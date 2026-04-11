TCL lo confirma: va a destrozar a Sony y a Samsung con el televisor Mini LED de 288 Hz y 10.000 nits que está a punto de llegar a España

TCL empieza a enseñar músculo en la gama alta con la X11L, una tele 4K Mini LED que ya se deja comprar en Europa en tamaños de 75, 85 y 98 pulgadas. En Italia aparece en preventa con entrega prevista para el 10 de abril de 2026 y precios que no disimulan su ambición.

La versión de 75 pulgadas figura por 3.999,90 euros, la de 85 pulgadas por 5.699,90 euros y la de 98 pulgadas por 8.999,90 euros. España todavía no tiene fecha oficial, pero ese calendario europeo suele ser la pista más clara de cuándo llegará aquí.

Una apuesta premium

La X11L no es “una tele más” dentro del catálogo de TCL. En su presentación del CES 2026, la compañía la describe como el primer televisor con “SQD-Mini LED” y pone el foco en tres ideas fáciles de entender, más control de luz, más brillo y un diseño más fino.

También hay nombres conocidos detrás de la ficha. TCL cita el panel “WHVA 2.0” de CSOT, su filial de pantallas, y un sistema de sonido “Audio by Bang & Olufsen” desarrollado junto al equipo de la marca danesa.

Qué significa Mini LED

Mini LED no es magia, es miniaturización. En la práctica, la tele usa una retroiluminación de tipo QD-Mini LED con muchos puntos de luz pequeños detrás de la pantalla y los regula por zonas, como si un estadio pudiera encender focos por sectores en vez de iluminarlo todo a la vez.

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TCL explica que su enfoque convierte esas zonas en una “Precise Dimming Series”, una forma de decir que busca un control más fino de luces y sombras. Es la parte que debería reducir halos en escenas oscuras y mejorar el contraste en cine, deporte y juegos.

Brillo y zonas sin tecnicismos

Aquí aparece el número que más titulares genera, hasta 10.000 nits de pico HDR. Los nits son una medida de brillo y, dicho rápido, marcan lo intenso que puede verse un reflejo en una ventana o una explosión en pantalla sin que todo se convierta en una mancha blanca.

El otro número grande son las zonas de atenuación, con hasta 20.736 en el modelo de 98 pulgadas. Suena exagerado, pero la idea es simple, cuantas más zonas, más fácil es oscurecer un rincón de la imagen sin apagar lo que pasa al lado.

Color y formatos HDR

TCL también afirma una cobertura “de hasta el 100%” del espacio de color BT.2020, una referencia técnica usada en vídeo HDR para hablar de un rango de colores muy amplio. En un salón, la promesa se traduce en tonos más vivos cuando el contenido está bien masterizado.

En la ficha italiana se listan Dolby Vision y Dolby Vision IQ, además de HDR10 y HLG. Que estén todos ayuda a que Netflix, una consola o un reproductor no te obliguen a “pelearte” con modos distintos cada vez que cambias de fuente.

Gaming a 288 Hz

La base es un panel de 144 Hz, pensado para movimiento fluido. La web europea de TCL añade un modo “288 VRR Game Accelerator” y especifica que el salto a 288 Hz depende de conectarla a una fuente HDMI compatible, mientras que toda la ruta de señal admite 4K a 144 Hz.

VRR es “tasa de refresco variable” y su utilidad se nota en cuanto un juego baja o sube de fotogramas. En vez de ver tirones o cortes, la tele ajusta su ritmo para acompasarse, algo parecido a sincronizar dos canciones para que el ritmo no se descontrole.

Google TV y conexiones

En el día a día, la X11L llega con Google TV y opciones de envío de pantalla como Apple AirPlay 2 y Google Cast. Eso facilita el uso típico de casa, pasar un vídeo del móvil a la tele o compartir una pestaña del portátil sin cables.

En conectividad, TCL detalla en su ficha de Norteamérica que la X11L incluye cuatro HDMI 2.1 y soporte de eARC para barras de sonido compatibles. Aun así, la marca avisa de que funciones y especificaciones pueden variar por tamaño y región, así que conviene esperar a la ficha oficial para España antes de dar nada por cerrado.

Precios en Italia y pista para España

Los precios italianos la colocan en el tramo premium, con la sensación de “esto no es para todos los bolsillos”. A cambio, TCL quiere vender una idea muy concreta, una gran pantalla pensada para HDR y para jugar sin renunciar a la fluidez.

La pregunta ahora es cuándo llega a España y a qué precio real, con promociones de lanzamiento incluidas. Si el patrón europeo se mantiene, abril de 2026 parece una ventana razonable, pero la confirmación final debería venir de TCL o de sus distribuidores locales.

La ficha oficial se ha publicado en TCL Europe.