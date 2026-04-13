Si tu móvil Android va lento sólo tienes que borrar el caché y así es como tienes que hacerlo

Si tu móvil va lento, una app se cierra sola o el almacenamiento está al límite, es muy probable que alguien te haya soltado la frase mágica «borra la caché». ¿Funciona siempre? No, pero en más de un caso es el primer paso que te ahorra un rato de frustración.

En la práctica, borrar la caché elimina archivos temporales que el sistema guarda para abrir más rápido apps y webs. Puede liberar espacio y arreglar fallos pequeños, aunque no es un botón de «móvil nuevo» y hay una confusión típica que sí puede dar sustos, borrar datos en lugar de caché.

Qué es la caché

La caché es como el cajón donde una app guarda cosas que usa a menudo para no empezar de cero cada vez. Ahí acaban imágenes, miniaturas o partes de una web que se repiten, sobre todo en redes sociales y navegadores.

En internet también verás hablar de cookies, que son pequeños archivos que una web deja para recordarte, por ejemplo si ya iniciaste sesión. Caché y cookies ayudan a que todo cargue más rápido, pero con el tiempo ese «almacén» puede crecer sin que te des cuenta.

Lo que ocurre cuando la borras

Cuando borras la caché, el teléfono se quita de encima datos temporales y la app tiene que reconstruirlos con el uso. Eso suele liberar algo de almacenamiento y, en muchos casos, arregla bloqueos o pantallas que se quedan colgadas.

La Ayuda de Android sobre liberar espacio añade dos matices importantes. Por un lado, avisa de que «puede que algunas aplicaciones tarden más tiempo en cargarse cuando vuelvas a abrirlas», y por otro recuerda que «Borrar almacenamiento elimina de forma permanente todos los datos de la aplicación».

Esa diferencia explica por qué borrar caché suele ser una opción segura para probar primero. Si tocas almacenamiento por error, ahí sí puedes perder sesiones, archivos dentro de la app o configuraciones, y la vuelta atrás no siempre es fácil.

Android paso a paso sin sustos

En Android, lo habitual es ir a Ajustes, entrar en Apps, elegir la aplicación que te da problemas y buscar Almacenamiento o Almacenamiento y caché. Ahí aparece el botón «Borrar caché» y listo, aunque el nombre exacto de los menús puede variar según la marca del teléfono.

Si lo que quieres es limpiar el navegador, Google lo detalla en su guía para borrar caché y cookies en Chrome. La idea es entrar en «Eliminar datos de navegación», elegir un intervalo y empezar por lo mínimo, porque «la duración predeterminada es de 15 minutos». Google también avisa de que, al borrar caché y cookies, puede tocar iniciar sesión de nuevo en algunas webs y que al principio cargan más lento porque las imágenes se descargan otra vez.

En iPhone el enfoque es distinto

En iPhone no existe un botón universal para borrar la caché de todas las apps a la vez, así que el mantenimiento suele ser más selectivo. La excepción más clara es el navegador, porque Apple sí permite limpiar los datos de Safari desde Ajustes.

La ruta oficial que describe el soporte de Apple para borrar historial y datos de Safari pasa por Ajustes, Apps, Safari y «Borrar Historial y Datos de Sitios Web». Si quieres ir más al detalle, en el apartado avanzado aparece «Eliminar Todos los Datos», y Apple explica que eso borra datos de seguimiento y también información de inicio de sesión que acelera la navegación.

En otras apps, la solución suele ser más simple y más bruta. Si una app ocupa demasiado o falla sin parar, a veces toca eliminarla y volver a instalarla, o revisar dentro de la propia app si tiene opción de limpiar descargas y archivos temporales.

Más allá de la caché, lo que de verdad se nota

Si tu móvil está lento, muchas veces el problema no es la caché, sino el espacio libre y la cantidad de cosas abiertas. Dejar un margen de almacenamiento, reiniciar de vez en cuando y desinstalar apps que no usas suele dar más resultado que repetir el mismo truco cada semana.

Apple recomienda mirar primero el apartado de almacenamiento. En su manual sobre gestionar el almacenamiento del iPhone explica cómo entrar en Almacenamiento del iPhone y cómo activar «Quitar apps no usadas», una opción pensada para liberar espacio cuando el teléfono va justo.

Y luego están los clásicos que casi siempre ayudan. Mantener iOS o Android y las apps actualizadas, evitar llenar el móvil al cien por cien y hacer una limpieza rápida de fotos y vídeos repetidos suelen ser hábitos más efectivos a largo plazo.

La guía oficial consultada se ha publicado en Ayuda de Android.