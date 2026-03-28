A veces pasa en el peor momento. Desbloqueas el móvil para mirar un mensaje y, de repente, aparece un punto verde arriba de la pantalla. No estás en videollamada, no estás grabando nada y aun así el indicador sigue ahí.

En iPhone y en muchos Android, ese punto (verde o naranja) es una alerta de privacidad en tiempo real. La idea es simple, avisarte cuando una app está usando la cámara o el micrófono para que puedas identificarla y cortar el acceso si no tiene sentido. Y sí, con el aumento de apps agresivas y software espía, conviene saber leer esa señal.

Qué significa el punto verde o naranja

En iPhone, Apple explica que el punto verde indica que una app está usando la cámara, a veces junto con el micrófono, y el indicador naranja señala que el micrófono está activo sin la cámara. Si tienes activada una opción de accesibilidad, el aviso del micro puede verse como un cuadrado naranja, no como un punto. Más detalles en la guía de Apple sobre estos indicadores de privacidad.

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En Android, el indicador suele ser verde y aparece cuando una app accede a la cámara o al micrófono. No es un “permiso” en abstracto, es una señal de uso real en ese momento. Google lo describe como un aviso visible para que no dependas solo de lo que aceptaste al instalar una app.

Lo importante es entender la diferencia. Una app puede tener permiso para la cámara y no estar usándola ahora. El punto, en cambio, aparece cuando el móvil detecta que la cámara o el micro están activos, incluso si la app está funcionando “en segundo plano”.

Cómo averiguar qué app lo ha activado

En iPhone, la pista rápida suele estar en el Centro de control. Apple indica que, además del punto, aparece un aviso en la parte superior del Centro de control cuando una app ha usado recientemente la cámara o el micrófono. Esa pantalla también te orienta para ir a Ajustes y revisar el acceso de cada app.

En Android, el gesto es parecido. Cuando veas el indicador, baja la cortina de notificaciones y toca el punto para ver qué app o servicio lo está usando, y vuelve a tocar para gestionar permisos. Los pasos oficiales están en la ayuda de Google.

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Si no pillas la app “en el acto”, busca el historial. Android incluye un Panel de privacidad que muestra accesos recientes a permisos sensibles, como cámara y micrófono, para que puedas revisar qué ocurrió en las últimas horas o días según la versión. Google explica cómo entrar y gestionar permisos desde ese panel.

Cuándo preocuparse de verdad

Ver un punto no significa automáticamente espionaje. Puede encenderse por algo tan cotidiano como un vídeo en redes, una nota de voz o un asistente de voz demasiado sensible. Aun así, si aparece a horas extrañas o justo al desbloquear el móvil sin abrir nada, merece una revisión.

Hay señales que, juntas, pintan peor. Un consumo de batería inusual, picos de datos móviles, calentamiento sin motivo o un rendimiento más lento pueden apuntar a una app que está haciendo más de la cuenta. También es mala señal encontrar apps que no recuerdas haber instalado o permisos que no encajan con lo que prometen.

Aquí entra el vocabulario que más preocupa. El “spyware” es software que recopila datos sin permiso, y el “stalkerware” es un tipo de espionaje pensado para vigilar a otra persona, a menudo tras conseguir acceso físico al teléfono. En su informe anual “El Estado del Stalkerware”, Kaspersky registró 31.031 usuarios afectados por stalkerware en 2023 en todo el mundo.

Qué medidas tomar sin complicarte

La primera defensa suele ser aburrida, pero funciona. Revisa los permisos de cámara y micrófono y quita el acceso a apps que no lo necesitan, sobre todo linternas, editores raros o juegos que piden demasiado. Si sospechas de stalkerware en un contexto de acoso, cambiar cosas a lo bruto o borrar una app puede alertar a quien la instaló, así que conviene actuar con calma.

Luego está la higiene básica. Mantener el sistema actualizado reduce fallos que aprovechan los atacantes, y un escaneo con una herramienta de seguridad conocida puede detectar apps claramente maliciosas. No es casualidad que investigadores como Pieter Arntz, de Malwarebytes, alertaran en junio de 2025 de un aumento del 147% en spyware detectado en Android en los primeros meses del año.

Y un matiz importante para no vivir con miedo. El punto es una buena alarma, pero no es infalible ante ataques muy avanzados. El analista Tom Fosters, de Kaspersky, explicó el 20 de marzo de 2026 que el spyware Predator puede llegar a ocultar los indicadores de cámara y micrófono en iPhone cuando el dispositivo ya ha sido comprometido.

La guía oficial principal se ha publicado en Apple Support.