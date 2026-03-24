Parece igual pero el iPhone 18 Pro va a marcar un punto de inflexión en Apple: tecnología, clase y personalidad

Por Techy44
Publicado el: 24 de marzo de 2026 a las 12:34
Síguenos
iPhone rojo de Apple con diseño premium que anticipa el posible acabado del iPhone 18 Pro según filtraciones.

¿Un iPhone Pro rojo desde el primer día? Eso es lo que apuntan las filtraciones más sólidas sobre el iPhone 18 Pro Max. Si se confirma, Apple cambiaría una costumbre muy visible en su gama más cara, donde el color suele medirse con la misma calma que la cámara o el diseño.

La pista no importa solo por estética. Durante años, el rojo quedó reservado a modelos estándar o a ediciones lanzadas meses después, así que un Pro en ese tono sería una señal de que la marca quiere darle a su línea premium una personalidad más llamativa sin dejar de venderla como exclusiva.

Por qué sería una novedad real

Apple llevó el rojo al iPhone 7 y al iPhone 8, pero lo hizo con ediciones especiales anunciadas el 21 de marzo de 2017 y el 9 de abril de 2018, bastante después de los lanzamientos de otoño. Era una forma de refrescar el catálogo sin tocar por dentro el teléfono.

Después llegaron modelos como el iPhone XR y el iPhone 14 con rojo desde el arranque, pero la gama más alta siguió otro camino. El iPhone XS salió en gris espacial, plata y oro, y el iPhone 14 Pro apostó por negro espacial, plata, oro y morado oscuro. Nada de rojo.

Qué se sabe del posible nuevo acabado

La información más citada la firma Mark Gurman, que adelanta que Apple está probando un «rojo oscuro» para el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Ojo, sigue siendo una filtración, no un anuncio oficial. Pero, si termina llegando a tiendas, sería la primera vez que un modelo Pro se venda en rojo desde el lanzamiento.

El rumor gana fuerza por el contexto. Apple ya rompió parte de su prudencia habitual en septiembre de 2025, cuando presentó el iPhone 17 Pro en «naranja cósmico», junto a azul oscuro y plata. Aquello dejó claro que la línea Pro ya no está atada solo a tonos discretos.

Lo que Apple se juega con este cambio

En un mercado donde muchos móviles premium se parecen a primera vista, el color también sirve para colocar un producto en la cabeza del comprador. En la práctica, eso significa que un rojo profundo puede vender exclusividad y carácter a la vez, algo que antes Apple reservaba más a menudo para sus iPhone no Pro.

También hay una lectura de estrategia. Apple ha ido alternando acabados distintivos en sus móviles más caros, desde el verde medianoche del iPhone 11 Pro hasta el morado del iPhone 14 Pro, el titanio natural del iPhone 15 Pro y el naranja cósmico del iPhone 17 Pro. Si el rojo reemplaza al naranja este año, el mensaje sería bastante claro. La gama Pro ya no necesitaría ser sobria para parecer seria.

La información principal se ha publicado en la newsletter Power On de Bloomberg

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

Noticias Relacionadas

Usuario con mando frente a Smart TV Hisense con sistema VIDAA donde se prueban anuncios en la interfaz.

Adiós a las televisiones de siempre: están usando España como laboratorio de pruebas y vas a tener anuncios hasta en la sopa

24 de marzo de 2026 a las 09:38
Gafas inteligentes Ray-Ban Meta con cámara frontal y luz de grabación en la montura.

Las gafas inteligentes son cada vez más comunes y hay un truco infalible para saber si te están grabando con ellas

23 de marzo de 2026 a las 09:41
Pendrive USB clásico de los años 2000 frente a las nuevas alternativas como SSD externos de alta capacidad.

Fue lo más usado en los años 2000 pero ahora tiene los días contados: el sustituto del pendrive ya está aquí y tiene 8000 GB de almacenamiento

22 de marzo de 2026 a las 09:42
Redmi Buds 8 Pro de Xiaomi en estuche comparados con AirPods Pro por precio y características.

Los AirPods de Apple fueron pioneros pero ya tienen los días contados por Xiaomi acaba de presentar los Redmi Buds 8 Pro por menos de 70€

21 de marzo de 2026 a las 20:41
Anillo inteligente Oura con sensores biométricos para medir sueño, pulso y salud en EE.UU.

Este anillo está por todos lados y Donald Trump quiere que todo el mundo lo lleve puesto antes de 2030 pero hay un motivo de peso más grande para que te compres uno

21 de marzo de 2026 a las 15:41
iPhone 18 Pro colores filtrados en marrón, burdeos y púrpura con diseño trasero de Apple.

Se filtran los colores del nuevo iPhone 18 y no nos pueden gustar más porque nunca habíamos visto nada igual: de marrón a burdeos

19 de marzo de 2026 a las 20:42

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.