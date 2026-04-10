Nintendo se pasa el juego: ha anunciado la mayor colaboración de su historia mezclando Pokémon Pokopia con Ikea y va a ser demencial

Por Adrian Villellas
Publicado el: 10 de abril de 2026 a las 15:32
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Jugador en Pokémon Pokopia explorando una isla virtual inspirada en IKEA durante la colaboración con Nintendo.

¿Te imaginas entrar en IKEA y que eso te abra una puerta dentro de tu videojuego? IKEA Japan ha anunciado una colaboración con Pokémon Pokopia que introduce la isla «IKEA Island» en el juego y recrea habitaciones temáticas en tiendas japonesas durante un tiempo limitado. La compañía presenta la campaña como parte de su 20 aniversario en Japón y del 30 aniversario de Pokémon, y Nicholas Johnson, responsable de crecimiento y marketing de IKEA Japan, habla de un hogar con «un toque de juego».

La idea encaja con la forma en la que mucha gente juega a este tipo de títulos. No se trata tanto de competir como de construir, decorar y dejar el espacio a tu gusto, como cuando te pasas una tarde moviendo cosas hasta que todo «cuadra». Aquí, esa rutina se convierte en evento.

La isla IKEA en el juego

«IKEA Island» funciona como una zona especial dentro de Pokémon Pokopia, una visita virtual que te deja recorrer habitaciones diseñadas con inspiración Pokémon. Se accede desde el modo virtual del juego introduciendo un código, así que no es solo entrar por curiosidad y ya. Tiene un punto de búsqueda, como si el juego te dijera «ven a por la dirección».

Las dos habitaciones estrella se apoyan en iconos fáciles de reconocer. Una busca transmitir la energía de Pikachu y la otra se acerca más a la idea de descanso de Snorlax, con detalles pensados para que la decoración también sea parte de la experiencia. En la práctica, IKEA se mete en el juego sin convertirlo en un catálogo.

Eventos en tiendas de Japón

La colaboración en tiendas se divide por fechas y por actividades, y casi todo está limitado a Japón. Del 1 de abril al 10 de mayo de 2026, IKEA monta espacios inspirados en Pikachu y Snorlax, con la excepción de IKEA Okayama, y entre el 18 de abril y el 10 de mayo de 2026 añade una ruta de siete sellos dentro de la tienda. En ese mismo tramo, los miembros de IKEA Family que gasten 5.000 yenes o más en una sola compra pueden recibir una pegatina y entrar en un sorteo con premios que incluyen dos tarjetas regalo de IKEA de 100.000 yenes, además de llaveros y packs de pegatinas, y algunas tiendas decoran pasteles con motivos de Pokémon y preparan zonas para fotos.

La parte más divertida, sobre todo para ir con alguien, es que la tienda se convierte en un recorrido. Vas siguiendo señales, encuentras puntos con Pokémon y terminas con una hoja completada, como en una gincana. No hace falta saberte la tabla de tipos para participar.

Conviene fijarse en la letra pequeña. Hay actividades que dependen de existencias, otras pueden limitarse si hay mucha gente y no todas las tiendas ofrecen lo mismo. Si alguien planea el viaje, lo sensato es mirar bien qué está activo en su tienda antes de ir.

Qué es una tarjeta llave

Nintendo Switch 2 vende algunos juegos en formato físico como «tarjeta llave de juego», que no es lo mismo que una tarjeta estándar. Nintendo lo explica con una frase clara, «la tarjeta llave de juego es tu «llave» para descargar el juego completo en tu consola a través de internet». Tras esa descarga, puedes jugar como de costumbre siempre que insertes la tarjeta, y el espacio necesario se indica en la caja.

En la práctica, esto cambia la primera tarde con el juego. No basta con meter el cartucho y empezar, necesitas una descarga inicial y memoria libre. Para quien comparte consola en casa, eso puede marcar la diferencia.

Lo que pide Pokémon Pokopia

En la web oficial de Pokémon Pokopia se insiste en que la versión física con tarjeta llave requiere descarga. «Necesitarás descargar el programa para poder jugar» y se recomienda contar con conexión a internet y al menos 10 GB de espacio libre, con margen por si entran actualizaciones. La misma página habla de un regalo por compra temprana, una alfombra Ditto para decorar en el juego, que exige conectar la consola a internet y vincular el perfil a una cuenta Nintendo.

Ese aviso es más importante de lo que parece si vas justo de memoria o si la consola es compartida. Un juego puede ocupar más espacio del que parece cuando sumas el archivo base y las actualizaciones. Pequeños detalles, grandes enfados.

Qué dice esta colaboración

No es la primera vez que una marca entra en un videojuego, pero aquí hay una afinidad bastante directa. Los juegos «cozy» viven de la rutina, del detalle y de sentirse en un lugar cómodo, y por eso una empresa de hogar encaja mejor que en otros géneros. Cuesta menos creerla.

La otra lectura tiene que ver con el puente entre pantalla y mundo real. Una tienda se convierte en parte de la experiencia y el juego funciona como escaparate, incluso para quien no vaya a comprar nada. Al final, lo que se prueba es una forma de mezclar ocio, marca y vida diaria.

La nota de prensa oficial se ha publicado en IKEA.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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