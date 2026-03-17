Microsoft ha anunciado la próxima generación de Xbox y lo mejor es que vas a poder usar tus de PC

Por Adrian Villellas
Publicado el: 17 de marzo de 2026 a las 18:46
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Logo de Xbox durante el anuncio de Project Helix, la próxima consola de Microsoft que integrará juegos de PC y consola.

Microsoft ha desvelado Project Helix, el nombre en clave de la que será la siguiente consola de Xbox y sucesora de Series X y Series S. El proyecto fue presentado por Asha Sharma, jefa de Xbox en Microsoft, que adelantó una idea clara en la que muchos jugadores llevaban años pensando, una máquina capaz de acercar de verdad la consola al PC.

La compañía habla de un paso importante dentro de su estrategia de juegos y servicios. Project Helix quiere ofrecer un único dispositivo que dé acceso al catálogo de Xbox y a títulos del ecosistema de PC, con una integración muy cercana a Game Pass y a la filosofía de jugar donde quieras que Microsoft lleva tiempo empujando.

Qué es Project Helix dentro de la familia Xbox

Project Helix será la quinta consola de la línea Xbox después de la original, la 360, One y las actuales Series X y Series S. El proyecto no solo busca más potencia, también un ecosistema más compacto en el que consola y PC se parezcan mucho más de lo que ocurre hoy. Para un jugador joven eso se traduce en algo sencillo, menos barreras entre el escritorio y el salón.

Según los primeros detalles compartidos por Sharma, la nueva consola apuntará a unificar bibliotecas de juegos de consola y de PC en un mismo hardware. La idea de fondo es que comprar un juego de Microsoft signifique poder disfrutarlo en varios dispositivos sin tener que pensarlo demasiado, algo que encaja con el programa Play Anywherede la propia Xbox.

Una consola pensada para unir PC, nube y Game Pass

En la información temprana sobre Project Helix se menciona la posibilidad de acceder desde la consola a tiendas de juegos de PC como Steam o Epic Games Store. De momento se trata de un objetivo comentado de forma extraoficial, pero si se concreta cambiaría bastante el mapa del mercado al permitir que una consola ejecutara de forma directa buena parte del catálogo de PC. No haría falta tener dos máquinas distintas para seguir las grandes sagas.

Project Helix también encaja con la apuesta de Microsoft por el cloud gaming, el juego en la nube que ya ofrece en su ecosistema actual. En la práctica esto podría significar que el usuario se conectaría a sus juegos de Game Pass, de su biblioteca de PC y a la vez a partidas en la nube desde un mismo menú. Para mucha gente eso es simplemente menos lío de cables y cuentas.

Xbox insiste en que la nueva consola tendrá una relación muy estrecha con Game Pass, el servicio de suscripción que ya se ha convertido en la puerta de entrada a muchos juegos para consola y PC. Si Helix refuerza esa conexión, la consola se convertiría en una especie de centro único donde se mezclan juegos instalados, juegos en streaming y posibles compras en tiendas de PC.

Fecha prevista, potencia y el papel de AMD

Por ahora no hay fecha cerrada de lanzamiento para Project Helix, aunque las previsiones internas apuntan a que llegaría en algún momento de 2027. Es un horizonte de tiempo que deja varios años de margen para pulir el hardware  y adaptar el sistema a los cambios del mercado, algo importante en una generación en la que el juego en la nube y los servicios por suscripción se mueven rápido.

En cuanto a especificaciones técnicas, Xbox todavía no ha dado cifras concretas. Sin embargo, se espera que AMD diseñe chips personalizados para la consola que superen en potencia a los de Series X y permitan manejar sin problemas tanto juegos nativos como títulos pensados para PC. Más detalles se conocerán en la próxima Game Developers Conference, que se celebra entre el 9 y el 13 de marzo, donde la industria suele adelantar parte de sus planes de hardware.

Qué puede significar para la guerra de consolas

Project Helix llega en un momento en el que se habla cada vez más de la futura PlayStation 6, así que el movimiento de Microsoft se interpreta como un nuevo capítulo de la clásica guerra de consolas. La diferencia es que ahora la batalla no se reduce a quién tiene más teraflops, también cuenta quién ofrece el ecosistema más cómodo y flexible. Para un jugador medio esto se traduce en algo tan simple como cuánto le cuesta cambiar de dispositivo sin perder sus juegos.

Si Helix cumple lo que promete en gran medida, podría empujar a otras compañías a acercarse todavía más al modelo híbrido entre consola y PC. Expertos del sector llevan tiempo señalando que el futuro del juego pasa por plataformas que mezclan hardware local, servicios en la nube y catálogos compartidos. El éxito o el tropiezo de este proyecto será una señal clara de cómo se moverá ese equilibrio en los próximos años.

El anuncio oficial se ha realizado en una presentación de Xbox de Microsoft. El comunicado oficial se ha publicado en la cuenta de X de Asha Sharma

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Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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