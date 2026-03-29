Un joven desafía a la industria: crea un misil antiaéreo con una impresora 3D y por sólo 96 dólares

Ucrania acaba de enseñar una pieza nueva en su carrera tecnológica contra los ataques con drones. La empresa OSIRIS AI ha presentado el UEB-1, un dron interceptor pensado para perseguir y derribar objetivos aéreos rápidos, con una velocidad máxima anunciada de 315 km/h, según la propia compañía y la información difundida en torno al lanzamiento.

La puesta de largo ha sido pública y con escaparate europeo, en la feria XPONENTIAL Europe celebrada en Düsseldorf del 24 al 26 de marzo de 2026. Allí, OSIRIS ha aparecido como expositor con perfil propio en el catálogo oficial del evento.

Qué es un dron interceptor y por qué importa

Un dron interceptor es, en la práctica, un dron diseñado para cazar a otros drones en el aire. En vez de llevar una cámara para grabar o un paquete para entregar, su misión es acercarse a un objetivo y neutralizarlo, normalmente con una carga explosiva pequeña o por impacto controlado. Es una idea sencilla de entender, como “poner un dron a perseguir drones”, pero aplicada a situaciones de segundos y con mucha presión.

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Este enfoque ha ganado peso porque el coste de derribar drones baratos con misiles caros se ha convertido en un problema real de logística y dinero. OSIRIS AI lo resume desde su propia comunicación corporativa como un desequilibrio entre amenazas de bajo coste y defensas que cuestan millones por disparo.

UEB-1, el dron de OSIRIS AI que busca correr más que el objetivo

OSIRIS AI define el UEB-1 como su producto principal en soluciones no tripuladas para desafíos de seguridad actuales. “El dron interceptor OSIRIS UEB-1 es un producto clave de la empresa”, señaló la compañía en declaraciones difundidas tras su presentación pública.

En cuanto a cifras, el UEB-1 se mueve en una categoría compacta. La compañía y la cobertura del lanzamiento apuntan a un alcance operativo de hasta 18 kilómetros, con más de 10 minutos de vuelo, y un peso total de 3,1 kilos, de los que 0,5 kilos corresponderían a la carga útil prevista para la interceptación.

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Su estructura, según lo presentado, usa fibra de carbono y un diseño pensado para aguantar persecuciones con cambios rápidos de dirección. OSIRIS ha defendido que esa construcción “asegura resistencia y precisión de control” cuando el dron está siguiendo un blanco a alta velocidad.

La clave está en la IA a bordo y en “pensar” dentro del dron

Más allá de la velocidad, el punto que OSIRIS quiere vender es la autonomía. El UEB-1, según la información del lanzamiento, procesa datos dentro del propio aparato, lo que reduce la dependencia de un operador que vaya corrigiendo cada movimiento en tiempo real.

Aquí conviene bajar la idea a tierra. Cuando se habla de “IA” en este tipo de drones, no es un robot tomando decisiones mágicas, sino software que ayuda a detectar, seguir y predecir trayectorias con menos intervención humana. En un escenario con varios objetivos, ruido electrónico y poco margen de error, esa ayuda puede marcar la diferencia entre llegar tarde o llegar justo a tiempo.

Este impulso hacia más autonomía también aparece en iniciativas públicas ucranianas. El Ministerio de Defensa de Ucrania, al presentar el proyecto Brave1 Dataroom, habló de entrenar sistemas de IA para detectar e interceptar drones, precisamente para responder a ataques masivos.

El contexto es una carrera por interceptores baratos, con el P1-SUN como referencia

El UEB-1 llega en un momento en el que Ucrania ya está empujando un mercado interno de interceptores y, a la vez, despertando interés fuera. La plataforma gubernamental Brave1 se presenta como un “hub” para financiar y acelerar tecnologías de defensa, y su papel se menciona de forma directa en el debate internacional sobre cómo escalar estas soluciones.

En paralelo, otros modelos ucranianos se han convertido en referencia por precio y fabricación rápida. El P1-SUN de la empresa SkyFall se cita a menudo por su coste de alrededor de 1.000 dólares y por usar piezas y estructuras producidas con impresión 3D, una forma de fabricar componentes capa a capa con máquinas industriales.

También hay cifras de rendimiento que ayudan a entender la categoría. En declaraciones recogidas en un evento del sector, se ha descrito que el P1-SUN puede superar los 300 km/h, llevar hasta 800 gramos de explosivo y mantenerse en el aire más de 17 minutos, aunque esos detalles dependen de versiones y configuraciones.

Lo que se sabe y lo que falta por demostrar

De momento, el UEB-1 se presenta como una respuesta concreta a un problema muy actual, el de interceptar objetivos rápidos con sistemas relativamente ligeros y, por lo general, más baratos que un misil. La feria de Düsseldorf ha servido para ponerle cara al producto y situarlo en el circuito europeo de tecnologías autónomas.

Aun así, hay preguntas que no se resuelven con una ficha técnica. ¿Cómo rinde en condiciones reales con interferencias, mala visibilidad o múltiples señuelos? ¿Qué tasa de acierto logra y con cuánta ayuda humana en el último tramo? En este tipo de tecnología, los detalles importan, y la diferencia entre “puede” y “funciona de forma fiable” suele estar en pruebas repetidas y datos públicos.

La nota de prensa oficial se ha publicado en OSIRIS AI.