuntarlo o incluso hacer una foto con otro dispositivo. Al final del día, esto reduce huella digital dentro de WhatsApp, pero no convierte una conversación en un secreto imposible de capturar.

Cuándo podría llegar

Por ahora, la función está en desarrollo y no aparece como algo que ya puedan activar los usuarios en la beta, según WABetaInfo. Eso suele significar que WhatsApp aún está ajustando el funcionamiento, porque un temporizador que falla a veces sería peor que no tenerlo.

El mismo informe menciona que WhatsApp lleva tiempo probando más flexibilidad en los temporizadores, con ideas como plazos más cortos. Si todo eso acaba llegando, el menú de mensajes temporales podría parecerse más a un control fino que a tres opciones cerradas.

En los últimos años, Meta ha defendido que estas herramientas buscan dar más control sobre cuánto dura un mensaje. Ya en 2021, la compañía presentó los temporizadores por defecto y nuevas duraciones como parte de su enfoque de privacidad en about.fb.

La información oficial sobre los mensajes temporales se ha publicado en el Centro de ayuda de WhatsApp.