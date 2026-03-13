Pasó desapercibida pero ésta IA va a jubilar a ChatGPT y va a ser antes de lo que esperábamos: se ha entrenado con el modelo más avanzado de Nvidia

El laboratorio chino de inteligencia artificial DeepSeek presentará la próxima semana V4, su nuevo modelo de IA capaz de generar texto, imágenes y vídeo. Será su primera gran actualización desde el modelo de razonamiento R1 publicado en enero de 2025 y llega en plena carrera entre China y Estados Unidos por liderar los sistemas de IA avanzados.

V4 nació como un proyecto centrado en programación que buscaba escribir y revisar código de forma más barata que sus rivales comerciales. Pero los últimos informes apuntan a que se ha convertido en un modelo multimodal completo, con ambición de servir como referencia de código abierto. ¿Qué implica esto en la práctica para quienes solo quieren un chatbot que funcione bien y no salga caro?

Qué es V4 y qué significa que sea multimodal

Un modelo de lenguaje de gran escala es, en esencia, un programa entrenado con enormes cantidades de datos para aprender patrones del lenguaje. A partir de ahí puede resumir documentos, responder preguntas o escribir código en lenguaje natural. Cuando se vuelve multimodal, ese mismo sistema también entiende imágenes y secuencias de vídeo y puede generar contenido visual a partir de una orden escrita.

Según un informe del Financial Times, V4 llegará con soporte nativo para texto, imagen y vídeo y una versión de código abierto pensada para empresas y desarrolladores que quieran alojar el modelo por su cuenta. En la práctica, eso permite que compañías pequeñas integren un sistema avanzado sin depender del alquiler de modelos cerrados en la nube.

Antes de ampliar el alcance, V4 se describía sobre todo como un modelo de programación. Informes basados en pruebas internas señalan que podría superar a modelos de Anthropic y OpenAI en tareas de código y manejar instrucciones muy largas, algo clave para proyectos de software reales. Reuters recogió en enero que el estreno se esperaba hacia mediados de febrero, aunque el lanzamiento se ha desplazado a comienzos de marzo.

Giro en los chips con Huawei y Nvidia

El estreno de V4 no solo va de software, también mueve piezas en el tablero del hardware. Un informe explica que DeepSeek ha dado acceso anticipado al modelo a fabricantes chinos de chips como Huawei y Cambricon, mientras ha dejado fuera a Nvidia y AMD, algo inusual en un sector donde estos acuerdos previos son frecuentes. La jugada da varias semanas de ventaja a los fabricantes chinos para optimizar sus procesadores frente a los rivales estadounidenses.

Al mismo tiempo, un alto cargo de la administración de Donald Trump citado por la agencia Reuters sostiene que el entrenamiento del modelo se hizo con chips Blackwell de Nvidia dentro de China, pese a las restricciones de exportación de Estados Unidos sobre ese hardware. Según esa versión, la empresa podría intentar minimizar el rastro técnico de esos procesadores y destacar el papel de los chips de Huawei, algo que las autoridades estadounidenses estudian con atención.

En cuanto al impacto directo sobre las ventas de Nvidia y AMD, el analista Ben Bajarin, director ejecutivo de Creative Strategies, rebaja el tono de alarma. «El impacto para Nvidia y AMD en aceleradores de datos generales es mínimo, la mayoría de las empresas no están utilizando DeepSeek, que funciona más como un modelo de referencia que otra cosa», afirmó en declaraciones recogidas por la agencia. Dicho de forma sencilla, V4 marca tendencia y sirve como patrón de comparación, pero todavía no es el motor principal de las aplicaciones empresariales.

Por qué V4 puede cambiar la competencia en IA

Desde su irrupción en enero de 2025, los modelos de DeepSeek se han descargado más de 75 millones de veces en la plataforma de código abierto Hugging Face, según recuentos recopilados por Reuters y otros analistas del sector. La empresa se ha hecho conocida por publicar modelos de pesos abiertos en espacios como la página de DeepSeek en Hugging Face, lo que permite que cualquiera descargue el sistema y lo adapte a sus propias necesidades.

V4 llega en un momento en el que Washington D. C. endurece, por lo general, los controles de exportación de chips avanzados hacia China y vigila de cerca el uso de modelos abiertos en sectores sensibles. Para Pekín, un modelo multimodal competitivo sobre hardware local refuerza la idea de que su ecosistema de IA puede avanzar incluso con acceso limitado a procesadores estadounidenses.

Para el usuario de a pie, todo esto se traduce en herramientas de chat, programación o generación de imágenes que podrían ser más baratas y ejecutarse en servidores propios o incluso en equipos locales potentes. La empresa ha adelantado que acompañará el lanzamiento con una breve explicación técnica y, aproximadamente un mes después, con un informe de ingeniería detallado que permitirá evaluar con más calma de qué es capaz V4 frente a sus rivales. La verdadera prueba llegará cuando desarrolladores y empresas empiecen a usarlo en proyectos reales y veamos si cumple las expectativas marcadas por sus modelos anteriores.

La información principal sobre el lanzamiento de V4 se ha publicado en un informe de The Financial Times.