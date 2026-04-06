Steam lo hace oficial: confirma el cambio en el sistema de precios y la norma afecta a 35 divisas

Por Adrian Villellas
Publicado el: 6 de abril de 2026 a las 20:44
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Interfaz de Steam en pantalla con catálogo de juegos tras el cambio en el sistema de precios regionales.

¿Te ha pasado ver un juego a un precio y, al mirar desde otro país, encontrarte una cifra muy distinta? Steam ha actualizado las herramientas de Steamworks que recomiendan precios regionales y ahora ofrece tres métodos para convertir el precio base a cada moneda.

El objetivo es reducir desajustes que llevan años dando que hablar, sobre todo en regiones donde el coste se sentía desproporcionado. Pero la guía no impone nada, la última palabra sigue siendo del desarrollador y los cambios no se aplican solos.

Qué ha cambiado en Steam

Steam vende juegos en muchos mercados y eso obliga a traducir precios a decenas de monedas. En su documentación para socios, Valve recuerda que Steam muestra precios en 37 monedas y cuatro grupos regionales, y que cada estudio decide qué cifra poner en cada sitio.

La novedad es que Steamworks integra tres métodos de conversión pensados como ayuda, no como orden. Valve lo deja claro con una frase corta en su guía, “how you choose to enter prices for your game is entirely up to you”.

En la práctica, esto separa dos cosas que a menudo se mezclan en el debate. Una es la recomendación de la plataforma, otra el precio real que termina viendo el jugador en su tienda.

Así funcionan las tres fórmulas

La primera opción es la conversión por tipo de cambio. Es la más intuitiva, se mira cuánto vale una moneda frente al dólar y se convierte el precio, como cuando cambias euros antes de viajar.

La segunda opción usa datos públicos sobre el poder de compra medio en un país o región. Dicho de otra manera, intenta ajustar el precio a lo que “cunde” el dinero allí, no solo a cuántas unidades de moneda equivalen a un dólar.

La tercera opción mezcla varios factores, entre ellos el poder de compra local, el precio esperado de entretenimiento similar y el tipo de cambio. Es la que más se parece a la recomendación histórica de Steam, pero ahora queda explicitada como método.

Por qué había tanta queja

Los precios regionales existen porque el mundo no compra igual en todas partes. Un juego que para ti es un capricho puede ser media semana de transporte o de comida en otro país, y ahí empiezan las comparaciones.

Con el tiempo, parte de la comunidad empezó a señalar que algunos precios locales no seguían el cambio real. Un análisis de SteamDB apuntó que, en ciertos mercados, usuarios llegaron a ver juegos entre un 20 por ciento y un 30 por ciento más caros que su equivalente directo en dólares, y que la actualización grande anterior databa de octubre de 2022, antes del nuevo ajuste de marzo de 2026.

También hay un matiz que se pierde en discusiones rápidas. No todo es tipo de cambio, en muchos países influyen impuestos y niveles de precios que no se ven en una conversión “a ojo”.

Qué significa “poder adquisitivo” en sencillo

El poder adquisitivo suena a palabra de economistas, pero es bastante cotidiano. Es la idea de que la misma cantidad de dinero no te permite comprar lo mismo en dos países distintos, aunque el cambio de moneda dé un número bonito.

La OCDE describe la paridad de poder adquisitivo como una forma de comparar monedas “igualando” su capacidad de compra al eliminar diferencias de precios entre países. En el día a día, se parece a preguntar cuánto cuesta una cesta parecida de cosas en cada lugar y ajustar a partir de ahí.

Por eso esta opción puede atraer a jugadores de regiones donde el precio local se sentía alto. Y, al mismo tiempo, puede inquietar a quien teme subidas donde antes había precios más bajos.

La libertad del precio sigue en el estudio

Conviene subrayarlo, Steam no cambia el precio de tu juego por arte de magia al activar estas herramientas. Son recomendaciones y cada equipo decide si las aplica, si mezcla métodos o si fija todo a mano.

Valve también insiste en una idea simple, poner precio es hacer investigación de mercado, no pulsar un botón. Eso incluye mirar juegos comparables y entender qué espera tu público, algo que suena obvio pero que no siempre se hace.

Por eso el impacto será gradual. Habrá estudios que ajusten rápido y otros que no toquen nada, por estrategia o por falta de tiempo.

El efecto en rebajas y en tu cartera

Hay una regla que acompaña a cualquier subida de precio y afecta a las ofertas. Steamworks avisa “A product cannot be discounted for 30 days following a price increase in any currency”, así que una subida puede cerrar la puerta a rebajas durante un mes.

Para los estudios, esto obliga a planificar si tienen rebajas cerca, porque una subida puede dejarles fuera de una promoción durante semanas. Para los jugadores, la lectura es simple, si un juego sube, lo normal es que no aparezca rebajado al día siguiente.

Lo más probable es que veas cambios a lo largo de meses. Puede haber bajadas en algunas regiones, pero también subidas en otras, porque la herramienta busca consistencia y no garantiza un precio más barato.

La nota oficial se ha publicado en la documentación de Steamworks de Valve.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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