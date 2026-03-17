WhatsApp va a tener una versión de pago y lo que llega es la revolución más grande jamás vista en los móviles

Lo que sí está bien encaminado es esto: Meta confirmó a TechCrunch que probará experiencias premium en Instagram, Facebook y WhatsApp, manteniendo gratis la experiencia principal. Además, WABetaInfo ha encontrado en las betas de WhatsApp un plan opcional con lista de espera, más chats fijados, tonos exclusivos, iconos y colores extra. O sea, sí hay una suscripción en desarrollo, no parece una invención.

También encaja con la dirección general de monetización de WhatsApp: de forma oficial, WhatsApp ya anunció suscripciones a canales, canales promocionados y anuncios en Estados dentro de la pestaña Actualizaciones, dejando fuera de eso los chats personales, llamadas y su cifrado de extremo a extremo.

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Donde el artículo se vuelve confuso es con el nombre “WhatsApp Plus”. En el Centro de Ayuda oficial, “WhatsApp Plus” sigue apareciendo como ejemplo de app no oficial, y WhatsApp advierte que usar apps no oficiales puede acabar en suspensión temporal o permanente. WABetaInfo dice que el nuevo plan premium podría llamarse también “WhatsApp Plus”, pero eso no equivale a un anuncio oficial del producto con ese nombre.

Además, la parte de “enorme personalización” está exagerada. WhatsApp lanzó oficialmente los chat themes en febrero de 2025, con colores y fondos para los chats. Lo que WABetaInfo describe ahora como premium no es “por fin poder cambiar colores”, sino añadir más cosas, como cambiar el icono de la app y el color de acento general, además de otras ventajas.

Hay otro punto importante: el texto oculto tipo spoiler y el rediseño de búsqueda con filtros y búsquedas recientes sí aparecen en betas, pero en las fuentes rastreadas no salen identificados como funciones de pago de este plan. Parecen desarrollos separados.

Tampoco hay, por ahora, precio ni fecha de lanzamiento confirmados. WABetaInfo dice que el plan sigue en desarrollo y que el precio es desconocido y variará por país.

Mi veredicto: “no es una estafa” solo es correcto si se refiere a que hay una suscripción real en pruebas. “WhatsApp Plus es real” es una frase confusa, porque oficialmente ese nombre sigue asociado hoy a apps no oficiales, mientras que el supuesto plan premium aún no tiene anuncio formal para el público.

Un titular más preciso sería: “Meta prueba en beta una suscripción opcional para WhatsApp con extras de personalización y organización; todavía no hay precio ni lanzamiento oficiales, y no todas las funciones citadas parecen ser de pago.”

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Y una precaución práctica: si ves una APK o una web llamada WhatsApp Plus, yo no la instalaría. WhatsApp sigue tratando ese nombre como el de un mod no oficial.

La información oficial principal ha sido publicada en el blog de WhatsApp.