Un estudio confirma que la IA está haciendo que los trabajadores brillantes tengan el «cerebro frito» y que las ganas de irse de la empresa aumenten un 10%

Por Adrian Villellas
Publicado el: 20 de marzo de 2026 a las 12:54
Síguenos
Trabajador usando ordenador con signos de fatiga mental por uso intensivo de inteligencia artificial en la oficina.

La inteligencia artificial llegó a la oficina con una promesa fácil de vender. Hacer más en menos tiempo. Pero un nuevo estudio sugiere que, cuando el trabajo se convierte en una cadena de avisos, resúmenes y revisiones constantes, esa ayuda puede acabar saturando la cabeza.

Investigadores de Boston Consulting Group y la Universidad de California, Riverside analizaron a 1.488 empleados a tiempo completo en Estados Unidos. La conclusión principal es incómoda para las empresas obsesionadas con la productividad. Una parte de quienes más usan IA ya habla de niebla mental, dolores de cabeza y decisiones más lentas, y los autores señalan que el patrón también apareció en perfiles vistos como de alto rendimiento.

Qué es el «cerebro frito» con IA

Julie Bedard,Matthew Kropp y Megan Hsu, desde Boston Consulting Group, firmaron el trabajo junto a Olivia T. Karaman y Jason Hawes, investigadores doctorales de la Universidad de California, Riverside, además de Gabriella Rosen Kellerman. El grupo usa una expresión llamativa, «AI brain fry». En la práctica, habla de fatiga mental causada por usar o vigilar herramientas de IA más allá de lo que una persona puede procesar con calma.

No suena muy académico, pero la descripción sí es concreta. Varios trabajadores hablaron de un «zumbido» mental, dificultad para concentrarse y lentitud al decidir. Un gerente sénior de ingeniería lo resumió con una frase muy sencilla, «Mi pensamiento no estaba roto, solo era ruidoso, como una estática mental».

El desgaste aparece cuando la IA exige vigilancia constante

El estudio detectó que el 14 % de los encuestados había sufrido esa fatiga mental ligada a la IA. El patrón más claro no fue usar una herramienta de vez en cuando. Fue saltar entre varias y revisar una por una sus respuestas, como si la automatización hubiera traído un segundo turno invisible.

Ese trabajo de supervisión pesa bastante. Un alto grado de vigilancia de sistemas de IA se asoció con un 12 % más de fatiga mental, y los casos aparecieron con más fuerza en marketing, desarrollo de software, recursos humanos y otros puestos técnicos donde la adopción suele ir más deprisa. Ahí la IA no solo ayuda, también exige.

Más productividad en el papel, peor cabeza al final del día

Los empleados que dijeron sufrir este problema también mostraron un 33 % más de fatiga de decisión, esa sensación de tener la mente tan cargada que hasta elegir lo pequeño cuesta más. El informe añade que cometían más errores y que también crecía su intención de marcharse. Para una empresa grande, eso no es un detalle.

El hallazgo encaja con otra investigación de Aruna Ranganathan y Xingqi Maggie Ye, de Berkeley Haas, que concluyó en febrero de 2026 que la IA no siempre reduce carga y a menudo la intensifica. También enlaza con el problema del workslop, un trabajo generado por IA que parece pulido, pero obliga a otros a gastar tiempo extra en revisarlo. Al final del día, la cuestión ya no es solo cuánto acelera la máquina, sino cuánto ruido añade al trabajo humano.

El trabajo principal se ha publicado en Harvard Business Review.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Niño usando un ordenador en casa representando el futuro del trabajo con inteligencia artificial.

Suena a ciencia ficción pero un inversor de OpenAI confirma que los niños que acaban de nacer no van a tener que trabajar nunca más

20 de marzo de 2026 a las 09:41
Logo de Claude, la inteligencia artificial de Anthropic, relacionada con el impacto de la IA en el empleo juvenil.

La creadora de Claude tiene malas noticias para los jóvenes y avisa de que la IA podría hacer el 94% de los trabajos a los que aspiran

19 de marzo de 2026 a las 12:34
Gafas inteligentes Biel Glasses con cámaras frontales y realidad mixta presentadas en el MWC 2026.

Biel Glasses acaba de crear las gafas inteligentes que van a jubilar a las Ray-Ban porque incluyen tecnología de realidad mixta

18 de marzo de 2026 a las 18:36
Sala de postproducción de cine con edición de color y pantallas, representando la IA de Netflix y Ben Affleck QX65.

Netflix se pasa a la IA de Ben Affleck y lo vas a notar: las series ahora se van a estrenar antes

18 de marzo de 2026 a las 08:01
Sistema CL1 con neuronas humanas conectadas a un chip controlando el videojuego Doom mediante señales eléctricas.

Crean un sistema que conecta 200.000 neuronas de humanos y les permite jugar al mítico Doom

17 de marzo de 2026 a las 15:39
Elon Musk durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos hablando sobre inteligencia artificial y el futuro del trabajo.

Elon Musk lo ha confirmado: esta profesión va a desaparecer «a finales de 2026» y la sustituirá la IA

16 de marzo de 2026 a las 15:34

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.