Planean construir un ejército de robots humanoides y quieren construir 100.000 para ganar a China

La escena suena familiar. Un robot que pasa la aspiradora, otro que cocina mientras haces los deberes o vuelves del trabajo. Eso ya existe. Lo nuevo es la escala. Estados Unidos quiere desplegar hasta 100.000 robots humanoides en fábricas y hogares en solo unos años, algo que ya muchos describen como un auténtico «ejército» de máquinas.

La empresa de robótica Figure AI, fundada por Brett Adcock, ha cerrado un acuerdo con una de las mayores compañías de Estados Unidos y, junto con su primer cliente BMW, ve un camino para producir y poner en servicio ese número de robots en unos cuatro años, según sus propias comunicaciones y las de sus socios. El plan se presenta en gran medida como respuesta al rápido avance de China en robótica humanoide y ya aparece en el monitor de riesgos de inteligencia artificial de la OCDE, un registro donde se siguen los proyectos de IA con posible impacto social.

Qué es exactamente un robot humanoide

Un robot humanoide es una máquina que tiene forma parecida a una persona. Camina sobre dos piernas, tiene «brazos» para agarrar objetos y está pensado para moverse en los mismos espacios donde vivimos y trabajamos los humanos. No es un simple brazo mecánico fijo en una fábrica ni un robot aspirador que va dando vueltas por el suelo.

Figure AI ha desarrollado ya varias generaciones de esta idea. Su modelo Figure 02 mide alrededor de un metro sesenta, pesa unos setenta kilos y puede transportar cargas de unos veinte kilos durante horas. Se mueve a unos 1,2 metros por segundo, es decir, casi al ritmo de una persona que camina con prisa pero sin llegar a correr.

Robot trabajando en fábrica | Vídeo: BMW Group

El plan de Figure AI para 100.000 robots

El primer gran cliente de la compañía fue BMW, que firmó un acuerdo comercial con BMW para probar estos robots en su planta de Spartanburg, en Estados Unidos, y más tarde en su fábrica de Leipzig, en Alemania. Allí las máquinas de Figure se encargan de tareas repetitivas como mover piezas metálicas y colocarlas en su sitio en la línea de montaje.

A principios de 2025, Brett Adcock anunció en una actualización en LinkedIn de Brett Adcock que Figure AI había firmado un segundo contrato con «una de las mayores empresas de Estados Unidos». Entre ese cliente anónimo y BMW, la empresa calcula que existe «una ruta hacia 100.000 robots en los próximos cuatro años». No es un número cerrado, sino una estimación de lo que podrían absorber ambos clientes si la tecnología funciona como esperan.

En la práctica, eso significa escalar su producción con una línea industrial propia y bajar costes a medida que salgan más unidades de fábrica. Figure AI ya ha presentado una línea llamada BotQ, diseñada para fabricar miles de humanoides al año, y versiones nuevas de sus robots con piezas más baratas y ligeras para que resulte viable producirlos en masa.

De la fábrica al salón, dos mercados clave

La estrategia de la empresa se divide en dos mundos que, en teoría, se complementan. Por un lado, el mercado comercial, con fábricas, centros logísticos y grandes almacenes donde los robots pueden mover cajas, preparar pedidos o asumir tareas pesadas y monótonas. Por lo general, son entornos controlados, con rutas claras y trabajos muy repetitivos.

Por otro lado está el hogar, mucho más caótico. Adcock ha explicado en varias ocasiones que su intención es llevar humanoides a las casas para tareas como fregar platos, poner lavadoras o ayudar en mudanzas. Incluso se mencionan usos delicados, como el apoyo en cuidados básicos de salud, donde el contacto físico debe ser suave y seguro, algo que todavía está en fase muy inicial.

Para que todo esto funcione, la clave está en la inteligencia artificial que controla el cuerpo del robot. La compañía presume de haber empezado a ejecutar «una red neuronal de extremo a extremo» que aprende directamente del caso de uso del nuevo cliente y no de reglas programadas a mano. En gran medida se apoya en técnicas de aprendizaje por refuerzo entrenadas en simuladores, donde prueban miles de versiones virtuales del robot hasta lograr una forma de caminar y moverse estable.

China acelera y la rivalidad tecnológica se intensifica

Este movimiento no ocurre en el vacío. China también está empujando fuerte la robótica humanoide. La empresa Zhiyuan Robotics, conocida comercialmente como Agibot, asegura haber entregado cerca de 1.000 robots de propósito general a finales de 2024 y planea enviar entre 3.000 y 5.000 unidades al año siguiente. En sus fábricas ya se ven humanoides trabajando junto a personas en tareas de almacén y pruebas de componentes.

Vistos juntos, estos anuncios dibujan una carrera tecnológica en la que Estados Unidos y China compiten por colocar robots bípedos allí donde hoy trabajan operarios humanos. No es casual que artículos y análisis internacionales hablen de «ejército de robots» para describir la escala de los planes de Figure AI frente al empuje chino.

Empleo, riesgos y por qué la OCDE vigila este despliegue

La propia BMW insiste en que sus humanoides llegarán «para apoyar y no para reemplazar» a los trabajadores, ocupándose de tareas repetitivas o peligrosas mientras las personas se centran en funciones más cualificadas. Sin embargo, expertos en trabajo y automatización advierten que una flota de decenas de miles de robots capaz de operar durante horas sin pausas puede cambiar en gran medida cómo se organizan turnos, salarios y contratación en sectores como la logística o la automoción.

El plan de desplegar hasta 100.000 humanoides es tan ambicioso que el monitor de riesgos de IA de la OCDE lo ha registrado como un «peligro de IA» potencial. No porque ya se haya producido un daño, sino porque un despliegue masivo así puede afectar a la economía, a los derechos laborales e incluso a la seguridad física si algo sale mal. Al final del día, lo que intenta hacer este «ejército» de robots es asumir trabajos duros y repetitivos, pero la forma en que se gestione su llegada marcará si la historia se parece más a una ayuda práctica en la vida diaria o a un problema añadido para muchas personas.

La nota de prensa principal se ha publicado en Figure AI.