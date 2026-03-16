Meta se rinde a la UE y da marcha atrás para evitar una multa: ahora tu WhatsApp va a tener otras IA y puede cambiarlo todo

WhatsApp es la aplicación donde se mezclan memes, audios de dos minutos y también, cada vez más, asistentes de inteligencia artificial. Meta ha comunicado a la Comisión Europea que permitirá volver a entrar a chatbots de IA de otras empresas en la plataforma, pero solo durante doce meses y a través de la infraestructura de WhatsApp Business, con un modelo de pago por uso.

El cambio llega después de que Bruselas amenazara con medidas provisionales por posible abuso de posición dominante, tras la decisión de Meta de bloquear a sus rivales y dejar solo a su asistente Meta AI en los chats desde el 15 de enero de 2026. La compañía intenta así evitar una orden de emergencia mientras sigue viva una investigación antimonopolio más amplia sobre su política de IA en WhatsApp, supervisada por la Comisión Europea.

Qué ha anunciado realmente Meta

La decisión de Meta se centra en permitir que chatbots de uso general vuelvan a operar en Europa a través de la WhatsApp Business API. Una API es, en pocas palabras, una puerta técnica que deja a otras empresas conectar sus servicios a WhatsApp sin usar la app normal que tienen los usuarios en el móvil.

El permiso tiene una fecha de caducidad clara, ya que la empresa solo se compromete a mantener esta apertura durante doce meses. Según Meta, esta ventana temporal debería bastar para que Bruselas termine la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas con su asistente Meta AI dentro de la app de mensajería.

En segundo plano está la estrategia de la compañía para consolidar su ecosistema de IA en todas sus plataformas. Meta AI ya se ha integrado en servicios como WhatsApp, Facebook e Instagram, en paralelo a otros avances de la empresa en chips y centros de datos para inteligencia artificial que también se han visto en acuerdos recientes, como los analizados en este reportaje sobre Meta.

La presión de la Comisión Europea y los reguladores

El expediente abierto por la Comisión Europea se basa en la sospecha de que Meta habría usado su fuerza en mensajería para empujar su propio asistente de IA. En lenguaje llano, se investiga si la empresa ha aprovechado el tamaño de WhatsApp para hacer casi imposible competir a otros chatbots.

Bruselas ya había avisado de que estudiaba medidas provisionales para evitar un daño considerado difícil de reparar a los rivales de Meta en este mercado. Esas medidas temporales son una herramienta poco habitual que la Comisión reserva a casos en los que, según sus propios criterios, hay riesgo serio para la competencia antes de que termine la instrucción.

Al final del día, lo que intenta hacer el regulador europeo es ganar tiempo y margen de maniobra. Mientras tanto, la UE avanza también en normas más amplias sobre inteligencia artificial y servicios digitales, un marco que afecta de lleno a empresas que lanzan asistentes conversacionales, como se explica en este análisis sobre inteligencia artificial y confianza del usuario.

Italia, Brasil y las críticas de los rivales

Italia fue el primer país donde se frenó la estrategia de Meta con su asistente de IA en WhatsApp. La autoridad italiana de competencia ordenó a la compañía que permitiera de nuevo la entrada de chatbots rivales en el país, una decisión recogida en un comunicado de la AGCM.

La solución que ahora se extiende al resto de Europa se parece en gran medida a lo que ya se aplica en el mercado italiano. Meta abrirá la API de WhatsApp Business a otros asistentes, pero a cambio de un precio que las empresas afectadas consideran demasiado alto para operar con normalidad. Esta misma fórmula se trasladará también a Brasil, donde las autoridades de competencia han reactivado una orden cautelar similar.

Entre los críticos más visibles está The Interaction Company of California, creadora del asistente Poke. Su director ejecutivo, Marvin von Hagen, sostiene que la nueva política equivale a sustituir un veto directo por tarifas que, en la práctica, dificultan igual competir en WhatsApp.

Qué cambia para quienes usan WhatsApp y la IA

Para la mayoría de la gente, la decisión de Meta no traerá un cambio inmediato tan claro como una nueva opción en el menú. WhatsApp seguirá siendo el chat de siempre, pero en segundo plano se abre la puerta a que vuelvan poco a poco asistentes distintos a Meta AI, sobre todo en cuentas que usan la API profesional como base de sus servicios.

En la práctica, eso significa que algunos usuarios podrían volver a interactuar con chatbots de empresas que ya conocían, por ejemplo asistentes centrados en correo, productividad o búsqueda web. Este tipo de herramientas se parecen más a un colega digital que te ayuda con tareas repetitivas, algo que también se ve en otras plataformas, como los sistemas de automatización de tareas descritos para Copilot y otros asistentes.

El movimiento llega en un momento en que WhatsApp incorpora funciones nuevas de forma constante, desde mejoras en comunidades hasta herramientas de seguridad y control de chats, que se detallan en este repaso a las últimas novedades de WhatsApp. Por otro lado, el debate sobre la protección de datos y el papel de los agentes de IA en plataformas de mensajería sigue muy vivo, como muestran las políticas más estrictas aplicadas a otros servicios y analizadas en este artículo sobre privacidad.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la Comisión Europea.