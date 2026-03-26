Ni el iPhone ni un Samsung: el teléfono más vendido de la historia es el Nokia 1100 y éste es tu precio en 2026

A veces un móvil viejo no vuelve a la vida en un cajón, sino en una web de segunda mano. El Nokia 1100, lanzado hace más de dos décadas, se sigue vendiendo en 2026 y suele aparecer a precios modestos. La idea clave es simple, por lo general en plataformas grandes muchas unidades usadas se mueven por debajo de 50 dólares, pero los modelos «de colección» pueden llegar a 100 o más.

El interés no es solo nostalgia. Guinness World Records lo recoge como el teléfono más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades enviadas. Visual Capitalist también lo coloca en cabeza y habla de más de 250 millones vendidos en seis años.

Dónde se vende en 2026

La forma más fácil de comprar un Nokia 1100 hoy es ir a plataformas con mucho volumen, donde siempre entra y sale stock. En eBay se ven unidades sueltas, lotes y algún anuncio «nuevo» pensado para coleccionistas, con precios que cambian según el estado y los accesorios. Si buscas cercanía, mercados locales y tiendas de segunda mano también pueden ser opción, pero dependen de lo que haya esa semana.

Las subastas importan por un motivo muy terrenal, la rareza manda. Un teléfono probado y limpio ya tiene salida, pero una caja original completa cambia la película. Por eso conviene leer bien la descripción y pedir fotos claras, sobre todo del teclado y la tapa de la batería.

Precio actual y por qué cambia tanto

El precio suele moverse por tres factores, si funciona, si está bien conservado y si trae extras. En Wallapop aparecen anuncios desde 5 euros cuando se vende sin cargador y sin confirmar que encienda. En el otro extremo, también hay unidades en buen estado por 100 euros, orientadas ya a quien busca algo más que «un móvil para llamar».

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Compararlo con su salida ayuda a entenderlo. En 2003 se suele citar un precio de lanzamiento en torno a 100 dólares, según recopilaciones de precios históricos. En la práctica, eso deja una conclusión curiosa, hoy puedes comprarlo más barato que entonces o pagarlo parecido si está impecable.

Qué tenía de especial en 2003

El Nokia 1100 no intentaba ser el más moderno, intentaba ser el más útil. En una nota de prensa de agosto de 2003, Nokia Oyj lo presentó como un teléfono robusto y sencillo para «mercados de nuevo crecimiento», centrado en voz y mensajes y pensado para usuarios primerizos. Bengt-Åke Gyllenberg, directivo de Nokia Mobile Phones, decía que querían llevar «los beneficios de la movilidad» a más gente sin complicaciones.

El diseño seguía esa lógica. Nokia destacaba laterales antideslizantes para mejorar el agarre y reducir el riesgo de daños por polvo o lluvia, algo muy de uso diario. Y el paquete de funciones era corto pero práctico, alarma, cronómetro, vibración, linterna y dos juegos.

Resistencia y batería

Hay un motivo por el que muchos lo recuerdan con cariño, la autonomía. El manual del Nokia 1100 indica que la batería BL-5C podía dar hasta unas cuatro horas y media de conversación y hasta 10 días en espera, que es cuando está encendido pero sin llamar. Hoy, con móviles que piden cargador cada noche, suena a otra era.

La linterna integrada también explica su fama. No era un truco, era la solución rápida cuando se iba la luz o buscabas las llaves en el coche. Pequeños detalles, pero reales.

El salto al smartphone y el mercado retro

La industria cambió de rumbo en 2007, cuando Apple presentó el iPhone con una gran pantalla táctil y un enfoque centrado en software y acceso a Internet. Desde entonces, el móvil pasó a ser, para mucha gente, una mezcla de cámara, consola y oficina de bolsillo.

¿Dónde encaja el Nokia 1100 en 2026? Por lo general, en dos perfiles. Unos lo buscan como «móvil secundario» para llamadas puntuales o para desconectar de apps, y otros lo quieren como pieza de colección de la historia tecnológica.

Qué revisar antes de comprar

Antes de pagar, lo básico es lo que manda. Pide confirmación de que enciende, carga y hace llamadas, y pregunta por cargador y batería, porque en teléfonos antiguos las piezas compatibles no siempre rinden igual. Si el anuncio dice «libre» o «desbloqueado», mejor, y si no, asume que puede estar ligado a una operadora.

Luego está el punto que decide si será útil o solo decorativo, la red. El Nokia 1100 funciona en 2G, una tecnología pensada sobre todo para llamadas y SMS. Si esa cobertura flojea o desaparece en tu zona, el teléfono puede quedarse sin servicio aunque esté perfecto.

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En España, el Gobierno lanzó en diciembre de 2025 una consulta pública para planificar el apagado de 2G y 3G. No hay una fecha única para todo el país, así que conviene mirar qué anuncia tu operador antes de comprar.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Nokia.