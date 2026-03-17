Todos hablan de Samsung pero el verdadero ganador del MWC 2026 es Tecno con su móvil modular ultrafino

Barcelona vuelve a llenarse de móviles plegables, cámaras gigantes y discursos sobre inteligencia artificial. Pero la marca que ha devuelto el punto de locura al Mobile World Congress 2026 no ha sido ni Samsung ni Xiaomi, sino Tecno, una firma china que muchos en España solo asocian a portátiles baratos.

En el Hall 7, lejos de los grandes escenarios, Tecno ha enseñado un móvil modular que parece traer de vuelta la idea de «Project Ara», un teléfono ultrafino de menos de seis milímetros con batería grande y un «flagship» de cámara y autonomía que quiere competir con modelos mucho más caros. Mientras tanto, su gama de portátiles MEGABOOK se consolida como la avanzadilla de la marca en el mercado español.

Un móvil modular que devuelve el espíritu del MWC

Un smartphone modular es, en esencia, un móvil al que se le pueden sumar piezas como si fueran bloques de construcción. Tecno ha mostrado un concepto en el que el teléfono base, muy delgado, se convierte en cámara avanzada, walkie o pequeño estudio de grabación añadiendo módulos que se fijan mediante imanes muy firmes.

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El sistema permite acoplar accesorios como teleobjetivos que recuerdan a cámaras de la serie Alpha de Sony, micrófonos externos, altavoces o baterías adicionales que se pueden apilar. Todo sin tornillos ni herramientas, solo magnetismo y contactos metálicos, algo que ya habían probado otros proyectos, pero que aquí vuelve con un enfoque más pulido y centrado en la fotografía y la autonomía.

El Tecno Pova Slim y la carrera por el grosor mínimo

El otro gran reclamo ha sido el Tecno Pova Slim, un móvil que presume de un grosor de 5,95 milímetros, una cifra que lo sitúa entre los teléfonos 5G con pantalla curva más delgados que se pueden comprar hoy. Según la ficha técnica oficial, integra una batería de 5.160 miliamperios hora y una pantalla AMOLED curva de 1,5K con refresco de 144 hercios.

Para un usuario de a pie, esto significa algo sencillo de imaginar. El cuerpo del móvil es tan fino como una barrita de chocolate, pero aun así aguanta una jornada larga de uso normal sin tener que vivir pegado al cargador, algo que no siempre se ve en diseños tan delgados. En la parte trasera, una pequeña pantalla OLED con mascota virtual añade un toque lúdico que recuerda a las viejas mascotas digitales que iban colgadas en las mochilas del instituto.

Camon 50 Ultra, autonomía y cámara para el día a día

Por encima del Slim en ambición se sitúa el Camon 50 Ultra, presentado como parte de la nueva familia CAMON 50 durante el MWC 2026. Este modelo combina el procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultimate con una pantalla de 1,5K y 144 hercios, pensada tanto para juegos como para desplazamientos muy fluidos en redes sociales y navegación.

La batería alcanza hasta 6.500 miliamperios hora según la propia Tecno, con certificación de resistencia y pruebas que apuntan a más de dos días de uso moderado, además de una protección frente al agua y el polvo de nivel muy alto. La cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA de 50 megapíxeles, con un sistema de zoom asistido por inteligencia artificial que llega hasta aumentos de sesenta veces y funciones pensadas para clavar retratos con tonos de piel naturales, algo que se ha destacado en las primeras pruebas y análisis de laboratorio.

Portátiles MEGABOOK y un aterrizaje gradual en España

Mientras los móviles de Tecno todavía no han cruzado oficialmente la frontera española, la marca sí ha entrado por la puerta del ordenador portátil. Su gama MEGABOOK con Windows comenzó a venderse a finales de 2024 en cadenas como Carrefour, donde, según el portavoz Nicolas de Saint Rémy, «son un éxito» y han servido para testar la acogida de la marca entre el público local.

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Entre los modelos que se espera ver este año destacan el MEGABOOK S14 y el S16, dos portátiles muy ligeros, con el S14 por debajo del kilo de peso, procesadores Intel Core Ultra y pantallas OLED que compiten en brillo y calidad con equipos bastante más caros. A su lado se colocan las series más asequibles MEGABOOK T y K, que apuntan a estudiantes y uso doméstico, con la idea de cubrir desde el portátil «para todo» hasta el dispositivo de trabajo más avanzado.

Por qué un stand del Hall 7 importa al mercado europeo

Tecno ha explicado que la entrada de sus móviles en España se ha retrasado por varios frenos legales y de propiedad intelectual. Entre ellos, el peso de las patentes de Nokia en telefonía móvil y las normas europeas que obligan a garantizar actualizaciones de software durante al menos cinco años y piezas de recambio durante siete, requisitos que encarecen cualquier desembarco en un nuevo país si no se planifican bien.

Aun así, su mezcla de concepto modular, teléfono ultrafino con gran batería y portátiles que ya se pueden tocar en tienda sugiere que la marca quiere jugar en serio en Europa. Para el consumidor, al final del día, lo que importa es tener más opciones cuando vaya a renovar móvil o portátil, y no vivir siempre entre las mismas dos o tres marcas de siempre.

La nota de prensa oficial se ha publicado en PR Newswire.