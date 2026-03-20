Ojalá hubiera sabido éste truco para la PS5 antes porque me ha cambiado la vida: el detalle de la configuración que sólo es tocar un botón pero que vas a agradecer

Esperar a que termine una descarga en la consola puede convertir una tarde de juego en una noche de mirar barras de progreso. Eso fue justo lo que le ocurrió al redactor de tecnología Harry Padoan, que vio cómo un juego de unos 37 gigabytes marcaba más de seis horas para completarse a pesar de tener una conexión rápida en casa.

Tras revisar foros de PlayStation y comunidades en línea, encontró un ajuste oculto a simple vista en la configuración de red de la consola. Solo con forzar la conexión a la banda de 5 gigahercios redujo el tiempo estimado de descarga a algo más de hora y media. Puede sonar a truco menor, pero en la práctica significa pasar de “lo dejo toda la noche” a jugar ese mismo día.

Qué está frenando las descargas de tu PS5

La mayoría de routers actuales son de doble banda y emiten dos tipos de señal Wi‑Fi al mismo tiempo. Una trabaja en 2,4 gigahercios, con menos velocidad, pero más alcance y mejor capacidad para atravesar paredes. La otra funciona en 5 gigahercios, con velocidad mucho mayor, aunque pierde fuerza con la distancia y los obstáculos.

La consola PlayStation 5 puede conectarse a ambas bandas, pero no siempre elige la opción más rápida de forma automática. Algunos usuarios han comprobado que la máquina se queda “enganchada” a la banda de 2,4 gigahercios incluso cuando la señal de 5 gigahercios es fuerte y estable en la misma habitación.

Aquí entra en juego la experiencia cotidiana. Si tienes la consola pegada al router o vives en un piso pequeño, lo lógico es aprovechar la banda rápida. En ese contexto, hacer que la PS5 use siempre 5 gigahercios puede desbloquear gran parte de la velocidad que estás pagando a tu operador, algo que se refleja de inmediato en los tiempos de descarga.

Cómo forzar la banda de 5 gigahercios en la PS5

El ajuste está escondido en el menú de red, pero cambiarlo lleva menos de un minuto. Desde la pantalla principal de la consola, ve a Ajustes, entra en Red y después en Ajustes y Configurar conexión a Internet. Es la misma ruta que aparece descrita en la guía oficial de conectividad de PlayStation para consolas PS5.

En la lista de redes, resalta tu Wi‑Fi y pulsa el botón de opciones del mando. En el menú avanzado verás una entrada llamada “Bandas de frecuencia Wi‑Fi” o similar; cámbiala de “Automático” a “5 gigahercios”. Varios tutoriales y pruebas independientes confirman que este pequeño cambio basta para que la consola priorice la banda rápida y mejore de forma notable las velocidades de descarga.

“Este sencillo ajuste recortó mi descarga de más de seis horas a poco más de hora y media”, resume el periodista, que probó el cambio al bajar el juego “Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties”. No es magia, pero cuando tienes poco tiempo libre se agradece que la consola no sea la que marque tu horario.

Cuándo funciona mejor este truco y cuándo puede fallar

Si tu PS5 y el router viven en la misma habitación, estás en el escenario ideal para este truco. En distancias cortas, la banda de 5 gigahercios suele ofrecer velocidades mucho más altas que la de 2,4, además de menos interferencias con otros dispositivos del vecindario.

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Por el contrario, si la consola está en otra planta o separada por varias paredes, puede que la señal rápida llegue débil o inestable. En esos casos, forzar 5 gigahercios podría incluso empeorar la experiencia, con cortes o caídas de conexión. La propia marca PlayStation recomienda asegurar una red Wi‑Fi estable o recurrir a conexión por cable para servicios exigentes como el juego en remoto con PS Portal, donde se sugiere explícitamente usar 5 gigahercios cuando sea posible.

La clave está en probar y observar. Si cambias a 5 gigahercios y ves que los test de velocidad de la consola suben y las descargas se completan en menos tiempo, te compensa mantener el ajuste. Si notas cortes o bajadas bruscas, quizá tu casa encaja mejor con la banda de 2,4 gigahercios o con otro tipo de solución.

Qué más puedes hacer para acelerar las descargas de PS5

Cambiar la banda de Wi‑Fi no es la única carta disponible. Pruebas realizadas por especialistas en redes domésticas muestran que una conexión por cable Ethernet sigue siendo la opción más rápida para la consola y que, en sus mediciones, superó de forma clara a la mejor configuración Wi‑Fi. No es tan cómodo como tirar de inalámbrico, pero si la consola queda cerca del router, es una forma sencilla de ganar velocidad y estabilidad.

Cuando no es posible pasar un cable, entran en juego extensores de Wi‑Fi o sistemas de red en malla que reparten la señal por toda la vivienda. Los análisis sobre redes domésticas y consejos de operadores suelen coincidir en que acercar el punto de acceso a la consola, reducir obstáculos y evitar saturar la red con muchos dispositivos activos al mismo tiempo ayuda a que las descargas de juegos en PS5 vayan bastante más rápidas.

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Al final del día, lo que intenta hacer este truco es sencillo optimizar cómo se conectan tu consola y tu router para que el cuello de botella no esté en el Wi‑Fi. Para algunos jugadores bastará con tocar un par de botones en el menú de red y aprovechar mejor la banda de 5 gigahercios; otros necesitarán combinarlo con cable, extensores o revisar su plan de internet.

La guía oficial sobre conexiones de red en PS5 se ha publicado en el Centro de Ayuda de PlayStation.