Pokémon no lo ha anunciado oficialmente pero está 100% comprobado: los 2 objetos limitados más preciados de la saga están escondidos en la versión de Switch

Por Techy44
Publicado el: 13 de marzo de 2026 a las 18:54
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Blastoise en combate en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja para Nintendo Switch.

Los remakes de Kanto para Nintendo Switch escondían un detalle que no se mencionó en los anuncios. En Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja los jugadores están descubriendo que el juego entrega los codiciados Misti-ticket y Ori-ticket al terminar la Liga Pokémon.

Estos dos objetos abren el camino hacia Lugia, Ho-oh y Deoxys, tres legendarios que muchos fans llevan años persiguiendo. En las versiones de Switch es posible capturarlos en su forma variocolor, algo que los juegos más recientes de la saga no permiten con estos tres.

Qué hacen el Misti-ticket y el Ori-ticket

En términos sencillos, el Misti-ticket y el Ori-ticket son pases especiales que se guardan en la mochila y desbloquean nuevas rutas por mar. Permiten viajar a islas ocultas del archipiélago de las Islas Sete donde esperan Lugia, Ho-oh y Deoxys en combates únicos.

En los cartuchos de Game Boy Advance estos objetos solo se distribuían en eventos presenciales muy concretos organizados por Nintendo y The Pokémon Company. Eran promociones limitadas en el tiempo y en pocos territorios, de modo que muchos jugadores nunca llegaron a ver esas islas en su propia partida.

Cómo se consiguen ahora en Nintendo Switch

En las versiones de Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja para Nintendo Switch el proceso es mucho más directo. Basta con completar la aventura principal, vencer al Alto Mando, entrar en el Hall de la Fama y dejar que pasen los créditos.

Cuando el juego vuelve al control del jugador, los dos tickets aparecen añadidos al apartado de objetos clave de la mochila. Lo curioso es que esta función no se destacó en los anuncios oficiales y la comunidad la ha ido confirmando con sus propias partidas y capturas en redes.

Una nueva oportunidad para capturar y cazar shiny

Para los coleccionistas y la escena competitiva, que estos tickets estén incluidos por defecto cambia bastante el panorama. Permiten atrapar a Lugia, Ho-oh y Deoxys en partidas totalmente legítimas sin recurrir a dispositivos externos ni a cartuchos antiguos olvidados en un cajón.

Quien tenga paciencia puede reiniciar los combates hasta ver aparecer una versión «shiny», la misma criatura de siempre pero con colores distintos y un brillo especial. Como las probabilidades de encontrar un variocolor son muy bajas, muchos jugadores ven estas reediciones como una segunda oportunidad para conseguir su legendario soñado sin trucos. La compatibilidad anunciada con servicios modernos como Pokémon Home permite además mover esos legendarios de Kanto a juegos actuales y seguir usándolos en otras aventuras.

Un relanzamiento con guiño a los fans de 2004

Pokémon Rojo Fuego y Pokémon Verde Hoja llegaron a Game Boy Advance en 2004 como remakes de las ediciones originales de Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Ahora regresan a Nintendo Switch en formato digital y sin necesidad de suscripción, con Kanto otra vez en primera línea. ¿Quién iba a imaginar que volveríamos a cruzar sus mares buscando islas secretas tantos años después?

Para quienes no pudieron ir a un evento presencial, encender ahora la consola y ver los tickets listos en la bolsa sabe a reparación tardía. Ya no hace falta vivir cerca de un centro comercial ni depender de que alguien traiga un cartucho de otra región. Al final del día, la nota de prensa oficial del relanzamiento se ha publicado en la web de Nintendo y resume este pequeño gesto hacia los fans. 

La información oficial sobre este relanzamiento se ha publicado en la página de soporte de Nintendo.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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