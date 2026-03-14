Steve Jobs, cofundador de Apple: «No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos»

Steve Jobs, cofundador de Apple, murió en 2011, pero sus palabras siguen apareciendo en aulas, oficinas y charlas entre amigos. Muchas personas llegan a conocer mejor su manera de pensar después de usar un iPhone o un MacBook y preguntarse quién estaba detrás.

Esta selección recoge trece citas de discursos en la Universidad de Stanford, en presentaciones de Apple y en entrevistas con medios como BusinessWeek y The Wall Street Journal. En conjunto muestran cómo entendía la innovación y el diseño. También plantean una pregunta sencilla, ¿qué pueden aportar a quien empieza un proyecto?

Innovación y creatividad en las frases de Steve Jobs

Para Jobs la innovación marcaba la frontera entre quienes lideran y quienes solo siguen. Lo expresó en frases como «La innovación distingue a los líderes de los seguidores», «Innovación es decir no a mil cosas» y «La creatividad es simplemente conectar cosas», esta última compartida con la revista Wired.

Su manera de pensar rompía con la respuesta cómoda. En una conferencia de Apple afirmó que «No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos» y añadió que «La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas», recordatorio de que hay que adelantarse al público.

Discurso oficial | Vídeo: Stanford

Trabajo, perseverancia y éxito personal

El trabajo ocupaba un lugar central en su visión de la vida diaria. En el discurso de graduación en Stanford dijo que «Tu trabajo va a ocupar gran parte de tu vida» y que «la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces», ligando satisfacción y profesión.

Detrás de ese mensaje había una visión exigente del éxito. En The Wall Street Journal afirmó que «Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no tienen éxito es la perseverancia» y en Playboy añadió ideas como «Si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón» y que no le importaba ser «el más rico del cementerio» si podía acostarse tras hacer algo «maravilloso».

Calidad, diseño y simplicidad en la tecnología

En el terreno de los productos la obsesión de Jobs era la calidad. Durante una conferencia de Apple explicó que «La calidad es más importante que la cantidad» y que «Un ‘home run’ es mejor que dos dobles», una forma de decir que prefería pocos lanzamientos sólidos a muchas versiones.

Su filosofía de diseño iba en la misma dirección. En The New York Times resumió que «El diseño no se trata solo de cómo se ve y se siente. El diseño es cómo funciona» y en Bloomberg Businessweek dejó la frase «La simplicidad es la máxima sofisticación», algo que se nota cuando alguien usa un dispositivo sin instrucciones.

Un legado que habla a los inconformistas

Más allá de la tecnología pura, estas frases dibujan un modelo de liderazgo que mezcla ambición y cierto inconformismo cotidiano. No prometen recetas mágicas, pero sí animan a cuestionar el manual cuando las soluciones de siempre dejan de funcionar.

Quizá el mejor resumen de ese espíritu aparece en el texto dedicado «a los locos, los inadaptados y los rebeldes». En él defendía que «las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las que lo cambian», una invitación a elegir entre seguir el ritmo o ayudar a moverlo.

El material original se ha publicado en discursos en Stanford, en conferencias de Apple y en entrevistas con medios como BusinessWeek y The Wall Street Journal.

El discurso principal se ha publicado en el sitio oficial de Stanford.