Se filtran los colores del nuevo iPhone 18 y no nos pueden gustar más porque nunca habíamos visto nada igual: de marrón a burdeos

Apple todavía no ha enseñado el iPhone 18 Pro, pero las primeras filtraciones ya adelantan cambios importantes para la gama alta de 2026. Se habla de una trasera de cristal algo translúcida, una Dynamic Island más pequeña, cámaras mejoradas y una batería claramente más grande.

Las pistas llegan de fuentes habituales del mundo Apple, como el periodista Mark Gurman, el analista Jeff Pu y equipos de medios especializados como MacRumors y Macworld, además de filtraciones de la cadena de suministro asiática. Nada está confirmado por Apple, pero juntas dibujan una hoja de ruta bastante coherente de hacia dónde puede ir la próxima generación.

Lanzamiento escalonado y foco en los modelos Pro

Hasta ahora, Apple presentaba toda la familia de iPhone en septiembre del mismo año. Los informes más recientes señalan que en 2026 solo veríamos en otoño el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable, mientras que el iPhone 18 estándar y los modelos más baratos se irían a la primavera de 2027.

En la práctica, quien busque un modelo más asequible tendría que esperar unos meses, mientras que la gama alta mantendría la fecha clásica de septiembre. Bloomberg y Nikkei Asia apuntan que este calendario ayuda a priorizar los modelos premium y a repartir mejor los ingresos del año.

Nuevo diseño con trasera semitransparente

En diseño, las filtraciones apuntan a un cambio visual discreto pero reconocible. MacRumors recoge que Apple prueba una zona trasera de cristal ligeramente transparente alrededor del anillo de carga MagSafe, pensada para unificar el color con el marco de aluminio y dejar ver un poco el interior sin llegar al típico “móvil transparente” de consola retro.

Se espera que se mantengan las pantallas de 6,3 pulgadas para el iPhone 18 Pro y 6,9 para el Pro Max, con un módulo de cámaras muy parecido al actual. Filtraciones hablan de un rojo oscuro como color destacado y de una Dynamic Island algo más estrecha gracias a sensores de Face ID parcialmente ocultos bajo la pantalla.

Cámaras, batería y nuevo chip A20

La cámara es uno de los grandes focos de filtraciones. Macworld y AppleInsider recogen que el iPhone 18 Pro Max, y quizá también el Pro, probaría un objetivo principal con apertura variable y un teleobjetivo con apertura más amplia para controlar mejor la luz y el desenfoque del fondo.

En la parte frontal, MacRumors y Jeff Pu hablan de una cámara de unos 24 megapíxeles para casi toda la gama iPhone 18. En la vida diaria eso daría selfies con más detalle y margen para recortar sin perder tanta calidad, algo muy alineado con el uso en redes y videollamadas.

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Las filtraciones de la cadena de suministro recogidas por Notebookcheck y 9to5Mac coinciden en que el iPhone 18 Pro Max por fin superaría la barrera de los 5.000 miliamperios hora, con algo más de 5.000 en modelos con SIM física y cerca de 5.200 en variantes solo con eSIM. Ese aumento se apoyaría en un nuevo chip A20 de 2 nanómetros, con 12 gigabytes de RAM y un módem Apple C2 más eficiente.

La información principal sobre el iPhone 18 Pro se ha publicado en Bloomberg, Macworld, MacRumors.