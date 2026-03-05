Altman se burla del plan orbital de Musk, calificándolo de “ridículo”, mientras que SpaceX habla de los satélites como centros de datos y un salto a la civilización Kardashev II

Por Adrian Villellas
Publicado el: 5 de marzo de 2026 a las 18:38
Elon Musk durante un evento público en medio de la polémica por los centros de datos orbitales de SpaceX.

Sam Altman y Elon Musk volvieron a chocar, esta vez por el futuro físico de la inteligencia artificial. En una entrevista en Nueva Delhi, el director ejecutivo de OpenAI se burló del plan de su antiguo socio para poblar la órbita con centros de datos de IA. Lo resumió con una palabra, “ridículo”.

SpaceX propone una constelación de satélites que funcionarían como centros de datos en órbita, Google explora un proyecto de computación espacial y Altman insiste en que ni siquiera hay chips suficientes en tierra. ¿Es realista mover la nube al espacio en esta década o sigue siendo ciencia ficción muy cara?

Un choque público en Nueva Delhi y el plan de Musk

Altman hizo sus comentarios durante el evento Express Adda organizado por el diario The Indian Express en la capital india. Preguntado por la idea de Musk de poner centros de datos en el espacio, respondió que le parecía “ridícula” y añadió que “es difícil reparar una GPU averiada en el espacio”. Una GPU es, explicado rápido, el motor del ordenador que entrena y ejecuta sistemas de IA, y si ese motor falla no hay servicio ni en tierra ni en órbita.

Las palabras de Altman apuntan a una propuesta formal de SpaceX presentada el 30 de enero ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. En ese documento, la compañía de Elon Musk describe una constelación de hasta un millón de satélites en órbita terrestre baja, alimentados por energía solar casi constante, que funcionarían como centros de datos. SpaceX vincula el proyecto con la compra de su empresa de IA xAI, un acuerdo valorado en alrededor de 1,25 billones de dólares, y habla de un paso hacia una civilización capaz de aprovechar casi toda la energía de su estrella según la escala de Kardashev.

Google, los tribunales y la batalla por el cómputo

Altman critica el calendario de la computación espacial, pero no es el único ejecutivo tecnológico que mira hacia arriba. Google, perteneciente al grupo Alphabet, presentó en noviembre de 2025 el Proyecto Suncatcher, una iniciativa para desplegar satélites solares con unidades de procesamiento tensorial dedicadas a cargas de trabajo de IA. Sundar Pichai ha señalado que Google podría empezar a colocar centros de datos en el espacio en 2027 si la tecnología madura a tiempo, un calendario más agresivo que el que acepta Altman.

Musk mantiene una demanda contra OpenAI que reclama hasta 134.000 millones de dólares en daños, además de otra de xAI por secretos comerciales que podría ser desestimada tras el escepticismo de un juez federal. En Nueva Delhi, Altman intentó bajar el volumen de ese drama y dijo que “no tenemos forma de entregar un billón de GPUs en el corto plazo”, porque ni produciendo chips al ritmo actual se cubre la demanda de la IA.

Para países que aspiran a volverse sociedades centradas en la IA, como India, el mensaje que deja este choque es directo. Antes de pensar en centros de datos flotando sobre la atmósfera, hace falta asegurar suficiente potencia de cómputo, energía estable y redes fiables aquí abajo, donde la mayoría de la gente sigue conectándose desde el móvil y el portátil. Al final del día, la pelea por los centros de datos orbitales es también una pelea por quién controla el hardware y la energía de la próxima ola de inteligencia artificial.

La propuesta oficial de los centros de datos orbitales de SpaceX se ha presentado ante la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

