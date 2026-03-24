Parece igual pero el iPhone 18 Pro va a marcar un punto de inflexión en Apple: tecnología, clase y personalidad

¿Un iPhone Pro rojo desde el primer día? Eso es lo que apuntan las filtraciones más sólidas sobre el iPhone 18 Pro Max. Si se confirma, Apple cambiaría una costumbre muy visible en su gama más cara, donde el color suele medirse con la misma calma que la cámara o el diseño.

La pista no importa solo por estética. Durante años, el rojo quedó reservado a modelos estándar o a ediciones lanzadas meses después, así que un Pro en ese tono sería una señal de que la marca quiere darle a su línea premium una personalidad más llamativa sin dejar de venderla como exclusiva.

Por qué sería una novedad real

Apple llevó el rojo al iPhone 7 y al iPhone 8, pero lo hizo con ediciones especiales anunciadas el 21 de marzo de 2017 y el 9 de abril de 2018, bastante después de los lanzamientos de otoño. Era una forma de refrescar el catálogo sin tocar por dentro el teléfono.

Después llegaron modelos como el iPhone XR y el iPhone 14 con rojo desde el arranque, pero la gama más alta siguió otro camino. El iPhone XS salió en gris espacial, plata y oro, y el iPhone 14 Pro apostó por negro espacial, plata, oro y morado oscuro. Nada de rojo.

Qué se sabe del posible nuevo acabado

La información más citada la firma Mark Gurman, que adelanta que Apple está probando un «rojo oscuro» para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Ojo, sigue siendo una filtración, no un anuncio oficial. Pero, si termina llegando a tiendas, sería la primera vez que un modelo Pro se venda en rojo desde el lanzamiento.

El rumor gana fuerza por el contexto. Apple ya rompió parte de su prudencia habitual en septiembre de 2025, cuando presentó el iPhone 17 Pro en «naranja cósmico», junto a azul oscuro y plata. Aquello dejó claro que la línea Pro ya no está atada solo a tonos discretos.

Lo que Apple se juega con este cambio

En un mercado donde muchos móviles premium se parecen a primera vista, el color también sirve para colocar un producto en la cabeza del comprador. En la práctica, eso significa que un rojo profundo puede vender exclusividad y carácter a la vez, algo que antes Apple reservaba más a menudo para sus iPhone no Pro.

También hay una lectura de estrategia. Apple ha ido alternando acabados distintivos en sus móviles más caros, desde el verde medianoche del iPhone 11 Pro hasta el morado del iPhone 14 Pro, el titanio natural del iPhone 15 Pro y el naranja cósmico del iPhone 17 Pro. Si el rojo reemplaza al naranja este año, el mensaje sería bastante claro. La gama Pro ya no necesitaría ser sobria para parecer seria.

La información principal se ha publicado en la newsletter Power On de Bloomberg.