Nintendo está preparando la revolución más grande hasta la fecha en la Nintendo Switch 2 que también afecta a los mandos: baterías reemplazables para cumplir con la UE

Cuando la batería empieza a fallar, una portátil deja de sentirse portátil. Un informe publicado en Japón afirma que Nintendo prepara una versión europea de Nintendo Switch 2 y de los Joy-Con con batería reemplazable.

La razón sería normativa, la UE aprobó en julio de 2023 reglas que obligan, desde febrero de 2027, a facilitar el reemplazo de muchas baterías portátiles. La idea es que reparar sea más simple y que el dispositivo dure más.

Una versión europea más reparable

Según esa información, Nintendo está preparando una revisión de Switch 2 para Europa con batería reemplazable y el mismo enfoque llegaría a los Joy-Con. Nintendo no ha detallado públicamente el diseño ni el calendario de esa versión.

El objetivo sería que, cuando la autonomía caiga con los años, la reparación sea menos engorrosa. El informe añade que cambios parecidos podrían llegar a Japón y Estados Unidos si crece la presión del «derecho a reparar».

La norma europea de las baterías

El reglamento europeo de baterías fue adoptado por el Consejo de la Unión Europea el 10 de julio de 2023 y pone el foco en toda la vida del producto, desde el diseño hasta el reciclaje. Entre sus medidas está que, de cara a 2027, muchas baterías portátiles integradas en aparatos puedan retirarse y reemplazarse por el usuario final.

La Comisión Europea recuerda que la norma entró en vigor el 17 de agosto de 2023 y la presenta como parte del impulso hacia una economía circular. No es una regla pensada para consolas, pero una portátil entra en la misma conversación que móviles, auriculares o mandos recargables.

Qué significa una batería reemplazable

Para aclarar qué se entiende por «reemplazable», la Comisión Europea publicó guías en el Diario Oficial en enero de 2025. Ahí explica que el artículo sobre extracción y reemplazo se aplica desde el 18 de febrero de 2027 y que la operación debe ser segura y hacerse con herramientas comunes, sin dañar el dispositivo. También apunta a que la batería debe estar disponible como repuesto durante un tiempo mínimo.

En la práctica, no se trata de sacar la batería en medio de una partida, sino de que el diseño no convierta el cambio en una cirugía. La diferencia suele estar en el acceso, los tornillos y las instrucciones, no en el marketing.

Por qué esto importa al jugador

Las baterías de litio se degradan, y en una portátil eso se traduce en menos horas lejos del cargador. Una batería reemplazable puede alargar la vida de la consola y bajar el coste a largo plazo, si hay repuestos y un proceso claro.

Que el cambio alcance a los Joy-Con puede ser igual de importante, porque los mandos se cargan y se usan todos los días. Si la batería se pudiera sustituir con facilidad, habría menos mandos desechados por un fallo pequeño.

Lea también: Un joven desafía las leyes de la física con un dron casero submarino que funciona de forma autónoma 12 horas y va a cambiar la exploración marina

Este movimiento también encaja con el impulso europeo del «derecho a reparar». La Comisión Europea indica que la Directiva sobre reparación de bienes se adoptó el 13 de junio de 2024, entró en vigor el 30 de julio de 2024 y los países deben aplicarla desde el 31 de julio de 2026.

Lo que falta por aclarar

Por ahora, faltan detalles básicos, como el mecanismo exacto de acceso a la batería o si Nintendo venderá repuestos directamente. También queda por ver cómo se diferenciará esta versión europea en tienda y en servicio posventa.

La UE está dejando claro el rumbo, y en mayo de 2024 el Consejo de la UE habló de un nuevo derecho a reparar «de forma más fácil, más barata y más rápida». Con febrero de 2027 en el horizonte, muchas marcas están ajustando diseños para evitar que una batería gastada acorte la vida del producto.

El texto oficial se ha publicado en EUR-Lex.