Si tu televisor tiene un puerto HDMI tienes un tesoro pero el problema es que no sabes configurarlo y estos son las 3 funciones que debes cambiar

Comprar un televisor nuevo y conectarlo es lo fácil. Lo complicado llega cuando la consola, el PC y las apps de streaming “funcionan” pero no se ven ni suenan como esperabas. ¿Te suena esa sensación de que todo va, pero no va fino?

Eso es lo que cuenta Samarveer Singh, con formación en Literatura y muy metido en comunidades de jugadores, tras estrenar un modelo mini LED de 55 pulgadas con panel 4K y alta frecuencia de refresco de 144 Hz. Al meterse en varios menús, encontró tres ajustes que, en la práctica, cambian bastante el resultado.

Por qué no se ve igual

Muchos televisores salen de fábrica con los puertos HDMI en modo estándar. Es una opción pensada para que todo sea compatible, sobre todo con dispositivos antiguos, y para evitar la típica pantalla en negro.

El problema es que ese modo también puede recortar el “ancho de banda” del puerto, que es la cantidad de información que puede pasar por el cable. Piensa en una autopista con pocos carriles, la imagen y el sonido llegan, pero con menos “espacio” para ir a máxima calidad.

HDMI mejorado

Singh lo resume así, “estás usando tu panel caro en un modo seguro que esconde su potencial”. En muchos modelos, activar el modo mejorado permite que ese HDMI trabaje a pleno rendimiento, lo que abre la puerta a HDR y a frecuencias de refresco más altas cuando el equipo lo soporta. HDR es un modo de imagen con más detalle en luces y sombras, y la frecuencia en Hz es cuántas veces se actualiza la imagen por segundo.

La parte práctica es que suele activarse por puerto, no de forma global. Samsung usa “Input Signal Plus” y LG lo muestra como “HDMI Ultra HD Deep Color” en sus ajustes, y otras marcas lo esconden con nombres parecidos.

Si al encenderlo aparece una pantalla negra, puede ser por un dispositivo antiguo o por un cable justo de capacidad. En ese caso, volver al modo estándar en ese puerto suele recuperar la señal, y dejas el modo mejorado solo para la consola o el PC.

eARC para el audio

La segunda palanca está pensada para el sonido, sobre todo si usas una barra o un receptor AV. ARC permite que el televisor envíe audio por el mismo HDMI, pero eARC amplía el margen para formatos de audio más “pesados”, incluidos algunos sin comprimir.

En palabras sencillas, eARC ayuda a que el televisor mande el audio “tal cual” cuando la fuente lo permite, en vez de bajar la calidad para que quepa. En la práctica, puede ser la diferencia entre oír “bien” y oír con más detalle en diálogos, música y efectos.

Aquí también hay matices. Dolby explica cómo ARC y eARC llevan el sonido del televisor a una barra o a un receptor con un solo cable, y DTS añade que, para enviar DTS X desde un televisor, normalmente necesitas eARC tanto en la tele como en el equipo de sonido.

ALLM para jugar

La tercera palanca apunta directamente a una palabra que se nota, aunque no se vea, la latencia. Es el pequeño retraso entre pulsar un botón y ver la reacción en pantalla, algo que en un juego rápido se hace eterno.

ALLM significa “Auto Low Latency Mode” y hace que el televisor active automáticamente el modo de baja latencia cuando detecta una consola o un PC compatible. HDMI lo describe como una forma de poner el ajuste ideal de latencia sin que tengas que cambiarlo a mano cada vez.

El truco es que este modo suele desactivar parte del procesado de imagen que añade retraso. Si un día te preguntas por qué una serie se ve “distinta” después de jugar, puede ser porque el televisor sigue en un modo de baja latencia.

El puerto importa

Otra sorpresa común es que no todos los HDMI de un televisor son iguales. Algunos modelos reservan uno o dos puertos para las funciones más exigentes, y otros se quedan para usos más básicos.

Sony lo deja claro en su documentación, donde el modo de señal mejorada puede estar limitado a entradas concretas según el modelo. Eso te obliga a pensar qué conectas y dónde, sobre todo si buscas 4K con HDR y alto refresco en una consola moderna.

Por eso, una regla práctica es asignar el puerto “mejor” a lo que más lo necesita. Consola, PC o un dispositivo de streaming potente primero, y lo demás a los HDMI estándar.

Si algo falla

Cuando un ajuste no termina de funcionar, el sospechoso habitual es el cable. Para aprovechar todas las funciones de HDMI 2.1, HDMI recomienda un cable “Ultra High Speed”, pensado para ese caudal de datos y para funciones como eARC y ALLM.

También conviene revisar el propio dispositivo fuente. Algunas consolas y PCs tienen opciones de HDR, frecuencia de refresco o salida de audio que deben activarse dentro del sistema.

Al final, el objetivo no es tocar todo por tocar. Es asegurarte de que tu televisor no está trabajando con el freno de mano puesto, sobre todo si lo compraste pensando en HDR, 120 Hz y un sonido a la altura.

La información técnica principal se ha publicado en HDMI Licensing Administrator.