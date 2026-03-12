Paco Salcedo, presidente de Microsoft: “Antes contratábamos a expertos en Excel, ahora contratamos a personas que saben utilizar agentes de IA”

Por Adrian Villellas
Publicado el: 12 de marzo de 2026 a las 15:34
Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, durante un encuentro sobre inteligencia artificial y agentes de IA en empresas.

Para Microsoft España, ya no es clave exprimir hojas de cálculo, sino manejar agentes de inteligencia artificial. Así lo resumió Paco Salcedo, presidente de la filial, al afirmar «antes contratábamos a expertos en Excel, ahora contratamos a quien sepa utilizar agentes de IA».

Salcedo lanzó este mensaje en un encuentro de Deusto Business Alumni sobre el impacto de la IA en las empresas. Según explicó, esta tecnología ha pasado de curiosidad a andamiaje intelectual que ayuda a decidir, innovar y organizar el trabajo en empresas y empleo. ¿Quién puede desentenderse de eso?

Qué son los agentes de IA que llegan a las empresas

El directivo habla de una era agéntica, en la que la IA ya no solo genera textos o imágenes, sino que razona, usa herramientas y actúa casi de forma autónoma. En lugar de escribir código, el usuario explica en lenguaje natural lo que quiere y el sistema ejecuta los pasos.

Estos agentes pueden ordenar el correo, preparar viajes completos o revisar suscripciones olvidadas. Salcedo citó un dato Microsoft gestiona una red de fibra de unos 500.000 kilómetros con alrededor de cien personas gracias a agentes que interpretan la red y actúan cuando aparece un problema.

Encuentro de Deusto Business Alumni | Vídeo: Deusto Business Alumni DBA

Cómo cambiarán el empleo y la regulación según Microsoft

Microsoft se ve como una frontier firm, una empresa en la frontera de la automatización que combina personas y tecnología. Por eso Salcedo insiste en que «igual que yo contrataba a gente que sabía manejar el Excel, ahora vamos a contratar gente que sepa manejar agentes».

Según sus estimaciones, hasta 2030 podrían crearse cerca de 11.600 puestos de trabajo ligados al ecosistema de IA de la compañía en España. Para las pymes, el riesgo es no formar a su plantilla a tiempo y quedarse atrás en productividad.

El despliegue de esta ola se frena porque la IA solo aprovecha una parte pequeña de los datos, aún atrapados en aplicaciones antiguas que Copilot no puede leer. Por eso Salcedo defiende acelerar la adopción de la nube y modernizar el software, y sostiene que Europa puede crear reglas claras, ya que «la regularización es buena y necesaria» y «está en nuestras manos que la IA sea un éxito».

La información procede de un encuentro organizado por Deusto Business Alumni con la participación de Microsoft España.

El encuentro se ha anunciado en la agenda oficial de la Universidad de Deusto.

Foto: Perfil oficial de Paco Salcedo

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

