Resident Evil 9 da tanto miedo que incluso su propio creador ha pedido hacer un modo ‘light’ sin sustos

¿Puede un juego de Resident Evil dar miedo incluso a uno de los nombres que ayudó a definir la saga? Eso es lo que está pasando con Resident Evil Requiem, la novena entrega principal de Capcom, lanzada el 27 de febrero de 2026 y convertida ya en un éxito inmediato.

El detalle llamativo es que Hideki Kamiya, director del Resident Evil 2 original y actual jefe de estudio de CLOVERS, ha pedido en tono medio serio medio bromista un «modo sin miedo». La idea llega en un momento en el que Capcom presume justo de lo contrario, un juego que aprieta la tensión, mezcla acción y terror, y suma opciones para atraer a públicos muy distintos.

Tráiler oficial | Vídeo: Resident Evil

El comentario de Kamiya no cae del cielo

La propia cuenta oficial de CLOVERS compartió un vídeo del estudio jugando a Requiem y avisó de que Kamiya, que «odia los juegos de terror», estaba soltando sus quejas habituales. A partir de ese clip, varios medios recogieron que el veterano desarrollador volvió a pedir un «modo sin miedo» porque quiere disfrutar de los puzles y del combate sin cargar con la parte más angustiosa de la experiencia.

La respuesta dentro del vídeo fue casi igual de reveladora. Una compañera le recordó que quitar el miedo «anularía por completo el concepto del juego», y ahí está el centro del debate, porque Resident Evil vive de ese equilibrio incómodo entre avanzar y dudar antes de abrir la siguiente puerta. Al final del día, eso es el survival horror, un tipo de juego centrado en sobrevivir a situaciones aterradoras con combate, exploración y mucha tensión.

Un éxito comercial que amplía la fórmula

Más allá de la anécdota, Requiem está funcionando de verdad. Capcom anunció el 4 de marzo que el juego había superado los cinco millones de copias y este 16 de marzo confirmó que ya pasa de los seis millones, el ritmo más rápido al que una entrega de la saga ha alcanzado esa marca. No es poca cosa.

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La compañía también ha explicado parte de ese tirón. Requiem ofrece varios niveles de dificultad, permite cambiar en tiempo real entre primera y tercera persona y estructura la aventura alrededor de dos protagonistas. En la práctica, eso significa que cada jugador puede acercarse al susto desde un ángulo algo distinto, como quien baja o sube el volumen antes de empezar una peli de madrugada.

El siguiente Resident Evil ya entra en la conversación

Con el juego recién asentado, los rumores sobre el futuro ya han vuelto a aparecer. Dusk Golem, una fuente habitual en la comunidad de Resident Evil, sostuvo en X que el siguiente gran remake apuntaría a Code Veronica en 2027, seguido de Resident Evil Zero en 2028, mientras que la próxima entrega principal, la que muchos ya llaman Resident Evil 10, aspiraría a 2029 aunque podría irse hasta 2031 si el desarrollo se complica.

Eso, de momento, sigue en el terreno de la filtración. Lo único que Capcom sí ha confirmado para el corto plazo es apoyo continuo y contenido adicional para Requiem. Todo lo demás, incluida esa posible hoja de ruta hasta 2029 o 2031, sigue siendo rumor, así que conviene cogerlo con calma. Mientras tanto, la saga sigue demostrando que conserva algo muy difícil de mantener durante tantos años. Sigue sorprendiendo.

La nota de prensa oficial principal se ha publicado en Capcom.