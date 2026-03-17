Si te llega esta notificación de Google hazle caso porque puede ser la solución a los problemas con la batería del móvil

¿Te has instalado alguna vez una app nueva y de repente la batería del móvil empieza a caer a toda velocidad? Ese susto es bastante habitual en Android y Google quiere que ocurra menos.

Google Play Store ha empezado a mostrar un aviso en la ficha de algunas aplicaciones que consumen más energía de la esperada en segundo plano. La idea es avisarte antes de instalar de que esa app puede recortar de forma notable la autonomía de tu teléfono.

Un aviso visible en la ficha de la app

En la ficha de la Play Store aparecerá un recuadro separado del resto de la información con un mensaje del tipo «Esta app puede usar más batería de lo habitual por su actividad en segundo plano». El aviso se ve antes de pulsar en instalar, igual que otras advertencias de calidad sobre fallos o problemas de rendimiento.

Google solo mostrará esa alerta cuando los datos de uso confirmen que la app gasta más batería de la cuenta en muchos dispositivos. En la práctica es una forma rápida de saber si una app tiene mala fama energética sin tener que revisar reseñas.

Qué hay detrás del consumo excesivo de batería

Buena parte del problema está en los llamados wake locks, un mecanismo del sistema Android que permite a una app mantener el procesador despierto aunque la pantalla esté apagada. Sirven para tareas útiles como reproducir música, pero cuando se abusa de ellos el móvil sigue trabajando sin que el usuario haga nada y la batería se vacía más deprisa.

Para controlar ese comportamiento Google ha definido una métrica técnica llamada Excessive Partial Wake Lock dentro de la herramienta Android vitals de Google Play. Esta métrica mide cuánto tiempo mantiene una app el procesador activo en segundo plano y marca como problemática cualquier sesión en la que acumula algo más de dos horas seguidas con la pantalla apagada.

Cómo decide Google qué apps son problemáticas

La compañía no se fija en un único uso raro, sino en el patrón general. Una aplicación entra en la lista de vigilancia cuando esos wake locks excesivos aparecen en más del cinco por ciento de las sesiones de los usuarios en los últimos veintiocho días.

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A partir de ese punto la Play Store aplica lo que Google llama tratamientos de calidad técnica, que incluyen el aviso visible en la ficha y una menor presencia de la app en superficies de descubrimiento como recomendaciones. El mensaje para los desarrolladores es claro, si quieren seguir apareciendo deberán optimizar cómo usan la batería.

Qué cambia para usuarios y desarrolladores de Android

Para quien solo quiere que el móvil llegue al final del día el cambio es bastante directo. Antes de instalar una app verás si tiene fama de agotar la batería y podrás buscar alternativas más eficientes sin necesidad de hacer pruebas a ciegas, algo especialmente útil en móviles más antiguos.

Para desarrolladores la novedad es una señal de que el rendimiento energético ya cuenta tanto como los bloqueos o los fallos en la Play Store. Herramientas como Android vitals de Google Play y la guía sobre wake locks en Android Developers explican cómo reducir la actividad en segundo plano sin romper funciones clave.

El anuncio oficial se ha publicado en Android Developers