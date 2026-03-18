Pasarse el Resident Evil en modo experto está bien pero este truco te va a hacer la partida más fácil y lo vas a agradecer infinitamente

En «Resident Evil Requiem» cada bala cuenta y, en los modos más altos, un error se paga caro. Por eso la bonificación de munición infinita se ha convertido en uno de los premios más buscados por la comunidad, sobre todo cuando el juego aprieta y el inventario se queda tiritando. No es un truco externo ni un código secreto, es una mejora oficial que se compra con puntos de desafío.

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El problema llega cuando descubres que necesitas miles de puntos y que, si juegas sin plan, puede que tengas que completar la historia varias veces. La buena noticia es que hay un camino mucho más rápido. Si eliges bien los desafíos y ajustas la dificultad, es posible reunir más de cincuenta mil puntos en una sola partida y desbloquear la munición infinita para Grace y Leon antes de que el juego se te haga cuesta arriba.

Munición infinita y puntos de desafío en Resident Evil Requiem

La munición infinita funciona como una mejora global que elimina la preocupación constante por el número de balas. En modos duros como locura cada encuentro puede convertirse en un problema serio si gastas más de la cuenta. Con esta bonificación el combate se vuelve más flexible y puedes centrarte en esquivar, posicionarte y aprender patrones en lugar de revisar el cargador todo el rato.

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Para conseguirla el juego utiliza un sistema de puntos de desafío. Estos puntos se ganan al completar retos durante las partidas y se pueden consultar desde el menú de contenido especial en las opciones. En esa pantalla ves cuántos puntos has acumulado y cuántos te faltan para desbloquear la munición infinita, así que conviene revisarla con calma al terminar cada recorrido.

Los desafíos que más compensan para conseguir puntos rápido

Hay muchos desafíos disponibles y no todos tienen el mismo esfuerzo ni el mismo premio. Terminar el juego en dificultad locura otorga cuarenta mil puntos, una cifra que suena muy tentadora. Sin embargo, suele ser una apuesta arriesgada para la mayoría de jugadores porque cada encuentro se vuelve muy exigente y un solo fallo puede tirarte una carrera entera.

Por eso resulta más razonable ir a por retos accesibles que se puedan combinar. Uno de los más recomendables desde el principio es «Minimalista«. La condición es terminar la historia principal sin usar el extractor de sangre de Grace, una herramienta que normalmente ayuda bastante a sobrevivir. Si bajas la dificultad a fácil, el reto se vuelve en gran medida manejable y puedes avanzar con calma mientras sumas puntos.

El otro gran candidato es «Velocidad endiablada«. Este desafío pide completar la historia liberando el Elpis en menos de cuatro horas, algo que asusta un poco al leerlo pero que se vuelve más realista si juegas también en fácil. Si planificas la ruta, evitas exploración innecesaria y combinas este reto con «Minimalista» en la misma partida, el juego puede premiarte con más de cincuenta mil puntos, suficientes para la munición infinita y algunas recompensas extra.

Cómo activar la munición infinita y sacarle partido

Cuando ya tienes los puntos necesarios toca volver al menú de contenido especial. Desde ahí puedes canjearlos por la mejora de munición infinita para las armas de fuego. Una vez desbloqueada la bonificación se aplica tanto a Grace como a Leon, de modo que toda tu partida se beneficia de ese cambio y no solo un personaje concreto.

El juego permite activar o desactivar la munición infinita desde las opciones, algo útil si no quieres romper del todo la tensión del survival horror. En la práctica esto significa que puedes jugar una primera vuelta clásica y luego encender la mejora para disfrutar del caos controlado, probar armas que casi no tocaste y experimentar con estrategias más agresivas. Al final del día, quién no ha soñado con entrar en un pasillo lleno de enemigos sin mirar el contador de balas ni una sola vez.

La información oficial del juego se ha publicado en Capcom.