Un joven desafía las leyes de la física con un dron casero submarino que funciona de forma autónoma 12 horas y va a cambiar la exploración marina

En un río con corriente, un tubo de aluminio se movía bajo el agua sin que nadie tocara un mando. No es un proyecto militar ni de una gran empresa, es un prototipo de bricolaje que intenta navegar solo.

La escena parece pequeña, pero el reto es grande, que un dron submarino se oriente sin GPS y aguante horas trabajando. El prototipo del equipo CPSdrone busca completar misiones autónomas de hasta 12 horas con rutas programadas. Lo sueltas, arranca y “va a su aire” mientras intenta mantener rumbo, profundidad y control.

De mando en mano a modo automático

Hasta hace poco, muchos drones submarinos de bricolaje funcionaban como un coche teledirigido, alguien mira la imagen y corrige con el joystick. Filip Buława y Piotr Domanowski, que llevan años construyendo drones submarinos y documentando sus prototipos en CPSdrone, querían saltar ese paso y pasar de “operar” a “planificar”.

En la práctica, eso significa diseñar un vehículo que pueda tomar decisiones básicas sin intervención humana directa. No es inteligencia artificial de película, es más parecido a un robot aspirador, pero con agua, corriente y poca visibilidad. Y con un riesgo extra, si falla, puede perderse.

El agua se come el GPS

El principal muro es conocido en los laboratorios y también por cualquiera que haya intentado geolocalizar algo bajo el agua, el GPS no sirve en cuanto te hundes unos pocos centímetros. NOAA lo resume de forma clara cuando explica que el GPS deja de funcionar en agua salada casi en el momento en que te sumerges.

La solución del prototipo es un truco práctico, subir el GPS a la superficie. El sistema usa un flotador con GPS conectado por cable, de modo que el submarino calcula su posición a partir de esa referencia, con una desviación pequeña según las pruebas descritas.

No es una idea rara en el mundo profesional. En misiones largas, muchos “gliders”, robots submarinos que recorren grandes distancias, solo pueden fijar su posición con GPS cuando asoman a la superficie, y luego su precisión se degrada mientras vuelven a bajar.

Rutas programadas y correcciones en marcha

El dron submarino se mueve siguiendo rutas programadas, como si tuviera una lista de puntos que visitar. A medida que avanza, recalcula el rumbo y ajusta su movimiento en tiempo real para seguir el plan, sin joystick y sin órdenes constantes.

Esa autonomía también permite cubrir distancias largas y “escanear” el fondo en busca de objetos o estructuras. Aquí “escanear” no es un láser mágico, es recorrer el área de forma metódica para registrar lo que detecten sus sensores y su cámara. Poco glamur, mucha paciencia.

Un diseño para ahorrar energía

Para acercarse a las 12 horas, el equipo priorizó autonomía y eficiencia energética. El cuerpo tubular de aluminio está pensado para ofrecer menos resistencia al agua, como cuando vas en bici y notas que el aire te frena menos si te haces más compacto.

Dentro del tubo van baterías y electrónica selladas, protegidas del agua. El movimiento se basa en un motor principal y palas o aletas controladas por mecanismos, que cambian dirección, inclinación y profundidad según el plan.

Las primeras pruebas no fueron limpias. Uno de los mecanismos falló y los giros se volvieron difíciles, así que se añadió un segundo motor en la parte delantera para mejorar la maniobrabilidad, aunque no fuera la opción más hidrodinámica, es decir, la que mejor “corta” el agua.

Cuando la teoría se encuentra con la corriente

Las pruebas en condiciones reales, en un río con corrientes, pusieron al sistema contra el mundo de verdad. El dron pudo seguir rutas y moverse de forma autónoma, pero le costó mantener una profundidad y una velocidad constantes, y la flotabilidad, lo que hace que flote o se hunda, cambió con el agua.

Ese detalle importa porque bajo el agua todo empuja, la corriente, la densidad, incluso pequeñas burbujas. ¿Cómo mantienes una trayectoria estable si el entorno te está empujando de lado todo el rato? Con ajustes, más datos y, por lo general, muchas horas de test.

Aun así, el equipo considera esta etapa un éxito porque la idea base funciona y se puede desarrollar. No es el final, es la primera versión que demuestra que el “piloto automático” submarino no tiene por qué ser un proyecto exclusivo de grandes presupuestos.

Lo que conecta este prototipo con la ciencia

La gracia es que el problema que resuelve este submarino casero es el mismo que afrontan instituciones punteras cuando mapean el océano. En Woods Hole Oceanographic Institution, por ejemplo, sus vehículos autónomos REMUS realizan recorridos metódicos para medir y cartografiar zonas amplias, algo que sus investigadores describen como “mowing the lawn”.

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También hay investigación académica centrada justo en la navegación cuando el GPS desaparece. En el MIT Media Lab, el grupo de Fadel Adib ha trabajado en sistemas de localización bajo el agua basados en sonido, y el propio Adib lo resume con una frase directa, “Sound is power-hungry”, una advertencia sobre lo difícil que es sostener estas misiones sin gastar energía.

El proyecto principal se ha publicado en CPSdrone.