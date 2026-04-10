Nintendo confirma el cierre: adiós a la eShop y los servicios online de la Switch a partir del 15 de mayo en China

Si tienes una Nintendo Switch de la versión oficial vendida en China, ya no puedes comprar juegos digitales en su eShop desde el 31 de marzo de 2026. El 15 de mayo de 2026 se apagarán también las descargas, el canje de códigos y otros servicios online, una medida que no afecta a las consolas importadas que usan servicios de otras regiones.

Para mucha gente, esto suena a “vale, se acabó el multijugador”. Pero la pregunta práctica es otra, ¿qué pasa con tu biblioteca digital, con los parches y con todo lo que depende de internet? Ahí está el giro.

Calendario del cierre

El aviso oficial habla de un cierre por fases, no de un corte de golpe. Primero se detienen las ventas y también desaparecen las descargas gratuitas típicas de una tienda digital, como demos o herramientas, y después llega el apagón de las descargas y la actividad online.

Ese mismo aviso incluye un “plan de recompensas” para usuarios de la versión china, presentado como una forma de agradecer el uso del servicio antes de su retirada. La idea es clara, la plataforma se apaga, pero no quieren que el final llegue sin algún tipo de compensación.

Qué cambia en el día a día

Lo más visible ya está aquí, sin compras, la eShop deja de ser la puerta de entrada a los juegos digitales. A partir de ahí, el impacto se vuelve más incómodo, porque muchas funciones modernas se apoyan en descargas, desde reinstalar un juego hasta bajar contenido extra o recuperar software tras un cambio de consola.

Y luego está lo online. Cuando se apagan los “servicios online”, normalmente hablamos de multijugador por internet y de funciones que necesitan servidores para funcionar. Si tu rutina es echar una partida rápida después de clase o del trabajo, lo notas ese mismo día. Punto.

Por qué la Switch china era diferente

La versión oficial de Nintendo Switch para China continental nació como un producto muy localizado. Nintendo y Tencent anunciaron su salida al mercado en diciembre de 2019, con Tencent como distribuidor autorizado para ese país, y eso implicaba también una infraestructura propia para tienda y servicios de red.

Esa separación tenía mucho que ver con cómo funciona el mercado de consolas en China. En 2021, una información describía que las consolas vendidas oficialmente estaban “bloqueadas” en parte por el sistema de aprobaciones, y que el catálogo dependía de lo que autorizaban los reguladores.

Switch 2 y el mercado de importación

Mientras la Switch oficial china se prepara para perder su conectividad, el foco se ha movido hacia Nintendo Switch 2. En un análisis de 2025, se recogía que Nintendo señalaba que Switch 2 “aún no estaba a la venta” en China continental, aunque la consola podía encontrarse igualmente a través de plataformas de comercio electrónico.

Aquí aparece un dato que explica la presión del mercado. En junio de 2025, JD.com mostraba más de 400.000 reservas para Switch 2 en China, una cifra llamativa incluso antes de hablar de lanzamientos oficiales y canales de venta.

Pasos útiles antes del 15 de mayo

Si usas una Switch de la versión china, conviene hacer una revisión rápida de tu consola y de tu cuenta. Descarga lo que ya tengas comprado, instala actualizaciones disponibles y canjea códigos pendientes si aún puedes. Es como guardar las fotos antes de cambiar de móvil, mejor hacerlo con tiempo.

También ayuda comprobar qué juegos dependen más de internet y cuáles se juegan bien sin conexión. Nadie quiere descubrir el 16 de mayo que su juego favorito necesita entrar en un menú online para arrancar. Para algunos será un cambio menor, para otros será el final de una forma de jugar.

El anuncio oficial se ha publicado en Nintendo Switch China.