Terremoto tecnológico en el mundo: lo que acaba de hacer Apple es la revolución más grande desde el iPhone

Por Adrian Villellas
Publicado el: 15 de marzo de 2026 a las 12:42
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MacBook Neo de Apple en varios colores, el nuevo portátil económico con chip A18 Pro presentado por la compañía.

Apple ha presentado el MacBook Neo, un portátil fino y ligero que se convierte en la puerta de entrada más barata al mundo de macOS. La versión básica cuesta 599 dólares y apunta sobre todo a estudiantes y a quien trabaja entre cafeterías, bibliotecas y habitaciones compartidas.

La clave está en el corazón de la máquina. En lugar de un chip de la familia M, el MacBook Neo utiliza el A18 Pro del iPhone 16 Pro, adaptado al formato portátil con una batería que promete hasta 16 horas lejos del enchufe. La duda lógica es simple, ¿bastará este pequeño Mac para trabajar, estudiar y ver vídeos sin echar de menos un equipo más caro o incluso el iPad?

Un portátil de aluminio pensado para el día a día

El Neo pesa unos 1,2 kilos y apuesta por un cuerpo de aluminio muy delgado que cabe sin esfuerzo en casi cualquier mochila. Su pantalla de 13 pulgadas ofrece una resolución superior a 1440p y un brillo de hasta 500 nits, niveles que permiten escribir trabajos, ver series y revisar presentaciones en una mesa de bar sin forzar la vista.

Apple colorea el portátil en cuatro tonos llamativos, Índigo, Rosa, Cítrico y Plata. El teclado va ligeramente tintado para combinar con el chasis y crear un aspecto de conjunto que suele verse en modelos más caros, algo pensado para que el Neo entre por los ojos en cafeterías y aulas antes incluso de abrir la primera app.

Un chip de iPhone para un Mac de entrada

En el interior no hay un procesador M de portátil, sino el chip A18 Pro que monta el iPhone 16 Pro, aquí con una unidad gráfica de cinco núcleos en lugar de seis. Esa elección busca heredar la eficiencia energética del teléfono, con muchas horas de uso con poco ruido y calor, aunque limita tareas pesadas como la edición de vídeo en 8K o grandes proyectos de animación.

La configuración básica combina 8 gigabytes de memoria con 256 gigabytes de almacenamiento interno, cifras modestas frente a otros portátiles de gama alta pero suficientes para correo, ofimática en la nube, videollamadas y vídeo en resolución 4K. En la presentación se ha llegado a resumir que es «básicamente un Chromebook de lujo para quienes no quieren lidiar con los productos de baja calidad de Google», una forma directa de situarla en el terreno de los ordenadores asequibles para estudiantes.

Los recortes que explican el precio

El precio de 599 dólares, que baja a 499 dólares con descuento educativo, se apoya en varios recortes calculados. El modelo básico prescinde de Touch ID, el lector de huellas que otros portátiles de la marca usan para iniciar sesión con un toque en el botón de encendido. También apuesta por un trackpad mecánico clásico en lugar del sistema háptico, aunque el clic sigue siendo preciso y en la práctica la mayoría de usuarios solo notará una sensación más tradicional bajo el dedo.

En cuanto a puertos, la MacBook Neo incluye dos conexiones USB C sin soporte Thunderbolt y un conector de auriculares de 3,5 milímetros, junto a una cámara FaceTime HD de 1080p sin muesca en la pantalla. Frente a un iPad con teclado, que por lo general acaba costando más y sigue limitado por iPadOS, el Neo ofrece un sistema completo con macOS y un formato pensado para escribir durante horas, más patinete urbano que cohete para entusiastas.

La información oficial sobre MacBook Neo se ha difundido a través de Apple Newsroom.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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