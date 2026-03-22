Por qué no te deja de aparecer un círculo azul en WhatsApp y cómo quitar para siempre Meta AI

Por Techy44
Publicado el: 22 de marzo de 2026 a las 12:42
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Icono de Meta AI en WhatsApp representado como un círculo azul dentro de la aplicación.

Desde marzo de 2025, cuando Meta empezó a desplegar su asistente en 41 países europeos dentro de WhatsApp, mucha gente se topó con el círculo azul sin haberlo pedido. Ahí arrancó una duda muy concreta y muy cotidiana. ¿Se puede quitar o al menos esconder?

La documentación pública de WhatsApp sí explica cómo borrar el chat con Meta AI, pedir que se elimine información compartida y apagar algunas funciones de «Private Processing«. Pero no ofrece un botón general para sacar Meta AI de la app, que es justo lo que muchos usuarios llevan meses buscando.

Qué puedes hacer de verdad

El centro de ayuda de WhatsApp describe Meta AI como un «servicio opcional», aunque su acceso siga visible dentro de la aplicación. En la práctica, lo que sí puedes hacer es borrar la conversación y usar la opción de eliminación de información compartida si ya le enviaste preguntas o mensajes que prefieres retirar.

Hay además un matiz útil. Si Meta AI se ha añadido como miembro a un grupo, el administrador puede quitarlo, y WhatsApp también permite desactivar algunas funciones basadas en Private Processing, una capa de procesamiento pensada para ciertas herramientas de IA. Eso reduce su presencia, pero no equivale a quitar Meta AI de WhatsApp.

Por qué tantos usuarios quieren apartarlo

La preocupación principal es la privacidad, pero conviene separar cosas. Tus mensajes normales siguen protegidos por cifrado de extremo a extremo, que dicho en sencillo significa que solo tú y la otra persona podéis leerlos. Meta AI no entra sola en esos chats y solo puede leer lo que alguien decide enviarle o reenviarle.

El debate aparece en el siguiente paso. WhatsApp admite que Meta puede usar los prompts, los mensajes compartidos con la IA y el feedback para mejorar la calidad del sistema, y también explica que Meta AI puede recordar algunos detalles que el usuario decida compartir para responder mejor más adelante. Para quien solo quiere mandar audios, fotos y un «luego te contesto», eso suena a demasiada compañía.

Lo que está en juego en Europa

Meta vende la herramienta como una ayuda para buscar información, resolver dudas rápidas y escribir mejor dentro de las apps que ya usas. En su anuncio del despliegue en Europa la compañía la presentó como un paso para llevar esa asistencia al día a día de millones de personas.

Pero la discusión no se quedó en la pantalla del móvil. En abril de 2025, la eurodiputada eslovaca Veronika Cifrová Ostrihoňová llevó el asunto a una pregunta escrita en el Parlamento Europeo y dejó por escrito que «no es posible desactivar esta función». No es un detalle menor. Al final del día, la pelea va de control, de privacidad y de hasta dónde debe llegar la IA en una app que mucha gente usa como si fuera el salón de casa.

La información oficial se ha publicado en el Centro de ayuda de WhatsApp.

Techy44

Redacción Techy44 by Okdiario. Grupo de periodistas dedicados a divulgar noticias sobre tecnología, ciberseguridad, informatica, inteligencia artificial y juegos.

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