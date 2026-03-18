Netflix se pasa a la IA de Ben Affleck y lo vas a notar: las series ahora se van a estrenar antes

Netflix ha comprado InterPositive, una pequeña startup de inteligencia artificial fundada por Ben Affleck que se dedica a automatizar tareas técnicas de cine y televisión. Con la operación, los 16 integrantes de la empresa y el propio Affleck se incorporan a la plataforma como equipo interno y asesor sénior, según información de Reuters.

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La idea central suena sencilla pero tiene mucha miga. InterPositive entrena modelos de IA con el metraje real de cada proyecto para ayudar con ajustes de color, luz, fondos o pequeños fallos de continuidad, lo que en teoría puede recortar semanas de trabajo de sala de montaje en un momento en el que Hollywood sigue mirando la IA con recelo.

Qué es InterPositive y qué ha comprado Netflix

InterPositive nació en 2022 como una empresa discreta de herramientas de IA pensadas para rodajes profesionales, no como un experimento aislado. Affleck la montó con un pequeño grupo de ingenieros y especialistas de imagen después de comprobar que muchas soluciones de IA del mercado no entendían bien el caos real de un set de cine, desde cambios bruscos de luz hasta tomas que se hay que repetir una y otra vez.

En lugar de generar escenas desde texto, el sistema trabaja con el material que ya existe en una producción. Toma los llamados dailies, las tomas que se graban cada día en el rodaje, y a partir de ahí construye un modelo específico para esa serie o esa película que aprende cómo se mueve la cámara, qué paleta de color se usa y qué estética busca el equipo.

Según Affleck, el objetivo es preservar lo que hace humano al cine y usar la IA para reducir trabajo mecánico, no para decidir por los creadores. En el comunicado que acompaña la compra insiste en que las herramientas de InterPositive se diseñan para respetar la intención artística y trabajar como un asistente técnico que se integra en los flujos habituales de directores de foto y montadores.

Cómo funciona la IA de InterPositive en un rodaje real

El corazón del sistema está en ese entrenamiento por proyecto. Cada vez que Netflix ruede una serie o una película, la IA de InterPositive podrá alimentarse de las imágenes diarias y aprender los patrones de luz del plató, el tipo de encuadres o incluso los pequeños movimientos de cámara que definen el estilo del director. Es como si el programa tomara notas silenciosas de todo lo que ocurre detrás del monitor.

Una vez entrenado, ese modelo se usa en posproducción para tareas que consumen muchas horas de personas delante de la pantalla. El sistema puede sugerir correcciones de color, nivelar sombras, cambiar fondos, borrar cables de especialistas o ayudar a que dos planos rodados en días distintos encajen como si fueran el mismo momento. En la práctica, hace de navaja suiza digital para los departamentos de imagen.

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Tanto Netflix como Affleck subrayan que la herramienta no está pensada para inventar actores virtuales ni escenas completas a partir de una frase escrita. El modelo solo trabaja con el material que se ha rodado y con restricciones pensadas para que la decisión final siga en manos de la persona que monta o corrige cada plano, algo que busca calmar los temores dentro de la industria.

Qué cambia para Netflix y para quienes ven sus series

Qué gana el espectador con todo esto es la gran pregunta. Para Netflix, integrar InterPositive significa sumar un equipo especializado y una tecnología propia que puede escalarse a muchas producciones a la vez. La compañía lleva años combinando ingeniería y narrativa para afinar recomendaciones o comprimir vídeo y ahora, según sus directivos, quiere aplicar ese enfoque a la parte menos visible del proceso, la que ocurre cuando el rodaje ya ha terminado.

La promesa inmediata es recortar tiempos en posproducción al automatizar tareas repetitivas y reducir los remiendos manuales cuando falta un plano o hay un fallo de luz. Eso no quiere decir que todas las series vayan a estrenarse mucho antes, pero sí que, en gran medida, los equipos podrán concentrarse más en el ritmo de la historia y menos en arreglar detalles técnicos fotograma a fotograma. En el día a día, es la diferencia entre una noche entera ajustando un plano y poder pasar antes al siguiente episodio.

Para el público, el cambio será casi invisible y, sin embargo, estará ahí cada vez que un episodio se vea fluido y sin saltos raros. En un momento en el que actores y guionistas han protestado por el uso de la IA, movimientos como este apuntan a un modelo en el que la tecnología se usa para quitar carga de trabajo sin sustituir a las personas, algo que expertos del sector siguen observando con atención.

La nota de prensa oficial se ha publicado en el sitio corporativo de Netflix