Steam acaba de confirmarlo y los usuarios no dan crédito: llegan 4 nuevos juegos 100% gratis y por tiempo ilimitado

Por Adrian Villellas
Publicado el: 26 de marzo de 2026 a las 18:46
Síguenos
Gameplay de Minus Nine en Steam con acción contra zombis en un laboratorio subterráneo gratis.

Steam, la plataforma de PC de Valve, mantiene una de sus bazas más claras, que siempre hay algo gratuito que probar. Esta vez el catálogo se amplía con cuatro juegos que puedes añadir sin pagar, y el gancho está en que no se parecen demasiado entre sí.

Los títulos se llaman Minus Nine, John’s Quest, GOT3D y Stringate, y la mezcla va de zombis a portales en 2D. ¿Buscas algo para una tarde, o un juego que puedas ir tocando poco a poco? En esa variedad está la gracia.

Qué implica que sean «Free To Play»

Que un juego sea «Free To Play» en Steam suele significar que el acceso básico no cuesta dinero y que puedes jugar sin comprarlo. Aun así, Steam explica en su documentación para desarrolladores que este modelo puede apoyarse en contenido extra, ya sea como DLC o como compras dentro del juego, lo que se conoce como microtransacciones.

El matiz importante es que gratis no siempre significa «sin opciones de pago», sino «sin barrera de entrada». Si lo que quieres es explorar géneros nuevos sin arriesgar dinero, estos lanzamientos encajan bastante bien.

Minus Nine, huida y supervivencia en un laboratorio

Minus Nine te mete en una instalación subterránea invadida por infectados, con una vacuna en juego y una salida que parece siempre demasiado lejos. La ficha lo presenta como un disparador visto desde arriba y lo marca como «Free To Play», con SmallShip como desarrollador y editor y fecha de lanzamiento 24 de febrero de 2026.

Aquí aparece un concepto que se ve mucho últimamente, el roguelite. Dicho en fácil, son partidas cortas en las que el juego cambia cosas de una ronda a otra para que no memorices el camino, y tú vas mejorando con cada intento.

Un detalle práctico es el idioma. En la lista de idiomas de la propia página no aparece español, así que conviene contar con menús en inglés por ahora.

John’s Quest, géneros en choque y humor consciente

John’s Quest apuesta por el caos divertido y por no encajar en una sola etiqueta. Su ficha te pone en la piel de John Appleby, un «historiador de videojuegos» que tiene que frenar a su doble, Evil John, después de que los géneros se mezclen como si alguien hubiera agitado una playlist.

El juego aparece como «Free To Play» y es obra de Benjamin Halko, también como editor, con lanzamiento el 27 de febrero de 2026. La descripción promete niveles que cambian de estilo, y el escaparate ya avisa del tono con una frase en inglés americano, «I don’t think I’ve ever been this happy to blow up my own face».

Aquí sí hay una ventaja clara para quien prefiere jugar en castellano. La página lista español de España en la interfaz y en los subtítulos, algo que no siempre se ve en lanzamientos pequeños.

GOT3D, de un episodio shareware a una aventura en 3D

GOT3D recupera el episodio «Serpent Surprise» del juego original «God of Thunder» y lo convierte en una aventura de acción en 3D con exploración y puzles. En Steam aparece firmado por Solocodo como desarrollador y editor, con fecha de lanzamiento 26 de febrero de 2026 y con acceso gratuito desde su propia página.

Si nunca has oído «shareware», piensa en una demo de la época del PC clásico, cuando una parte del juego circulaba gratis para que lo probaras. GOT3D tira de ese recuerdo y además incluye español de España en la interfaz, junto a inglés, según la ficha.

Stringate, portales en 2D para pensar un rato

Stringate se centra en rompecabezas por niveles con portales en 2D, con la promesa de que el resto de mecánicas están diseñadas para encajar con esa regla principal. En su ficha figura como gratuito, y el nombre que aparece detrás es Mehmet Mücahit Özen, tanto como desarrollador como editor, con lanzamiento el 25 de febrero de 2026.

La descripción menciona portales móviles, plataformas en movimiento y otros sistemas que se combinan para obligarte a pensar, y también destaca un editor de niveles para crear retos propios. En la lista de idiomas, por ahora, no aparece español, así que la experiencia va orientada a jugar en inglés u otras opciones disponibles.

Cómo encontrarlos y elegir rápido cuál te pega hoy

Lo más rápido es buscar cada nombre en la tienda de Steam y comprobar que el botón principal indica «Free To Play» o «Gratis». Si te interesa, lo instalas y lo dejas en tu biblioteca, y listo, lo difícil suele ser decidir por cuál empezar.

Para orientarte, Minus Nine es acción y supervivencia, John’s Quest es mezcla de géneros con humor, GOT3D es aventura retro en 3D y Stringate es puzle tranquilo. Y si lo vas a jugar en familia o en un PC compartido, un consejo simple, revisa los ajustes de compra antes de que alguien pulse donde no debe.

La información oficial se ha publicado en Steam

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Eevee Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja evoluciones Vaporeon Jolteon Flareon.

La guía definitiva para conseguir a Eevee en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja y todas sus evoluciones

25 de marzo de 2026 a las 20:42
Jugadores de EA Sports FC en escena de Champions League representando la polémica por PEGI 16 y Ultimate Team.

La peor noticia se confirma: EA Sports FC 27 ha cambiado las normas y la comunidad estalla porque el giro ha sido como un jarro de agua fría

25 de marzo de 2026 a las 18:42
Personaje volando con criatura en Pickmon, juego similar a Pokémon, Zelda y Palworld.

Este videojuego es una mezcla entre Pokémon, Zelda y Palword y ha desatado la polémica porque Nintendo podría tomar cartas en asunto

23 de marzo de 2026 a las 20:43
Leon en Resident Evil Requiem, el juego de Capcom tan terrorífico que su creador ha pedido un modo sin miedo.

Resident Evil 9 da tanto miedo que incluso su propio creador ha pedido hacer un modo ‘light’ sin sustos

23 de marzo de 2026 a las 18:36
Portada de Sonic Wings Special para PlayStation, clásico shoot em up de PS1 que regresa a PS5 y Nintendo Switch

Fue un éxito hace 30 años y ahora vuelve a las videoconsolas: todos los que jugaron a la PS1 se lo van a descargar ya

23 de marzo de 2026 a las 15:41
Nintendo Switch 2 consola oficial con Joy-Con y base, protagonista de la polémica por pérdidas en cada unidad vendida.

Los fans no dan crédito pero Nintendo está perdiendo dinero cada vez que vende una Switch 2 y ya hablan de subidas de precios en 2026

22 de marzo de 2026 a las 20:41

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos Militar

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.